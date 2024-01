Brutális drágulás: ennyivel emelik a vidéki nagy edzőtermek az idei áraikat

Az új év nemcsak egy új esztendőt jelenthet, hanem egy egészen új életmódváltást is. Karácsony alkalmával hajlamosak vagyunk picit ellazulni, és jóval többet enni a kelleténél. A legtöbben újévi fogadalmakkal kezdik a januárt, mondván az idei évben megpróbálnak tudatosabban élni. Az ünnepek alatt felszedett súlyfeleslegtől nem könnyű megszabadulni, szerencsére azonban ma már rengeteg edzőterem van idehaza, ami nagy segítség lehet a sportolni vágyóknak. Körképünkben öt nagy vidéki város két-két nagyobb edzőtermeinek a tavalyi árát vettük górcső alá, valamint arra is kíváncsiak voltunk, hogy január elsejével mennyivel fognak nőni az egyes jegy, és bérletárak. Összességében elmondható, hogy a legtöbb hely idén is kénytelen lesz emelni, ám van olyan edzőterem, ahol átmenetileg nem fognak változni az árak.

Magyarországon számtalan edzőterem található. A kisebb edzőtermektől a hatalmas edzőkomplexumokig széles a lista. Nem könnyű eldönteni, hogy melyik számunkra a legmegfelelőbb a céljaink megvalósítására. Rengeteg szempont szerint lehet kiválasztani melyik lesz az, ahová rendszeresen le fogsz járni. Ezek közül az egyik legfontosabb nyilván az ár, és a megközelíthetőség.

Szerencsére manapság már lassan minden nagyobb városban találhatóak edzőtermek Magyarországon. Ugyanakkor azt is hozzá kell tenni, hogy az infláció hatásainak mérséklése miatt már egyre több a teljesen automatizált, önkiszolgáló edzőterem, melyekkel a munkabérek terén próbálnak spórolni az üzemeltetők. A klasszikus edzőtermeket azonban nem fenyegeti veszély, mivel a sajátos környezetet sosem fogják az ilyen újdonságok kiszorítani. A koronavírus-járvány elterjedése óta ugyanakkor már egyre népszerűbbek a szabadtéri csoportos edzések is.

Ami az árakat illeti, a Magyar Fitnesztermek Országos Szövetségének (Maforsz) becslése szerint 2022-ben 10–20 százalék között drágultak a napijegyek és a bérletek, tavaly pedig jellemzően további 15-30 százalékkal emelkedtek az árak.

Az árszabás rengeteg tényezőtől függ, az összeget nagyban meghatározza a terem mérete, elhelyezkedése és a különböző szolgáltatások. Általánosságban azonban elmondható, hogy vidéken a napijegyek 1800 forintnál, a havibérletek pedig 10-15 ezer forintnál kezdődnek. Ugyanakkor azt is el kell mondani, hogy még egyes városokon belül is nagy lehet a szórás. A HelloVidék most annak járt utána, hogy az egyes nagyobb vidéki városokban hogy alakulnak idén a díjszabások az egyes edzőtermekben.

Debrecen

Nem kérdés, hogy a megnövekedett rezsiköltségek bizony az edzőtermeket sem kímélték, és a legtöbb hely csak áremeléssel tudja biztosítani a zavartalan üzemelést. Így van ez a hajdúsági városban is, ahol két edzőterem árait néztük meg. A The Gym három szinten, funkciók szerint elkülönítve, magas szintű szolgáltatást nyújtva várja az edzeni vágyókat. Ami az árakat illeti lapunk úgy tudja, hogy a debreceni edzőterem január elsejétől is a tavalyi árakkal várja idén is a sportolni vágyókat.

Felnőtt havi korlátlan

14000 Ft



Diák havi korlátlan

11500 Ft

14000 Ft Diák havi korlátlan 11500 Ft Napijegy

2300 Ft

A másik a Scitec Fitness Club Debrecen, ami egy igen impozáns hely. Több, mint 2200 négyzetméteren várják a kikapcsolódni vágyókat a világ vezető erősítő- és kardio gépei. A Hello Vidék kíváncsi volt arra, hogy január elsejével mennyivel fognak nőni az árak. Megkeresésünkre az edzőteremtől azt a választ kaptuk, hogy a bérletek esetében 8 százalékkal fogják emelni a díjakat, míg a napijegyek ára nem fog változni. A tavalyi díjszabás így néz ki.

Felnőtt havi korlátlan

18500 Ft

18500 Ft Diák havi korlátlan

16000 Ft

16000 Ft Napijegy

3000 Ft

Veszprém

A Cutler by Scitec Nutritions Veszprém a város egyik legnépszerűbb helye, nem csoda, hiszen a hely tulajdonosa Kathi Béla erőemelő, kétszeres Superbody abszolút győztes, WABBA-világbajnok, erőemelésben és fekvenyomásban is országos bajnok. A teremben több mint 20 kardiógép áll a kardiózni vágyóknak. A helyen képzett személyi edzők állnak vendégek rendelkezésére. A több mint 1300nm-en a legmodernebb gépek közül válogatva fejleszthetik izmaikat a kikapcsolódni vágyók. Jó hír, hogy a veszprémi edzőteremben január elsejétől se fognak növekedni az árak - tudtuk meg az edzőteremtől, amik így fognak továbbra is alakulni:

Felnőtt havi korlátlan

15490 Ft

15490 Ft Diák havi korlátlan

11900 Ft

11900 Ft Napijegy

2500 Ft

A királynők városának másik ikonikus helye a Top Gym, ami folyamatosan megújuló gépparkkal, csúcsminőségű kondigépekkel várja a vendégeket Veszprém belvárosában, 650 négyzetméteren. Az árak tekintetében nem sokkal olcsóbb, mint a másik edzőterem.

