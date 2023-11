Tiszta Amerika: elképesztő, mit művelnek karácsonykor a házukkal ezek a vidéki magyarok

Sokan szeretik a karácsonyi dekorációkat, amelyekkel a házukat, kertjüket, ablakukat díszítik fel. De vannak olyanok, akik ennél sokkal többet tesznek az ünnepi időszakban és varázslatos elképzeléseket valósítanak meg, egész mesevilágot varázsolnak a környezetükből. Felkerestük három híres karácsonyi ház díszítőt, akik különleges, egyedi és mesés alkotásaikról ismertek, hogy közelebbről is megismerjük ünnepi varázslatukat.

Karácsonyi ház - Biatorbágyon

Biatorbágyon él Solymosi Csaba, aki minden évben elkápráztatja a látogatókat a Karácsonyi házával. Egyedül, segítség nélkül október első hétvégéjén kezdi el feldíszíteni a házát, kertjét, amellyel nagy örömet okoz mindenki számára.

A házunk feldíszítése során törekszünk a teljes harmóniára. A világítások felhelyezése minden évben azonos koncepció szerint működik és minden évben tartalmaz új elemeket. Kizárólag meleg fehér fényeket használunk, ezzel erősítve a világítás harmóniáját. Egyedül díszitem a házat. Minden évben október első hétvégéjén kezdem el és minden hétvégén ezt csinálom + 2-3 hétköznapra is szükség van ahhoz, hogy advent első hétvégéjén fel tudjon kapcsolni. Ez egyéni projekt. Egyedül csinálom az egészet. A fényeket le is kell szedni februárban, ami hasonlóan nagy munka. Összességében nehezen meghatározható a világítás teljes értéke. Ha nagyjából meg kellene határoznom, eddig 2,5 - 3 millióba került. Minden évben a kiégett világítások pótlása 300 ezer forint körül van. A ház megtekinthető advent első vasárnapjától egészen január 7-ig minden nap 17 órától 22 óráig. Nehezen meghatározható, hogy mennyi LED izzó van a házon. Van olyan fényfüzér amin darabonként van 500 égő és csak ebből van 27 darab. Csak ez 13500 égő. Ebből kiindulva minimum 100 ezer égő van a házon. Alapvetően mindig a saját fantáziámra és ötleteimre támaszkodom. Rengeteg pozitív visszajelzést kapunk az emberektől. Alapvetően a gyermekek miatt csináljuk, de szerintem minimum kétszer annyi felnőtt fordul itt meg mint gyermek. Az ország minden részéről érkeznek a házhoz. Még a legtávolabbi városokból, településekről is. Voltak már itt Ausztriából, Németországból is

- mesélte a HelloVidéknek Solymosi Csaba.

Mikulás Háza - Váralján

Váralján egyedi karácsonyi dekorációi mesébe illő atmoszférát teremti meg Güth Balázs. Az elmúlt 30 évben a Mikulás Házában különböző mesefigurákat és jeleneteket varázsolt életre. Ötletességének és kreativitásának köszönhetően különleges élményt nyújt mindazok számára, akik ellátogatnak hozzájuk.

