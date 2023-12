Elképesztő, mi történt a Nyíregyházi Állatparkban: ilyen ritka állatbébik születtek

Mozgalmas évet zárt 2023-ban a Nyíregyházi Állatpark, a sóstógyógyfürdői látványosságban több mint 250 - köztük több ritka - állatkölyök született, jövőre pedig átadják az Európában is egyedülálló Jégkorszak interaktív állatbemutatót.

Gajdos László, az állatpark igazgatója az MTI-nek adott évértékelő interjúban elmondta, az ötszáz állatfajt tartó parkban egyebek mellett sivatagi rókák és törpevidrák születtek, de például a nagy marák és számos madárritkaság családja is gyarapodott. Az év egy Mishmi takin születésével kezdődött, mellettük számos olyan faj egyedei láttak napvilágot, melyek a természetben a kipusztulás szélén állnak. Ilyen például a Madagaszkáron őshonos fekete-fehér vari vagy az észak-kínai leopárd, melyből összesen 54 él a világ állatkertjeiben; a hármas ikrek születésével már 5 egyed a Nyíregyházi Állatparkban található.

Ukrajnából is érkeztek mentett állatok

A tavaly Ukrajnából mentett állatok is jól érzik magukat, a Mázli nevű kisoroszlán társat kapott, míg a Kátya nevű fehérpamacsos selyemmajom családot alapított, ikerpárnak adott életet, és a Hollandiából érkezett párjával közösen neveli a kicsiket - számolt be róla az igazgató. Különleges volt a kodiak-medve érkezése, az egyik legérdekesebb állatcsere pedig a szumátrai tigriseknél történt. A szabad természetben élő kevés egyed miatt fontos, hogy a néhány állatkerti példányt szaporodásra bírják. A Nyíregyházi Állatpark hímjénél és nőstényénél sajnos nem volt tenyészeredmény, ezért a fajkoordinátor javaslatára "menyasszonycserét" hajtottak végre, így a gondozók remélik, hogy hamarosan szaporulat lesz a tigriseknél is - tette hozzá Gajdos László.

Gerzson, az állatparkban született törpevíziló egyenesen Brazíliába repült a fajmegőrzési program keretében, míg a Jack nevű elefántbika Csehországba, a csehországi Zlín állatkertjébe utazott családot alapítani. Az igazgató kitért arra, hogy megérkeztek az első lakók a tervek szerint májusban megnyíló Jégkorszak interaktív állatbemutatóba: a tizenhét egyedet számláló Humboldt-pingvin-kolóniát a külső medencében már nagyközönség is láthatja.

Támogatják a hátrányos helyzetűeket

Azt mondta, a park különféle jószolgálati, vadvédelmi programok támogatásában is részt vállalt, valamint fontos küldetésének tekinti a fogyatékossággal élő emberek segítését. Immár tizennyolcadik alkalommal egy teljes napon át ingyenes látogatást biztosított a fogyatékossággal élő személyeknek és kísérőiknek az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete által szervezett Ez a mi napunk elnevezésű esemény keretében. Az intézmény emellett tíz kárpátaljai gyereknek juttatott el karácsonyi ajándékokat, de beteg gyerekek különleges kívánságai is teljesültek ebben az esztendőben.

A kormány által meghirdetett állatvédelmi témahéthez a park oktatócsapata is csatlakozott, két hét alatt több mint 7300-an vettek részt az állatpark valamely edukációs programjában. A látványosság emellett ebben az évben is megkapta a Családbarát szolgáltatóhely minősítést - mondta Gajdos László.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)