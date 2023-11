Hiába a húzós árak, tömegek pihennek ezeken a gyógyító helyeken ősszel: vajon mi a titkuk?

Mi másra vágynánk a szürke novemberben, különösen a hidegebb, borúsabb napokon, mint kinyújtóztatni fáradt tagjainkat egy termálvizes medencében, vagy egy jó relaxálásra a szaunában, netán egy teljes masszázsra? A termál- és gyógyfürdők látogatása kiváló lehetőség arra, hogy feltöltődjünk, és gondoskodjunk a testi-lelki egészségünkről, hiszen ezeken a helyeken minden adott, hogy néhány napot eltöltve itt újult erővel vágjunk neki a hétköznapoknak. Igaz, a belépőjegyek árai 2023-ban emelkedtek valamennyit, de még így is általában kedvezőbbek, mint a hasonló külföldi szolgáltatásokéi, és időnként igazán megéri áldozni rájuk. Mutatjuk, hol, mennyiért és mire is van lehetőségünk most ősszel, és azt is eláruljuk, hogyan csökkenthetjük esetlegesen a költségeket.

Érdemes olykor ejtőzni egy jót a termálvízben

Magyarországon a termál- és gyógyfürdőkben található gyógyvizek sokféle egészségügyi probléma kezelésére hatékonyak lehetnek. Bár a gyógyfürdők árai 2023-ban az infláció miatt emelkedtek, de a fürdő belépőjegy árak 2023-ban még mindig jóval az európai hasonló fürdőjegy árak alatt vannak. A gyógyvizekben található ásványi anyagok és nyomelemek elősegíthetik a test regenerálódását és az immunrendszer erősödését. A fürdőzés stresszoldó hatással is rendelkezik, javítja a hangulatot és segít az ellazulásban. A fürdők atmoszférája, pihentető környezete és különleges építészeti megoldásai is hozzájárulhatnak a jó közérzethez. A fürdőkben található különféle medencék és élményelemek lehetővé teszik az aktív kikapcsolódást és a szórakozást is. A fürdők általában jó helyszínek családi kirándulásokhoz és baráti összejövetelekhez.

Magyarország igazi gyógyvíznagyhatalom, de a területi megoszlást tekintve ez a gazdagság kissé egyenlőtlen. Egyes vidékeken egymást érik a gyógyvizek, míg máshol alig van belőlük. Csokorba szedtük a legnépszerűbb termál- és gyógyvizes fürdőhelyeket, és azt is leírtuk, mennyiért lehet látogatni most őket az utószezonban. Érdekes tény az is, amit kevesen tudnak, hogy a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő támogatásával évente 15 alkalommal kedvezményesen juthatunk hozzá kezelésekhez, ami sokszor azt jelenti, a fürdőbelépő ára is kevesebb így.

A hazai gyógyvizek hivatalos nyilvántartása szerint két megye emelkedik ki a sorból: Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok, mindkét megyében 26 gyógyvizes forrás található. Budapest alig marad le a két első mögött a sorban a maga 25 gyógyvizes forrásával, amelyek közül nincs mind hasznosítva. Szintén gazdag gyógyvizekben Bács-Kiskun és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, itt 21 és 20 gyógyvizes forrás található. A középmezőny is rendkívül erős, a gyógyvizes források darabszáma 10 és 20 között van: Békés, Csongrád, Győr-Moson-Sopron, Heves, Pest, Somogy, Zala, sereghajtó Komárom-Esztergom, Nógrád és Veszprém megye 2-2-1 gyógyvizes kúttal.

Hajdúszoboszló, a vidéki termálvíz-nagyhatalom

Debrecen és térsége turisztikai térség már korábban is nevesített turisztikai térségként Magyarország egyik legkomplexebb turisztikai kínálatával rendelkező területe, mely jelentőségét tovább növeli a nemzetközi repülőtér.

A turisztikai térség által kínált kulturális, egészségturisztikai és aktív kikapcsolódási lehetőségek tartalmas programot képesek biztosítani hosszabb tartózkodási idő esetén is. Debrecen kiemelése, mint ideális citybreak helyszín, a városlátogatások szerepének növelését hangsúlyozzák, ezt egészítik ki a desztináció egyéb jelentős termékei, úgy mint a világörökségi helyszín Hortobágy, az aktív- és ökoturisztikai kínálati elemekben bővelkedő Tisza-tó, vagy a Hajdúszoboszlói Hungarospa

- közölte az MTÜ munkatársa.

