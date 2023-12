Ilyet is ritkán látni: újra forog a különleges körhinta ebben a vidéki városban

Szombattól újabb látványossággal bővült a siófoki Fő tér. Visszatért a nyár fővárosába ugyanis, mindenki kedvence a körhinta, amely a tavalyi siófoki karácsonyi vásár egyik legkedveltebb helyszíne volt.

A különleges hangulatú programlehetőség egészen december 23-ig a Fő tér ékessége lesz és bárki számára ingyenesen igénybe vehető.

Siófokon idén is nagyszerű programok várják a téli kikapcsolódásra vágyókat. Hiszen jégpálya nyílik itt is, ahogyan Balatonbogláron és Zamárdiban is - írja a Sonline.

Címlapkép: Getty Images