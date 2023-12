Ők már biztosan ott lesznek 2024-ben a Művészetek Völgye Fesztiválon: itt az első exkluzív videó

2024 július 19. és 28. között színes programokkal és fantasztikus koncertekkel várja vendégeit a Művészetek Völgye fesztivál. A Balaton-felvidék legrégebbi és legnagyobb kulturális eseménysorozata ezúttal is tökéletes kikapcsolódást ígér.

A 33. Művészetek Völgye Fesztiválon ezúttal is lesznek koncertek, irodalom, színház, tánc, kézműves foglalkozások, beszélgetések, filmvetítések, kiállítások, népzene, de még biciklitúra is, a kicsik pedig idén is garantáltan számíthatnak néhány nagyszerű gyerekprogramra.

Többek között fellép: Bagossy Brothers Company, Parno Graszt, Elefánt, 30Y. Platon Karataev, Beton.Hofi, Bëlga, Punnany Massif.

A Balaton legsokoldalúbb művészeti fesztiválja 1989-ben debütált a magyar közönség előtt, azóta pedig évről évre egyre többeket vonz páratlan hangulata. Igazi kulturális oázis, melynek helyszínein mindig más-más szervező állítja össze a programokat, így akármerre is kószáljon az ember, lépten-nyomon színes kalandok köszöntik. Mivel három település is kiveszi a részét a munkából, a vendégek többnyire szabadtéren, szellősen élvezhetik ki a forró júliusi napokat.