A vidéki gyógy- és termálvizes fürdők toplistája

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legutóbbi idegenforgalmi-turisztikai statisztikája szerint a teljes vendégforgalom alapján Hajdúszoboszló és Hévíz követi Budapestet a vendégéjszakák száma alapján, aztán Zalakaros, Bükfürdő és Sárvár, a lista első hat helyén nincs változás a korábbi évhez képest, de Szeged megelőzte Gyulát, Debrecen pedig Egert, pedig 2020-hoz képest Gyula, Miskolc és Eger vendégéjszakaszáma is nőtt.

A külföldi vendégéjszakák számát tekintve továbbra is a főváros vezet, vidéken viszont az első Hévíz, Sárvár az összesített harmadik helyre ugrott az ötödikről, utána kis különbséggel Bükfürdő következett. A belföldi vendégéjszakák összesítésében is Budapest vezet 800 ezerrel, messze lemaradva követi Hajdúszoboszló 416 ezerrel, majd Zalakaros 339, Hévíz 314 ezerrel. Szeged a kilencedikről a hetedik helyre lépett elő, Bükfürdő megelőzte Egert, Debrecen pedig Nyíregyházát.

A teljes vendégforgalom alapján, a vendégéjszakák számát tekintve is Hajdúszoboszló vezeti a vidéki toplistát 521524 vendégéjszakával. A szallas.hu legfrissebb összesítése szerint a tazes toplista így néz ki, amennyiben nem csak a gyógy- és termálfürdők állnak a fókuszban.

Top belföldi úti célok ősszel

1. Eger

2. Gyula

3. Budapest

4. Pécs

5. Visegrád

6. Hajdúszoboszló

7. Hévíz

8. Zalakaros

9. Szeged

10. Miskolctapolca

És most lássuk az 5 legnépszerűbb hazai fürdőt:

1. Hungarospa Hajdúszoboszló

A Hungarospa Hajdúszoboszló Európa legnagyobb fürdőkomplexuma, amely gyógyfürdőt, strandot, uszodát és élményfürdőt is rejt ezzel lefedve minden korosztály igényeit. Az élményfürdőben különböző korokat és helyszíneket megidéző exkluzív élménymedencék, szaunavilág, baba- és családi medencék, szörf és sok-sok wellness-, fitness szolgáltatás várja látogatókat. A strand 30 hektáron terül el, ahol a legnépszerűbb elem a sportcentrumon túl a pálmafákkal és homokos parttal övezett mediterrán tengerpart. A fiatalabb korosztály kedvencébe, a csúszdákkal és élménymedencékkel rendelkező aquaparkba külön belépő váltása szükséges. A gyógyfürdő egész évben nyitva tart 3 fedett gyógymedencéjével és 4 nyitott látványmedencéjével. A minősített gyógyvízre alapozva több mint 40 féle kezelést lehet igénybe venni itt.

1924-ben Pávai-Vajna Ferenc és Pekár Dezső kutatásba kezdtek, földgázat keresve, és így találtak rá a mélyből feltörő 73 °C hőmérsékletű, különös illatú, barnás színű, jódos és kénes összetételű termávízre. Ettől a ponttól kezdve Hajdúszoboszló története megpecsételődött, és máig a folyamatos fejlődésben lévő fürdőjéről híres a város.

Aqua Palace - Fedett élményfürdő

A 2010-ben nyílt Aqua Palace vízipalota 15.000m2-en egyedi hangulattal, rendkívül széles szolgáltatási kínálattal egész évben várja a család apraját-nagyját. Az Aqua-Palace 15 medencéje közül 8 a földszinti fürdővilágban található. Az exkluzív élménymedencék különböző korokat és helyszíneket idéznek meg.

Minden medencében egyedi látvány varázsolja el a fürdőzőket: trópusi fürdő (32-34°C), jégbarlang fürdő (25-27°C), mozi fürdő (34-36°C), Pávai termálfürdő (34-36°C), Gangesz fürdő (32-34°C), Római fürdő(32-34°C), tengeri fürdő (32-34°C), barlang fürdő (34-36°C) .

