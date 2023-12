Csavard fel a főteret: 12+1 top vidéki szilveszter és utcabál, amiért még fizetni sem kell

Fújd el a gyertyákat, hiszen ma-holnap itt a szilveszter! Következzen pár bejgli-lemozgató szabadtéri program a vidéki Magyarország megannyi szegletéből! De mennyibe kerül egy ilyen nagyszabású program a városlakóknak? Szombathelyen, ahol fényjátékkal megfejelt retro parti vár, erre is rákérdeztünk.

Nincs hol kiadni a gőzt, nem szerveznek sehol egy házibulit, ahol te is elpukkanthatnád a saját szilveszteri pezsgődet? Ne lankadj, van megoldás! Szerte országban még ünnepek után is várnak a karácsonyi bódék, csurran cseppen a forralt bor, illatozik a kürtös kalács és a sült gesztenye! Használjuk ki, míg nem köszön be a fagyos január, hiszen az ország számos pontján az év utolsó napjára is szerveznek szabadtéri bulikat. Hozunk is egy csokorral ezekből az élő zenés, tűzijátékkal megfejelt programokból!

1. Fényshow és retro parti Szombathelyen: de mennyiből?

Akik szilveszter éjszakáján kilátogatnak Szombathely Fő terére, azokat este 10 órától hamisítatlan retro parti és csökkentett hang- és környezeti hatású elemekből összeállított fényjáték fogadja. A Retroleum zenekar Budapestről érkezik, akik a '70-es, '80-as, '90-es évek és napjaink legismertebb retro slágereivel dobják fel a hangulatot. A négy tagú csapat 2011-ben alakult és olyan ismert külföldi és hazai előadók zenéit játszák, mint például a Hungária, a Republic, LGT, RGO, Máté Péter, Bikini és még sorolhatnánk.

Szombathely önkormányzata – tudtuk meg a közösségi bulit szervező AGORA Savaria Nonprofit Kft-től - a tavalyi évhez hasonlóan idén is 3,5 millió forinttal támogatta a szilveszteri program megvalósítását. A rendezvény összköltségvetése, közölték a HelloVidékkel:

megközelítőleg 4 millió forint, a különbözetet a szervező AGORA Savaria Nonprofit Kft. saját bevételeiből fedezi. Pirotechnikai showt láthat a közönség, ám tekintettel a gyerekekre és a kisállatokra, az csökkentett hang és környezeti hatású lesz.

A program (2023. december 31. vasárnap):

A hajnalig tartó mulatságban lesz utcabál és polgármesteri köszöntő is:

22.00 – 24.00: Retroleum Zenekar műsora

24.00: Himnusz

00.05: Újévi köszöntő

00.10 Fényjáték

00.25 – 01.30: Retroleum Zenekar műsora

2. Csavard fel a Főteret Szentendrén is

Idén újra fergeteges utcabállal és fényfestéssel búcsúztatják a 2023-as évet és ünnepelik az újévet Szentendrén, a Fő terén.

A program (2023. december 31. vasárnap):

22.00-02.00: Szilveszteri utcabál

00.00: Fülöp Zsolt polgármester ünnepi köszöntője

Sötétedéstől a rendezvény teljes ideje alatt varázslatos fényfestés is várja a Fő térre érkezőket.

3. Fergeteges parti az ország legelismertebb lemezlovasával Miskolcon

Bárány Attila, az ország egyik legismertebb és legelismertebb lemezlovasa idén Miskolcon búcsúztatja az óévet. Ő az aki, már a 80-as években is a DJ pult mögött állt, azóta a főváros legnagyobb klubjainak házigazdájaként beírta magát a hazai klub és dance történelembe. Zenei világa folyamatosan alakult, a funky, a rock és az R&B után a house-ban és az EDM-ben is megtalálta egyedi stílusát. December 31-én 18.45-től a Szent István téren keveri a legnagyobb slágereket.

4. Óévbúcsúztató Kecskemét főterén

A szilveszteri közösségi mulatságból Kecskemét sem maradhat ki, ahol a főtéren tűzijáték, utcabál, koncert és dj garantálja a felhőtlen szórakozást.

A program (2023. december 31. vasárnap):

22.00-23.30: TNT nagykoncert

23.45-24.00: Lézershow

00.05-01.00: DJ Lotfi Begi

5. Ingyenes Republic koncert a soproni Várkerületben

A Republic együttes lesz a sztárvendég a soproni szilveszter éjszakán, december 31-én, ahol 22 órakor a Várkerületen kezdődik az óévbúcsúztató buli.

A program (2023. december 31. vasárnap):

22.00: REPUBLIC koncert

6. Győr Szilveszteri koncert

Győrben, a Városház téren december 31-én fergeteges koncertekkel búcsúztatják az évet. 19 órától Hooligans Zenekar, 21.15 órától 01.00 óráig Gönczi Gábor és a Smile Rock Circus koncertje lesz Heincz Gábor Bigával. Ahogy a szervezők írták: "a rendezvényt követően, 01.15 órakor ingyenes éjszakai buszjáratokat biztosítunk a Révai Miklós utcai megállóhelyekről."

