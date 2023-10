Szenzációs fogás: ki nem találod, mi lapult a föld alatt Miskolcnál, íme a nagy felfedezés!

A Herman Ottó Múzeum régészei egy 58 síros szarmata temetőt tártak fel a bükkábrányi lignitbánya területén, a nyár végén. Az elhunytak gazdag, sajátos ízlésvilágú közösséghez tartoztak; erről tanúskodnak az előkerült arany és ezüst ékszerek, valamint a római import tárgyak is.

A temetkezések több mint felében nők nyugodtak, akiknek alsóruháját jellegzetes üvegpasztából készült gyöngyhímzés díszítette, nyakukban pedig borostyánból, karneolból és kalcedonból álló gyöngysorokat hordtak. A római import nagy részét a ruhakapcsolótűk tették ki, ezek közül is a legkedveltebb a zománcos vagy emailos darabok voltak, amelyek különleges gonddal készültek. A temető gazdagságát az is jelzi, hogy ezek a ruhakapcsolótűk sokszor párban kerültek elő, néhány esetben pedig hármat is viseltek. Szerencsés módon egy szövetdarab is megőrződött az egyik elhunytnál.

A férfi sírok csekélyebb számban képviseltették magukat és a melléjük tett tárgyak is szerényebbek voltak: vaskés, római ezüst érme és tűzcsiholáshoz használt kova és vas. Egy kiemelkedő temetkezés volt, amelyben dárdahegy, római vésett ékkő és egy bronz csengő kísérte útjára a halottat.

Az aranyleletek kizárólag női sírokból kerültek elő: egy félhold alakú csüngő és több sírból ruhaveretek, amelyek ritkaságnak számítanak ebben az időszakban. Ezek közül is unikális az a halat formázó veret, amelynek párhuzama Szentesről ismert, azonban annak a második világháború során nyoma veszett. Nagyszerűsége abban is rejlik, hogy ezüstöt aranyoztak be. Az ilyen hal ábrázolásnak archaikus sztyeppei hagyománya vannak.

A legtehetősebbek sírjai köré kerítőárkot ástak, ezzel is elkülönítve őket az egyszerűbb emberektől.

Külön érdekessége a temetőnek, hogy a korszakban igen gyakoriak a sírrablások, azonban itt ez nem volt általános gyakorlat, a síroknak csak alig a negyedét érintette.

Az előkerült leletek alapján a szakemberek arra következtetnek, hogy a Kr. u. 2. század második felétől a 3. század közepéig használták a temetőt.