Az élményfürdőbe a felnőtt belépőjegy hétköznapokon szeptember 1-től 5000 Ft, hétvégenként és ünnepnapokon 5900 Ft; a diákjegy 3600 és 4500 Ft, a gyermekjegy 7 éves korig pedig 2400 és 3011 Ft. A gyógyfürdőbe a felnőtt belépőjegy ára 4300 Ft, a nyugdíjas 3600 Ft, a gyermek és diákjegy pedig 3500 Ft.

2. Hévízi Tófürdő

Hévíz sokak fejében a gyógyulás, az egészség hazájaként él, nem véletlenül! Az itt található lehetőségek mind az egészség megőrzésében és helyreállításában segítenek. Mindenki kedvence egyértelműen a termáltóban való fürdőzés, amely minden évszakban egyedülálló élményt ad az ide látogatóknak. Nyáron a víz hőfoka 33-35 °C, de nagyon meleg napokon elérheti a 36-38 °C-ot is. Ősszel és télen a hőmérséklete alacsonyabb, kb 24-26 °C körül mozog. A víz gyógyhatással bír többek között reumás panaszok, gyulladásos ízületi és gerincbetegségek és krónikus nőgyógyászi betegségek esetén. A tó nemcsak a fürdőzés élményét adja, hanem az itt igénybevehető tradicionális gyógykúrák és egészségmegőrző wellness kúrák alapjaként is szolgál.

Ellentétben a többi melegvizes tóval, melyek általában vulkanikus eredetű helyeken, agyag- vagy sziklatalajban vannak, a Hévízi-tó tőzegmedrű forrástó, amelyet a 38 méter mély Hévízi-forrásbarlangból feltörő, percenként 30–40 ezer liter vízhozammal 38 °C-os víz táplál.

A belépőjegyek ára: felnőtt/normál egész napra 7500 Ft, diák- és nyugdíjasjegy egész napra 7000 Ft; 3 órára 4500 Ft; 3 órás nyugdíjas- és diákjegy 4400 Ft. Az árak visszavonásig érvényesek.

3. Zalakaros, Fürdőkomplexum

A gyógyfürdő legrégebbi, a település egyik szimbólumává vált egysége a fedett fürdő. A két ülőfürdős, gyógyvizes medence mellett kialakítottak egy úszásra alkalmas, termálvizes medencét is, ahol a kezelések között vagy azok kiegészítéseképpen a vendégek átmozgathatják izomzatukat egy kis úszással, vagy speciálisan a vízben történő mozgásra kialakított medencében rendszeres vízi tornával válhatnak fittebbé. A kibővült pihenőtérben pedig - ahol a pihenőágyak térítésmentesen vehetők igénybe - még kellemesebb környezetben élvezhetik a gyógyulás örömét.

A fedett fürdő alap belépőjeggyel látogatható az év minden napján, és az OEP által támogatott formában megváltott jegyekkel is ebben az egységben tölthetik el idejüket a gyógyászatra érkező látogatók.

A fedett fürdő épületében található a széleskörű szolgáltatást nyújtó gyógyászati részleg, a földszinten vizes kezelésekkel (iszappakolás, súlyfürdő, tangentor, vízi torna, kádfürdő, szénsavfürdő stb.), az emeleten száraz kezelésekkel (masszázs, elektroterápia, gyógytorna stb.).

A gyógycentrumot elsősorban a fürdőt gyógyászati céllal igénybe vevő látogatók részesítik előnyben. A fedett, fa szerkezetű épület kellemes környezetet biztosít a pihenni vágyóknak, ahol egy nagyobb és két kisebb, különböző hőmérsékletű gyógy- és termálvizes medence található. Ez a részleg egész évben fogadja a vendégeket. A gyógycentrumhoz tartozó kertben egy félig fedett gyógyvizes medencében, csendes parkban a friss levegőn élvezhetik a gyógyvíz jótékony hatásait kora tavasztól késő őszig.

A gyógycentrum komplex belépőjeggyel vehető igénybe, amely magában foglalja a pihenőágyak használatát is. A belépőjegyek (napijegy) ára hétköznapokon: felnőtt 5900 Ft, diák és nyugdíjas 5050 Ft, gyerek 2800 Ft. Kiemelt időszakban (péntek, szombat, vasárnap, ünnepnap, hosszú hétvégék és tanévközi szünetek) a felnőtt belépő ára 6500 Ft, a diák és nyugdíjasjegy 5550 Ft, a gyerekjegy pedig 3300 Ft.

