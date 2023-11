Újra megrendezik a híres vidéki fesztivált: kiderült, kik lesznek a sztárfellépők

HelloVidék 2023.11.08. 17:29 Megosztom

November 16. és 19. között a kortárs jazz nemzetközi és hazai előadói lépnek fel a Veszprém Jazz Fesztiválon, köztük Jojo Mayer, Bill Frisell. Erik Truffaz nemrég megjelent, Clap! című lemezét mutatja be a fesztivál nyitónapján. Első magyarországi koncertjét adja a Scary Pockets, a The New Mastersounds, a Tygroo és Izo FitzRoy is, de a világhírű dobos-producer, Manu Katché is először lép fel hazánkban szólóprojektjével.

A Veszprém Jazz Fesztivál nyitónapján szólóprojektjével is bemutatkozik hazánkban a sztárok dobosaként is ismert Manu Katché, és először lesz látható Magyarországon az elektronikus tánczenét a balkáni dallamokkal és a rap elemeivel ötvöző Tygroo - . Néhány hete megjelent Clap! című albumát mutatja be Erik Truffaz, a gitáros legenda, Bill Frisell pedig triójával lép színpadra. Kik lesznek a fellépők? November 17-én a német Botticelli Baby nyitja a koncertek sorát, majd a José James trombitásaként világhírűvé vált Takuya Kuroda saját projektjével lép színpadra. Az európai szupergroup, a Nils Landgren 4WD új lemezét hozza el a veszprémi közönségnek, őket a kilencfős lengyel bigband, a Mitch & Mitch követi. Szombaton Jojo Mayer, IzoFitz Roy, a Scary Pockets és a The Horny Funk Brothers koncertjei lesznek láthatók. A Veszprém Jazz Fesztivál koncertprogramját vasárnap a kortárs brit funk-soul meghatározó produkciója, a The New Mastersounds zárja, akiknek Turn Things Around című dalát a The Funky & Groovy Music Lexikonban Peter Wermelinger a tíz legnagyobb kedvence közé sorolta. Magyar előadókra is számíthatunk A magyar előadók közül a Hangvillában az Antal Gábor Trió, a Bujdosó Trió, a Baló Sámuel Trió, a Parvaro, a Nagy Emma Quintet, a SunMa, a zïp, a Kéknyúl, a Gorg & Benzol és Daveform Quintet lép színpadra, míg a Papírkutyában a Snétberger Alapítvány növendékei adnak ingyenes koncerteket. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa programsorozat keretében megvalósuló Veszprém Jazz Fesztivál négynapos jazz ünnepet ígér a Hangvilla, az Expresszó és a Papírkutya színpadain. A helyszínen Kleb Attila fotográfus Closer című kiállítása is látható lesz. A jazz világsztárjairól készült portréfotók a fellépés előtti, vagy utáni pillanatokban készültek backstage-ben, a színfalak mögött. Emellett a programot Blasius kiállítás és workshop is színesíti. Címlapkép: Getty Images JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2,5 millió forintot igényelnél, 72 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 50 760 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,29 %), de nem sokkal marad el ettől az CIB Bank 50 948 forintos törlesztőt (THM 14,45%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!