Ötnapos Halloween-i rendezvénnyel zárja a szezont a vidéki állatkert: ezek a programok várhatók

Idén öt napon át tartó, látványos és izgalmas, állatkerti- és vidámparki programelemekkel színesített rendezvénnyel búcsúzik a Debreceni Állat- és Növénykert az éves nyitvatartási időszakától – hívja fel rá a figyelmet a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit KFT. Az eseményt október 27. és 31. között rendezik meg.

A kísérteties környezetben alkalomhoz illő arcát mutatja több, már jól ismert élményelem: vérfagyasztó utazásra hív majd a Szellemvasút, de a Rémlabirintus is próbára teszi a benne bolyongók bátorságát. Egész napos látnivalót kínálnak az Állatok Akcióban program lidérces látványetetései, tematikus szakvezetésen pedig az apokrif lények nyomába eredhetnek a résztvevők, de kincskereső térkép segítségével saját felfedezőútra is indulhatnak, némi finom jutalom reményében. Mindemellett a szezon utolsó élményeit tartogató Vidámpark mind a 23 játékeleme, köztük az idén átadott Barokk körhinta is az érdeklődők rendelkezésére áll majd, varázskarszalaggal ráadásul október 28-án és 29-én egész nap, 31-én pedig egész este korlátlanul.

Október 31-én, 16:00 és 23:00 között megannyi rémséges és misztikus teremtmény veszi birtokba a Parkot, ahol tűzikovácsok boszorkánypatkolása, rémek keringője, lidérces diszkó, bátorságpróba, zombivonulás, boszorkánytánc, tűzzsonglőr-bemutató, nyolclábúakkal teli PókÓl, a Torres Dani Trió Día de Muertost idéző koncertje, valamint zsDav, Jánosik Gergő és Aida youtuberek közönségtalálkozója vár majd titeket. Az állatkert arra biztatja az érdeklődőket, hogy bátran öltsék fel legrémisztőbb maskaráikat és mérettessék meg magukat a rémségek szépségversenyén!

Címlapkép: Getty Images