Idén meghosszabbítják a szabadtéri gyógymedence nyitvatartását

A megszokottnál jóval tovább tart nyitva a gyógy- és termálvilág kinti medencéje idén. A gyógykerti medence 284 négyzetméteres, 34-36 Celsius fokos gyógyvize nagyon hasonlít a strandi gyógymedencéhez, a különbség annyi, hogy ez tovább üzemel, elvileg novemberben állna még a v endégek rendelkezésére. Idén azonban ezt a nyitvatartás egészen január 8-ig meghosszabbítják. Jó hír ez azoknak, akik a szabadvizes pancsolást részesatik előnyben. Zalakoroson egyébként egészen különleges, egyszerre jódos és kénes gyógyvíz áll a fürdőzők rendelkezésére.

4. Sárvár Gyógy- és Wellnessfürdő

Sárvár legfontosabb vonzereje az itt található kétféle gyógyvíz. A város környékén 1200 méteres mélységből 43°C-os, 2000 méterről magas sótartalmú 83°C-os gyógyvíz tör fel.

A 83°C-os gyógyvíz fontos alkotórésze a nátriumklorid, a hidrogénkarbonát, a jód, a bróm, a fluor, és számos nyomelem. A magas sótartalmú gyógyvízből lepárlással állították elő a híres Sárvári Termálkristályt. A sós kádfürdő hatékonyan alkalmazható egyes mozgásszervi, nőgyógyászati és bőrgyógyászati megbetegedések esetén. Évtizedek óta ismert a gyógyvíz nagyon kedvező hatása elhúzódó alhasi fájdalmak, összenövéssel járó krónikus nőgyógyászati gyulladásos betegségek kezelésében.

A 43°C-os alkáli- hidrogénkarbonátos gyógyvíz főként nátriumkloridot, hidrogénkarbonátot, nyomelemeket tartalmaz, ként és radont azonban nem. Kiválóan alkalmas mozgásszervi megbetegedések gyógykezelésére, rehabilitációra, sportsérülések utókezelésére, neurológiai tünetegyüttesekre, izomlazító fürdésre.

Az 5000 m²-es vízfelületű Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő egy fedett, fűtött folyosó révén közvetlen összeköttetésben áll a szállodával. A fürdő igazi feltöltődést nyújt a család apraja-nagyjának, kisgyermekektől egészen a nagyszülőkig, bárki átélheti a teljes kikapcsolódás, szórakozás, pihenés és gyógyulás élményét. A fürdő túlmutat egy hagyományos gyógyfürdőn, a családbarát kialakítás miatt a sárvári tartózkodás mindenki számára felejthetetlenné válik.

A belépőjegyek ára hétköznapokon: felnőtt 5990 Ft, kiemelt időszakban (minden péntek-szombat-vasárnap és az iskolai szünetek) 7200 Ft, diák 3600 Ft, kiemelt 4300 Ft, gyermek (3-14 év) 3200 Ft, kiemelt 3700 Ft, 3 éves kor alatt mindig 250 Ft.

5. Bükfürdő

A fedett élményfürdő minden korosztály számára felüdülést nyújt: a sodrófolyosóval, pezsgőágyakkal, nyakzuhannyal felszerelt élménymedence, a pezsgőmedence felejthetetlen élményt ígérnek. A kisebb gyermekek vidáman pancsolhatnak a gyermekmedencében, valamint a tenger alatti vízivilággal ismerkedhetnek meg az interaktív elemekkel felszerelt Cápabarlangban. Tágas pihenőtereink, kényelmes pihenőágyaink természetesen az élményfürdőből sem hiányozhatnak.

Az igazán merészek egész biztosan kedvüket lelik a beltéri élménycsúszdákban, melyekben fény- és színeffektek teszik még különlegesebbé és vidámabbá a száguldást.

A csodatevő bükfürdői termálvizek, amelyek mindegyike gyógyvízminősítéssel rendelkezik, 4 kúton keresztül törnek a felszínre.

Az egyedi összetételű – alkáli-hidrogénkarbonátos, magas kalcium-, magnézium- és fluortartalmú – gyógyvíz nemzetközi összehasonlításban is rendkívül magas, több mint 15000 mg/l ásványi anyag tartalommal rendelkezik, így egyedülállóan kedvező hatást fejt ki a szervezetre. A nátrium-klorid gyulladáscsökkentő hatású, a kalcium, fluor a csont anyagecseréjérében játszik fontos szerepet, a magnézium az izomműködésre hat pozitívan, a szén-dioxid pedig a keringést javítja.

