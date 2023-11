Ez kinek éri meg? Brutális, mennyibe kerül korcsolyázni ezekeben a vidéki városokban

Folytatjuk cikksorozatunkat, melyben azt vizsgáljuk, hogy a vidéki nagyvárosokban található jégpályák, jégcsarnokok nyitvatartása és árai hogyan alakulnak az idei szezonban. Valamint igyekeztük azt is összegyűjteni, hogy mely településeken lesz idén az adventi vásásrokon jégpálya. Mostani cikkünkben Tatabánya, Székesfehérvár, Veszprém és Győr került terítékre.

Tatabánya

A Tatabányai Műjégpálya hivatalos Facebook oldalán tette közzé a látogatok számára a 2023-2024-es szezon jegy-bérlet és szolgáltatás ár listáját. Eszerint péntektől vasárnapig a közönségkorcsolyára a felnőttek 2500 forintért léphetnek be, a nyugdíjasok 2000 forintért, a diákok 1700-ért léphetnek jégre. A tájékoztatás azt is írja, hogy jégdisco, rendezvény és ünnepi nyitva tartás alatt a felnőtt belépő 3000 forint, a nyugdíjas 2500, a diák pedig 2000 forintba kerül. Továbbá azt is írják, hogy a nagy pályára a hétfő és csütörtök közti napokon, 8 és 14 óra között kedvezményes jegyárak vannak érvényben. Ez azt jelenti, hogy a felnőtt és a nyugdíjas jegyek 1500-1500 forintba kerülnek, a diák jegy pedig mindössze 1000 forintba. Bérlet árakat is közöltek a jégpálya munkatársai, ez alapján a felnőtt 10 alkalmas bérlet az 22 500 forint, a nyugdíjas 10 alkalmas jegy 17 500, a diák bérlet pedig 14 500 forint szintén 10 alkalomra. Az intézményben 2000 forint a korcsolyabérlés és az élezés is. Öltözőszekrényt is használhatunk, aminek ára 500 forint plusz 2000 forint letéti díjat is kell ki kell adnia annak, aki igényt tart szekrényre.

A műjégpálya közösségi oldalán közzétett információk szerint november 20-tól november 26-ig tartó napokban a hétköznapokon 8-tól 16 óráig tartanak nyitva a közönség számára, hétvégén viszont három turnusban várják az érdeklődőket. Így szombaton és vasárnap is 9-12, 13-16, 17-20 tartó turnusokban csúszkálhatnak a korcsolya kedvelők.

A Csodálatos Magyarország írása szerint a városban lesz adventi jégpálya is, mely díjmentesen lesz látogatható. Az Adventi Jégpálya hétköznapokon 14 és 20 óra között, hétvégén 10 és 20 óra között várja a látogatókat.

Székesfehérvár

A Székesfehérvári AV19 oldalán közöltek szerint közönségkorcsolyára általában hétvégente van lehetőség, de pontos dátumokkal is szolgálnak. Így november 25-én 17:30-tól 20:30-ig látogatható a jégpálya, a továbbiakban pedig december 9-én, 10-én, 16-án, 17-én, 22-én, és 25-én 17 órától 20 óráig van lehetősége bárkinek korcsolyázni.

Ebben a szezonban is várhatóan március végéig tartunk közönségkorcsolyát. A közzétett időpontok a korosztályos jégkorongbajnokságok alakulása szerint, azok aktuális mérkőzésigényének tudatában kerülnek publikálásra, ezért kérjük, a jégcsarnokba indulás előtt mindig tájékozódjon az aktuális időpontokról

- írják oldalukon.

A belépők árairól azt írják, hogy a korcsolyázójegy 2000 forint, a diák jegy (csak szombatonként) 1500 forint, a családi jegy (csak vasárnaponként) 4000 forintba kerül. Valamint van itt is 10 alkalmas bérlet, mely 16 000 forintba kerül. Korcsolyabérlésre és élezésre is van lehetőség a komplexumban, azonban nem találtunk erről pontos árat az oldalon.

