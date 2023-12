A Morcheeba és a Brand New Heavies is fellép a 2024-es Paloznaki Jazzpikniken

A Brand New Heavies, a Morcheeba, Tony Hadley (ex-Spandau Ballet) és a Son Mieux is koncertet ad a Paloznaki Jazzpikniken, amelyet 2024. augusztus 1-től 3-ig rendeznek.

A tizenkettedik alkalommal szerveződő fesztiválon a magas minőségű zenei élmények mellett újra kulináris élvezetekkel és délutáni kulturális programokkal várják a látogatókat a Balaton-felvidéken - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.

"A Jazzpiknik kiemelt missziója a zenei edukáció, minden évben próbálunk általunk értékesnek tartott zenei produkciókat elhozni és bemutatni a közönségnek. Ilyen most az elsőként bejelentett nemzetközi fellépők közül a Son Mieux és Tony Hadley is, akik a 30 éven felüli közönség mellett a fiatalabbak számára is izgalmas előadók lehetnek" - idézte Valde Orsolyát, a fesztivál alapító-fesztiváligazgatóját a kommüniké.

Mint írták, kifejezetten a fiatalabbakat szólítja meg a most bevezetett "kisfelnőtt" jegy, amellyel a 14 és 23 év közötti fiatalok vásárolhatnak kedvezményes belépőt a 2024-es fesztiválra.

A kilencvenes évek acid jazz műfajának úttörője, a funkys Brand New Heavies augusztus 2-án péntek este lép fel a paloznaki nagyszínpadon slágereivel és újabb dalaival. A Nyugat-Londonból indult csapat csaknem négy évtizede tartó pályafutása során folyamatosan képes volt megújulni. Világszerte 2,5 millió lemezt adtak el, tizenöt brit Top 40-es R&B és soul sláger fűződik a formációhoz. Olyan zenekarokat inspiráltak, mint a Jamiroquai, de szerzeményeik több hollywoodi film zenéjében is helyet kaptak. A Brand New Heavies 2019-ben már járt a Jazzpikniken, akkor hatalmas show-t hoztak a dűlőbe.

Szintén augusztus 2-án lép színpadra Tony Hadley, aki a nyolcvanas évek népszerű brit pop-rock formációja, a Spandau Ballet énekese volt. A korszak újromantikus zenei irányzatát képviselt zenekar olyan világslágereket írt, mint a True, a Gold vagy a Through the Barricades. A formáció első korszaka 1990-ben zárult, ezután Hadley dalszerzőként működött, majd szólókarrierbe kezdett. 2018-ban adta ki első albumát, a Talking to the Moont, amely a BBC Radio 2-n a hét albuma lett, az első kislemezdal, a Tonight Belongs to Us pedig a hét kislemeze. Tavaly turnézott az Egyesült Királyságban, Ausztráliában, Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken, Japánban és Olaszországban is. Jövő nyáron Paloznakon a Spandau-klasszikusok mellett újabb dalai is felcsendülnek.

Augusztus 3-án szombaton a holland Son Mieux zenél a Jazzpikniken. A popformáció táncolható popot játszik diszkóhatásokkal, emellett hetvenes évekbeli feldolgozásokat ad elő személyes történetekkel. Második albumuk, a The Mustard Seed 2021 végén jelent meg, és megkapta az Edison-díjat (a holland Grammy-t) a legjobb album kategóriában, és immár több mint 16 millió streamet jegyez. Tavaly nyáron több mint húszezer jegyet adtak el csupán a holland turnéjukra.

A Son Mieux után az este a Morcheeba koncertjével folytatódik. A kilencvenes évek közepén alakult brit együttes sikere csaknem három évtizede töretlen, sokszínű zenei stílusuk a lounge, dub, trip-hop, blues és downtempo elemeket ötvözi. A Morcheeba második stúdióalbumával, az 1998-ban kiadott Big Calm című lemezzel robbant be a nemzetközi popzene sztárjai közé, majd évekig a legfontosabb formációk közé tartozott. Nagy slágereik közé tartozik a Rome Wasn't Built In a Day, a The Sea vagy az Otherwise; tizenöt stúdióalbumot és mintegy hatmillió eladott lemezt tudnak maguk mögött. Augusztus 3-án a két megmaradt tag, az énekes Skye Edwards és a multiinstrumentalista Ross Godfrey a legnagyobb slágerek mellett legutóbbi albumaikról is hoznak dalokat.