7. Zalaegerszegen a Mystery Gang szórakoztat majd

A zalaegerszegi Dísz téren is közösen bulizhatunk Szilveszter éjszakáján, ahol rock, rockabilly, slágerek, látványos fényjáték, lézershow és még sok meglepetés vár. A Szilveszter Zalaegerszeg 2023-as eseményén a Gesarol, a Mystery Gang és DJ ZS&SZ garantálják a nagyszerű hangulatot, ahol elbúcsúztatják az óévet és együtt köszöntik az újévet! A részvételi díj itt is ingyenes.

A program (2023. december 31. vasárnap):

20.00: Gesarol magyar rock slágerekkel

22.00: Mystery Gang pörgős rockabilly dallamokkal

00.00: Himnusz, majd fényjáték és lézershow

00.15: DJ ZS&SZ az elmúlt évtized legnagyobb slágereivel

Műsorvezető és hangulatfelelős: DJ ZS&SZ

8. Ha Debrecenben sem szeretnénk otthon ülni...

Debrecenben a Kossuth téren is évek óta hagyomány, hogy szilveszteri bulival, koncertekkel és tűzijátékkal várják az újévet. A főtéren forralt bort és pálinkát is lehet kapni, ennek köszönhetően a szuper hangulatot a hideg sem akadályozhatja meg. Az év utolsó napjának utolsó perceiben megszólal a Nagytemplom harangja, felcsendül a Himnusz, és fellövik a látványos, hosszú percekig tartó tűzijátékot. A program az előző évekhez hasonlóan este 9 órától kezdődik és hajnal 1-ig tart.

9. Ünnepeld az újévet Magyarország mesés városában, Egerben!

Idén először Forralt Bor Napokkal zárja Eger az évet. Programok a Dobó István téren az év utolsó napján:

A program (2023. december 31. vasárnap):

19.00: Pepe

20.00: DJ Hütter

23.30: Deniz és Orsovai Reni koncert

00.00: Tűzijáték

00.15: DJ Hütter

10. Sztárfellépők a nyíregyházi szilveszteren

A nyíregyházi főtéren is hagyománnyá vált, hogy az óévet egy nagyszabású városi szilveszteri bulival zárják. A Kossuth téren megrendezett Városi Szilveszter rendszerint este 22.00 órakor kezdődik és hajnalig tartó zenés programra lehet számítani. Éjfélkor minden évben egy nagyszabású tűzijátékot lőnek fel a város központjából. Idén 22.30 órától Mentha Project húzza a talp alá valót, a DJ pult mögött pedig DJ Hajnal pörgeti a lemezeket kifulladásig.

11. Ilyen lesz a kaposvári szilveszter

Kaposvári Szilveszter a Kossuth téren fényfestéssel és hajnalig tartó bulival. A rendezvény ingyenesen látogatható.

A program (2023. december 31. vasárnap):

21.00: Compact Disco koncert

22.00: ATI + Bandi

23.00: New Level Empire koncert

00.00: Polgármesteri köszöntő

00.05-00.20: New Level Empire koncert

00.20-02.00: ATI + Bandi

Fényfestés 20.00-02.00

12. Lemezlovasok éjszakája Veszprémben

Veszprémben idén szilveszter délutánján nemcsak az Óváros tér teraszai nyílnak meg, de este, a 2023-as év utolsó zenei megmozdulásán, Veszprém 20 meghatározó lemezlovasa adja majd át egymásnak a “stafétát”.

A program (2023. december 31. vasárnap):

17.00: Davelogan

17.30: Murak

18.00: Gregory S

18.30: Peter Makto

19.00: Transcender aka Dodostomi

19.30: Titz Krisztián

20.00: Zsiráf

20.30: Dj Pinyó

21.00: Tóth Józsi

21.30: DJ Rikk

22.00: Galler

22.30: Pipedome - Doktorhokashi

23.00: MZ/Y • Mesterházy

23.30: Matthew Lenner + Hősök

0.00: Groovy-B

0.30: Selector Emka

1.00: Enikő Parti

1.30: Djsosemvolt

2.00: Bolev

2.30: Zsete

12+1 Ünnepelj az év legnagyobb bulijában Siófok Fő terén

Idén is izgalmas koncertekkel zárják az évet Siófokon. Számos szuper koncerttel várnak december utolsó napjaiban a Fő téren.

2023. december 27 - 31.

2023.12.27. 19.00: Pál Kriszti Acoustic koncert

2023.12.28. 19.00: Best of The Beatles The Bits Beatles tribute zenekar

2023.12.29. 19.00: Crazy Little Queen zenekar, Queen tribute koncert

2023.12.30. 19.00: BIKINI együttes – BIKINI 40

2023. december 31.

20.00: V-Tech Együttes koncertje

21.00: Retro DJ Magyar Róbert

22.30: RetroZóna Zenekar – Mega Party

24.00: Retro DJ Magyar Róbert

01.00: DJ Tiger

Címlapkép: Getty Images