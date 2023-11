Itt a bejelentés: világhírű fellépőket hallhatunk jövőre a Dunakanyarban

Nyilvánosságra hozták a 2024. június 20. és 23. között zajló 11. VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó fellépőinek névsorát. Az első körben bejelentett zenekarok között olyan neveket találni, mint az Analog Balaton, Beton.Hofi, Co Lee, Dzsúdló, Elefánt, valamint a Tankcsapda.

A hazai zenei élet megkerülhetetlen figurái, a legmenőbb arcok és legendák mellett visszatér Nagymarosra az osztrák Cari Cari, a fesztivál sztárfellépője az elképesztő hangú és energiájú Sian Evans és a Kosheen lesz.

Élő zenekari show-val érkezik a Dunakanyarba a Kosheen. A legendás drum 'n' bass, trip-hop trió neve még azok számára is ismerősen cseng, akik a kétezres évek elején még nem jártak bulizni. A formáció olyan világslágereket jegyez, mint a ’Hide U’, vagy a ’Catch’. 2001-ben a Resist című albumukkal robbantak be a zenei életbe, onnan az európai toplisták élére és a fesztiválok nagyszínpadára. Számos díjat bezsebeltek, végig turnézták a világot, hazánkban is többször jártak. Több mint 20 év után is közönségkedvenc zenekar.

Elektronikus zenei ütemekben a nyitónapon sem lesz hiány, koncertet ad az Analog Balaton, valamint visszatér a Stephanie Louise Widmer és Alexander Köck alkotta osztrák duó, a Cari Cari és az Elefánt, akik ezúttal a nagyszínpadot fogják felrobbantani. A fesztivál pénteki napját az őrült mód hasító, rekordidő alatt teltházas bulikat produkáló hiphop fenegyerekek, Beton.Hofi, Co Lee és Dzsúdló fogja uralni. A zárónap a rock jegyében fog telni, Magyarország legnépszerűbb rockzenekarával, a Tankcsapdával az élen.

A jegyértékesítés egy limitált GIGA akcióval startol november 7-én. A kedvezményes bérletek 72 órán keresztül lesznek elérhetőek, a diákbérletekhez ráadásul még december 29-ig ajándék kempingbérlet is jár. Aki a nyarat király koncertekkel és gazdag kulturális programokkal indítaná mesés környezetben, annak kihagyhatatlan esemény lesz a június 20. és 23. között megrendezésre kerülő rendezvény.