Évekkel ezelőtt eszembe jutott, hogy különböző mesés történetek karaktereit, jeleneteit valósítom meg a karácsonyi dekoráció során. Így szinte mindig ugyanazokkal a kellékekkel kell dolgoznom, de mégis minden évben más. Így érdekes, így egyedi. Ledfákat, felfújható figurákat bár ki el tud helyezni, viszont ezek minden évben ugyan úgy néznek ki. A ledek szám mindig változó, a dekorációtól függ. tavaly volt a legtöbb, 182.298 darab led, de ebből 66 ezer volt a nagy, 13 méteres karácsonyfán. Azt hiszem, az anyukámtól örököltem a dekorációs érzékemet. Ő mindig saját kezűleg készített mindent, például farsangi jelmezeket, lakás díszeket, és egyebeket. Amikor iskolások voltunk a testvéremmel, mindig első helyezettek lettünk a farsangi versenyeken a kézzel készített jelmezeinkkel. Például voltunk Pápua Új-Guineai anya és gyermeke, eszkimó fókavadász, és még sok más. Ő varrta, faragta, kötötte ezeket a jelmezeket. Úgy gondolom, anyu észrevétlenül belém nevelte a kreativitást. De igazából nem is olyan nagy ötleteim vannak, mert ismert mesefigurákat és azok környezetét használom fel a díszleteimhez. Évekkel előre meg lehet tervezni a dekorációt. Az idei Advent még el sem kezdődött, a díszítés még nincs kész, de már most tudom hogy jövőre Hamupipőke lesz, mert ahogy csinálom az ideit, közben elkalandoznak a gondolataim. Nagyon szép volt a Szépség és a szörnyeteg dekorácio. Ezt alapul véve, a kastélyt megépítem újból, középen egy hatalmas csillár, persze ledfüzérekből, alatta pedig Hamupipőke táncol a herceggel, a bejáratnál pedig természetesen a tökhintó. Az ideit építem, de a jövő évit tervezem a fejemben, ezért csinálom egyedül a díszítést, mert így nem zavar senki. Mikor minden a helyén van, akkor segítenek a családtagok: nagynéném a fenyőfák díszítésében, mert abból is van 30 darab. Többen is segítenének, a falubeliek is, de nem tudnak, mert menet közben találom ki mindig, hogy lenne a legszebb, ha pedig nem tetszik, elbontom és újra megcsinálom másképpen. Amikor segítségem van, akkor ezer kérdés jön, ez hova, az hova, jó e így stb. és ez csak feltart. Nos ez a hátránya, ha magam csinálom a díszítő elemeket, és nem megveszem a boltban a figurákat. Minden évben kevesebb idő szükséges a díszítéshez. Mikor elkezdtem, csak a fejemben volt meg a terv. Megvettem azt ami szükséges hozzá, pl. kirakati babák. Ezeket „felöltözteni” minden évben gyorsabb, mert már rutinosan csinálom. Csak hétvégeken van erre időm, igy már augusztus végén, szeptember elején elkezdem. A karácsonyi díszkivilágítás költsége a ledek számától függ, de átlagosan számoljunk 2000 wattal. Ha naponta 5 órán keresztül használjuk a kivilágítást, akkor napi 10 kWh áramot fogyaszt. Negyven napra számolva 400 kWh áramnak felel meg. Amennyibena a rezsicsökkentett árat vesszük alapul, ami 40 Ft/kWh, akkor ez 16.000 Ft-os költséget jelent, viszont, ha a piaci árral kalkulálunk, ami 70 Ft/kWh, akkor ez 28.000 Ft-os költséget jelent. Tehát a rezsicsökkentés 12.000 Ft-ot spórol meg nekünk, de az égők árához képest a villany nem jelentős kiadás. Advent első vasárnapjától, november 26-tóljanuár elejéig lehet látogatni 17-20 óráig. Idén 30 éves a Mikulás ház ezért 16:30-17 csak a lakóház lesz kivilágítva úgy, ahogy 1993-ban első alkalommal: szolidan csak melegfehér égőkkel. Majd 17 órakor bekapcsol a többi fény. Sokan látogatnak el hozzánk, nemcsak a közeli Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyékből, hanem az ország más tájairól is. Vannak visszatérő látogatóim Pest, Szombathely, Mohács, Szeged, Kecskemét és más városokból is. Van egy kedves család, akik Németországban élnek, de minden karácsonykor hazajönnek Debrecenbe, és meglátogatnak. Ez nem kis kitérő, de nagyon örülök, hogy ennyire szeretik a dekorációimat. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, főleg a Mikulás miatt, akihez a családok eljöhetnek. A Mikulás egy kis kerti lakban várja a gyerekeket, ahol igazi kandalló, fények, karácsonyfák vannak. Megfordítottuk a szokást, nem a Mikulás megy a gyerekekhez, hanem a gyerekek jönnek hozzá. Így több család tud találkozni a Mikulással. Ez a találkozó ingyenes, de nagyon nagy az érdeklődés, ezért nem tudunk mindenkit fogadni. Ez az egyetlen negatív értékelés, amit kapunk, hogyha nem jutottak be a Mikuláshoz

- fejtette ki Güth Balázs.

Karácsonyi Meseház - Csákánydoroszlón

Csákánydoroszlón Gyurján János varázslatos Karácsonyi Meseháza egyedi és látványos elemekkel várja a magyar és a külföldi látogatókat. Az idei évben is látványos újdonságokkal készült.

