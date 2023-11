A műfaj talán legnehezebb művét hallgathatjuk meg Pécsen: ez a dal a zongoristák rémálma?

A főváros mellett Pécsen is koncertet ad Háromszor három címmel Balázs János zongoraművész a Pannon Filharmonikusokkal novemberben: a Cziffra Fesztivál és a Pannon Filharmonikusok közös koncertjén három szerző három története, három nagy alkotás hangzik el Bogányi Tibor vezényletével, orgonán pedig Kovács Szilárd Ferenc, a Pécsi Bazilika zeneigazgatója és a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Kar Zeneművészeti Intézetének igazgatója játszik - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.

Közleményükben kiemelik, Háromszor három címmel három nagy élmény várja a közönséget, november 24-én, pénteken a budapesti Müpában, majd szombaton a pécsi Kodály Központban. Mint a közleményben Balázs János zongoraművész fogalmaz, nagy izgalommal és várakozással készül a két koncertre, ráadásul a Rahmanyinov-zongoraverseny a zongorairodalom egyik legnehezebben játszható művei közé tartozik.

A műben két szimfonikus és egy fúvószenekar három fontos dallamot is egybesző, a Himnuszt, a Szózatot és Dohnányi Magyar Hiszekegy című művét. Rahmanyinov III. zongoraversenye a műfaj talán minden idők legnehezebbje, a szerző első amerikai koncertkörútjára készült. A technikai nehézség mellett a sűrű szövés és a mély mondanivaló is fajsúlyossá teszi a művet, a szólisták számára pedig külön kihívás, hogy a szerző szólójával készült felvétel zsenialitását nehéz felülmúlni. Saint-Saëns III. szimfóniája az utolsó is, mert annyira tökéletesnek érezte, hogy kérésre sem írt többet ebben a műfajban. A mű két tételében is helyet kap egy orgona a zenekari hangszerek között, magyar vonatkozása, hogy a szerző Liszt Ferenc emlékének ajánlotta.