Arról sem találtunk említést, hogy a településen lesz-e jégpálya az adventi vásáron.

Veszprém

A közönség korcsolyázás turnusainak időpontjai nem változnak, de jégkorong mérkőzések miatt elmaradhatnak. Erről minden héten külön posztban értesítünk mindenkit Facebook oldalunkon. Valamint a tanítási szünetek ideje alatt is változó nyitva tartás mellett fogadjuk a korcsolyázni vágyó nagyközönséget

- írja oldalán a vadiúj Veszprémi Jégcsarnok.

Az oldalukon közzétett nyitvatartás szerint szombaton és vasárnap van lehetősége az embereknek kedvükre csúszkálni a pályán, három turnusban. A közönségkorcsolya turnusok 11-től 13-ig, 14 órától 16 óráig és 16:30-tól 18:30-ig tartanak az említett napokon. Továbbá van egy negyedik turnus, ami a jégdisco turnusa, ez szombatonként szokott megrendezésre kerülni, 19 és 21:30 között.

A közönségkorcsolyára a felnőtt belépő 1800 forint, a diák 1500, a gyerek belépő pedig 950 forintba kerül. A jégdisco esetében a felnőtt belépő 2200 forintra rúg, a diák 2000-re, a gyerek belépő pedig ugyanúgy 950 forint.

Mikulás hetében megnyitja kapuit Veszprémben a Téli Gyárkert, hogy egészen január 28-ig 50 méteres hófánk pályákkal és egy több mint 500 m2-es jégkorcsolya pályával várja az aktív kikapcsolódásra vágyókat

– olvasható a Papageno.hu cikkében. Azt is írják, hogy a Gyárkert területe ingyenesen látogatható, azonban a korcsolya és hófánk pályák használata jegyvárásláshoz kötött.

Győr

A Győri Jégsport Központ november 12-én nyitott meg kapuit a közösségi korcsolyázás számára az idei szezonban és ahogy az oldalukon írják, a nyitvatartás 2024 március 31-ig érvényes. Tájékoztatásuk szerint hétfőtől péntekig a délelőtti órákban várják az előzetesen bejelentkezett iskolai csoportokat. A közönség számára itt is pénteken, szombaton és vasárnap van lehetőség jégre lépni. A nyitvatartás szerint pénteken 18 és 20 óra között áll nyitva a pálya, azonban szombaton és vasárnap már három turnusban lehet belépni a jégsport központba. Tehát 10-12 közt van egy turnus, a második az 15-17 óra között tart, a harmadik pedig 18 és 20 óra közt. Szombaton és vasárnap egyébként 9-től 10-ig korcsolya oktatást tartanak a kicsiknek.

Belépő ügyileg azt a tájékoztatást adja a győri komplexum oldala, hogy a belépő, a korcsolyakölcsönzés. élezés mind 2500-2500 forintba kerül. A 12 alkalmas bérlet ára pedig egy nullával több tehát 25 000 forintba kerül. A családi jegy - ami két felnőttre és két gyermekre értetendő – 7000 forint. Az iskolai csoportoknak 1200 forintot kell fizetniük belépő gyanánt fejenként.

Győrben lesz adventi jégpálya, amit a Győri Jégsportért Alapítvány fog működtetni, akik egyébként a városi jégpályát is kezeli.

A Dunakapu téren az óriáskerék mellett újra kinyitja a kapuit a jégpálya. A közönségkorcsolyázásra turnusokban lesz lehetőség. A Győri Jégsportért Alapítvány látványos bemutatókat tart majd itt. Hétvégén is érdemes lesz majd korcsolyát húzni, a fiataloknak is, akiket jégdiszkó vár majd, ahol a helyi lemezlovasok gondoskodnak majd a jó hangulatról.

- írja a Kisalföld.

Címlapkép: Getty Images