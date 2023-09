Kiakadtak a helyiek: mélyen a zsebébe kell nyúlnia annak, aki át akar menni a határon

Poller Piknik néven szerveztek ágfalvi civilek programot a magyar Ágfalva és az osztrák Somfalva közötti mezőn vasárnap délután. A szervezők tiltakozó és figyelemfelkeltő demonstrációnak szánták a rendezvényt.

Nincs jó üzenete az ágfalvi civilek által vasárnap délután rendezett Poller Pikniknek. Azt jelenti ugyanis, hogy a Sopron túloldalán lévő határszakaszon, az 1989-es Páneurópai Pikniken sikerült ugyan áttörni a sorompót és ezzel leszabni a vasfüggöny első métereit, de a határzár egy modernebb formában 34 évvel később visszakúszott a két ország közé - számolt be róla a Telex.

Hosszú és a jószomszédi viszonyt elmérgesítő út vezetett el a határ lezárásáig és a Poller Piknikig – szó szerint és átvitt értelemben is. Ahogy arról korábban a Telex is írt, Sopron mellett léket kapott az unió – újra van vám és sorompó.

Ágfalvát és Somfalvát évtizedeken át elválasztotta a vasfüggöny, holott két kilométer köztük a távolság. Egy uniós projekt 2010-ben 700 ezer eurót adott aszfaltos út építésére, aminek akkor még a határ mindkét oldalán örültek. De az elmúlt években hihetetlenül megnőtt az ingázók száma, és nem mindenkinek volt a soproni-klingenbachi határátkelő a legrövidebb út a munkahelye felé. Az ágfalvi határon is egyre több lett az autós, még azután is sokan jártak erre, hogy 2015-ben ideiglenes tilalmat, időbeli korlátot vezettek be.

Thomas Hoffmann, Somfalva polgármestere talán éppen azzal nyerte meg tavaly a helyhatósági választást, hogy megígérte a választóinak: újra visszaadja a határátkelőhöz közeli utcákban a békés nyugalmat. A somfalvi testület településük nyugalmának és biztonságának megőrzése érdekében meg is szavazta a pollerek telepítését.Csak azokat engedik át, akiknek kérelmét kedvezően bírálja el az osztrák falu vezetése, és kifizetik a két évre szóló 160 eurós (durván 60 ezer forintos) matricát.

Ez az összeg levásárolható ugyan a somfalvi üzletekben, csakhogy nem kaphatja meg bárki. A vasárnapi pikniken kiderült, magyar állampolgár még egyetlen egy sem kapott ilyen engedélyt, pedig sokan szívesen kifizetnék az árát.

Korábban az ágfalvi civilek is jelezték a problémát számtalan hivatal felé, foglalkozott az egyoldalúan lezárt határral az Európai Bizottság Migrációügyi és Uniós Belügyi Főigazgatósága is. Politikusok és diplomaták ültek már asztalhoz a két falu közötti helyzet miatt – de a pollerek maradtak. Még azután is, hogy a beüzemelése első hetében valaki – valószínűleg dühében – szétverte a matricák regisztrálására telepített lézeres eszközöket.