Amikor különböző helyekre utazom, folyamatosan keresem a különböző látványos dolgokat és inspirálódok. Az alkotások mögött mindig egyedi ötletek és látványos elemek állnak. Számomra fontos, hogy ne másokat másoljak, hanem egy saját, egyedi világot hozzak létre. Ezért inspirációt keresek olyan helyeken, ahol még senki sem járt, és olyan ötleteket valósítok meg, amik sehol máshol nem találhatók meg. Amint találok valami érdekeset, azonnal elgondolom, hogyan illeszthetném be a már meglévő dekorációmba, vagy hogyan hasznosíthatnám a jövőbeli projektek során. Gyakran előre vásárolok a következő évekre, és az ötletek megvalósításához szükséges elemeket összegyűjtöm. Az alkotói folyamat során nemcsak az aktuális tárgy elhelyezését nézem, hanem kiemelten fontosnak tartom a környezetet is. Hiszem, hogy a háttér kialakítása adja meg az egész dekoráció varázsát, ezért mindig nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a környezet is harmonizáljon az alkotásaimmal. Az évek során kifejlesztettem azt a szemléletet, hogy nem csupán egy-egy tárgyat helyezek el, hanem egy teljes atmoszférát teremtek, ahol minden elem összhangban van. szinten is. A dekoráláshoz a saját fantáziámat használom, és abból dolgozom, ami rendelkezésemre áll. Például ha veszek akril fákat, akkor kigondolom, hogy milyen díszek illenek hozzájuk, vagy ha egy új fenyőt szeretnék feldíszíteni, akkor milyen égősor és egyéb kiegészítők passzolnak hozzá. A járatok köré is figyelek, hogy a babakocsisok és a mozgássérültek is kényelmesen közlekedhessenek. A járatok melletti területeket úgy próbálom kidekorálni, hogy ne legyenek túl giccsesek, de mégis látványosak. Nem szeretem az olyan dekorációkat, amelyek nagyon elcsépeltek vagy sablonosak. Bár még van számtalan meglepetés a tarsolyunkban, amikről nem mondanám, hogy teljesen titkosak, de mindenképpen váratlanok lesznek. Szeretem a meglepetéseket, és szeretek örömet szerezni az embereknek. Talán ezért is olyan népszerű ez a meseház. Jelenleg több mint 800 ezer LED áll rendelkezésemre, amelyekből nem minden kerül felhasználásra, csupán annyi, amennyire a terület igényli. Ez a darabszám magába foglalja a figurák, makettek lámpáit, és egyéb elemeket is. Egyszer már megszámoltuk, viszont sok elem nem lesz felhasználva. A pontos végeredményt nem tudom előre, de az összes elemet egyesével megszámolni is időigényes feladat lenne. Ezért szükség van legalább egy hónapra, hogy minden elemet összeállítsuk, és számoljuk, de az biztos, hogy a 800 ezer LED feletti mennyiség 100%-osan rendelkezésre áll. Az alkotásaimat nem csak pár ezer, hanem több tízezer ember látogatja meg, és ezért mindig arra törekszem, hogy valami különlegeset mutassak nekik, ami megéri a hosszú utazást, akár az ország másik feléből is. Nemcsak a közeli Zala és Vas vármegyékből, hanem az ország más részeiről, sőt külföldről is érkeznek látogatók. Egyik évben volt olyan család, aki New Yorkból és Dániából jött haza, és elhozták a szüleiket és az unokáikat is megnézni a dekorációkat. Egy szlovén család aki minden évben eljön, de még a szomszédos Ausztriából is gyakran érkeznek nézelődők. Korábban volt rá példa, hogy Miskolcról busz is érkezett, akik kifejezetten a meseház miatt utaztak. Sokan érkeztek Egerből, Debrecenből, Pécsről, Kaposvárról is. Nem tudok mindenkivel beszélni, mert nagyon sokan vannak, de akikkel beszéltem, mind nagyon pozitív visszajelzéseket adtak. Örülök, hogy ilyen sokat szeretik a meseházat. Idén egy újdonság is várja a látogatókat: lehet majd teát is inni. A meseház nagyon sok pozitív visszajelzést kap, mert egyedi és különleges dekorációkat kínál. Nyugat-Dunántúlon, sőt talán az országban is ez az egyik legnagyobb és legkülönlegesebb karácsonyi kivilágítás. Olyan dolgokat láthatnak nálam, amik máshol nincsenek, mint például életnagyságú, mozgó medvék, szarvasok, egy nagy kúp, egy tizenhat méteres fa, egy fényalagút, vagy egy mézeskalács ház, ahol be lehet menni és fotózkodni. Minden évben újítok valamit, hogy mindig felülmúljam az előző évet, és így vonzzam a látogatókat. Ebben az évben is mindent megteszünk azért, hogy egy olyan élményt nyújtsunk, amely emlékezetes és felejthetetlen marad minden látogatónk számára. Az idei évben november 26. és január 6. között minden nap délután 5-től este 8-ig várjuk a látogatókat. Az idei év rendkívül intenzív volt számunkra, már májusban nekifogtunk az épületek felújításának és az összeállításának. Számos kreatív projektet hajtottunk végre, beleértve különböző egyedi gyártásokat is. Az egyik különlegesség idén egy hatméteres kúpfenyő, amelybe beléphetnek az emberek, és készíthetnek fotókat. Ez egyedülállónak számít országos szinten is

- mondta el Gyurján János.

Címlapkép: Getty Images