Kiválóan alkalmas szinte valamennyi mozgásszervi betegség kezelésére, hatékonyan alkalmazható: meszesedés (spondylosis), porckopás (arthrosis), csontritkulás (osteoporosis), discopathia, lumbágó, Bechterew-kór, krónikus izületi gyulladás, köszvény, lágyrész reumatizmus, ortopédiai és idegsebészeti műtétek utáni rehabilitáció, baleseti utókezelés, krónikus nőgyógyászati és urológiai gyulladások, krónikus gyomorhurut, fekélybetegség, emésztési zavarok esetén.

Emellett a gyógyvíz ivókúra formájában is alkalmazható krónikus gyomorhurut, a fekélybetegség és emésztési zavarok gyógyításánál, az osteoporosis megelőzésére, kezelésére. A víz igazi hatását kúraszerű alkalmazás esetén fejti ki (1,2,3 hetes kúra), de már rövid idejű gyógyvízben való tartózkodás esetén is hatásos lehet.

A gyógyvíz jótékony hatását a Fizioterápiás Intézetben alkalmazott tradicionális és modern terápiás eljárások széles skálája egészíti ki. Elismert orvosok és szakképzett gyógyszolgáltatók gondoskodnak arról, hogy vendégeink ideális körülmények között gyógyulhassanak, pihenhessenek. A gyógyvíz és a gyógykezelések együttes hatásának köszönhetően a panaszok enyhülnek, megszűnnek, visszanyerhető a testi és lelki harmónia.

A belépőjegyek ára: felnőtt napijegy 6300 Ft, kiemelt 6900 Ft; diák napijegy 3700 Ft, kiemelt 4100 Ft.

Támogatott fürdőgyógyászati kezelések

A gyógyfürdőkben természetes gyógytényező felhasználásával nyújtanak gyógyászati szolgáltatást vagy rehabilitációs tevékenységet. A fürdőgyógyászati ellátás az orvosi rehabilitációs ellátások közé tartozó gyógyászati ellátás, amelyet főként a krónikus reumatológiai, ortopédiai, neurológiai illetve érbetegségek funkciójavítását szolgáló rehabilitációs kezeléseknél alkalmaznak.

A fürdőgyógyászati ellátások rehabilitációs ellátásban betöltött jelentőségére tekintettel, egyes ellátások árához társadalombiztosítási (tb) támogatás jár. A fürdőgyógyászati ellátásokon kívül szén-dioxid gyógygázfürdő és 18 éves kor alatt csoportos gyógyúszás is igénybe vehető az egészségbiztosítás keretében. (E három ellátás összefoglaló neve: gyógyászati ellátás). A gyógyászati ellátásokat az arra jogosult orvos vényen rendeli, az ellátás igénybevételéhez pedig az orvos által kiállított kezelőlap is szükséges. Érdemes kihasználni ezt a lehetőséget, hisz többynire mindenkinek felírja a szakorvos, ha igényeljük, és akár a Hévízi Tófürdőbe is bejuthatunk így kedvezményesen.

Tb támogatott fürdőgyógyászati ellátások:

gyógyvizes gyógymedence (ideértve a hévízi tófürdőt is)

gyógyvizes kádfürdő

iszappakolás

súlyfürdő

szénsavas fürdő

orvosi gyógymasszázs

víz alatti vízsugármasszázs

víz alatti csoportos gyógytorna

komplex fürdőgyógyászati ellátás

A gyógyászati ellátásokért fizetendő térítési díj eltérő összegű lehet, tekintettel arra, hogy a fürdőszolgáltatás szabad ármegállapítású szolgáltatás. A társadalombiztosítási támogatás az ún. közfinanszírozás alapját képező árhoz igazodik, amelytől a szolgáltatók eltérhetnek. A közfinanszírozás alapját képező ártól való eltérés esetén a beteg által fizetendő térítési díj változhat.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatásával évente kétszer 15 alkalmas (egyes esetekben 20 alkalmas. Ez nem ingyenes kezelést jelent, az önrészt fizetniük kell a betegeknek, de így is jóval olcsóbban érhetőek el a szolgáltatások, mintha a teljes díjat meg kellene fizetni.

Címlapkép: Getty Images