Felnőtt havi korlátlan

14500 Ft

14500 Ft Diák havi korlátlan

11800 Ft

11800 Ft Napijegy/ Felnőtt

1900 Ft

A Top Gym kérdésünkre elmondta, hogy január elsejétől átlagosan 10-15 százalékkal fognak nőni az áraik, ami egy korlátlan diákbérlet esetében 13 ezer forintot fog jelenteni.

Pécs

Pécsett a Fitness World Edzőterem Pécs-Kertváros 2009 óta fogadja a sportolni vágyókat teljesen megújult profi gépparkkal. A terem csúcskategóriás gépekkel van felszerelve, a családias hangulat, barátságos légkör, tiszta, rendezett környezettel bíró hely régóta nagy népszerűségnek örvend a városban. Az árak itt jóval barátságosabbak, mint a fent említett termekben.

Felnőtt havi korlátlan

12900 Ft

12900 Ft Diák havi korlátlan

10900 Ft

10900 Ft Napijegy

1800 Ft

Mint megtudtuk, január elejével nem egészen egy 10 százalékos emelés lép itt is életbe, ami átlagosan ezer forinttal emeli a fent említett díjakat.

Pécs legújabb, legnagyobb és leginnovatívabb Gym & Fitness terme 2022-ben nyílt meg. A Cutler Gym & Fitness Pécs 900 négyzetméteres küzdőtérrel, 330 fős öltözővel, szaunával, Protein Barral, és csoportos teremmel van felszerelve. Jó hír, hogy január elsejével itt nem fognak változni az árak.

Felnőtt havi korlátlan

16900 Ft

16900 Ft Diák havi korlátlan

14900 Ft

Napijegy/Felnőtt

2400 Ft

Szeged

Szeged legújabb terme a Cédrus Prémium Fitness tömegközlekedéssel és autóval is jól megközelíthető. Az exkluzív környezetben, prémium minőségű MATRIX gépparkkal formálhatjuk a testünket olyan egyedi szolgáltatásokkal ötvözve, mint a játszóház, ahol profi gyermekfelügyelők gondoskodnak a kicsikről, hogy nyugodtan edzhessünk.

A gyönyörű műemlék épületben, a legújabb design szerint kialakított komplexumunkban ingyenes parkolás, speciális Covid-védelem, profi oktatók gondoskodnak a biztonságos edzésről. Megkeresésünkre a Cédrus Fitness közölte, hogy módosúlni fognak az árak náluk is, de hogy mennyivel azt egyelőre még nem tudták megmondani.

Felnőtt havi korlátlan

14990 Ft

14990 Ft Diák, havi korlátlan

12900 Ft

12900 Ft Napijegy/Felnőtt

4300 Ft

A Global Fitness Szeged eddig sem aprózta el a dolgot, a Makkosházi körúti konditerem 1800 négyzetméteren, 150 profi géppel és díjmentes szaunával garantálja a mozgás élményét, mint gyakran hangsúlyozzák, a fókuszban a hétköznapok embereivel, azokkal a szegediekkel, akik munka, gyereknevelés mellett (is) szeretnének fittek maradni. A HelloVidék úgy tudja, hogy január elsejével lesz olyan jegy/bérlet, aminek az ára 15 százalékkal fog emelkedni, de lesz olyan, aminek a díja nem fog változni. A lenti árak az év végi díjakat tükrözik még.

Felnőtt havi korlátlan

16000 Ft

16000 Ft Diák, havi korlátlan

12000 Ft

12000 Ft Napijegy/Felnőtt

2000 Ft

Győr

Az immár 27 éves GALAXY body & fintess centrum 1500 négyzetméteren terül el a maga 120 darab gépével, 4 funkcióteremmel Győrben. A konditerem a jobbnál-jobb csoportos edzésekkel és szuper óraadókkal várja a látogatókat: Reggeltől estig: AEROBIC, DEEPWORK, GERINCTRÉNING, SPINNING, BOX, STEP, TABATA, TRX, ZSÍRÉGETÉS. A fenti edzőtermekkel szemben ez az egyik legolcsóbb terem az általunk felkeresett helyek közül. Ennek ellenére úgy tudjuk, hogy január második hetében itt is drágulni fognak a bérletek, azt hogy mennyivel még kérdéses.

Felnőtt havi korlátlan

10400 Ft

10400 Ft Diák, havi korlátlan

8950 Ft

8950 Ft Napijegy/Felnőtt

1600 Ft

A Cuttler Fitness Győr eszközparját tekintve egyedülálló, mivel azt úgy állították össze, hogy minden gyártó gépsorozatának a legjobb elemeit, tagjait választották ki, így ezek segítségével minden izomcsoportra a leghatásosabb edzésmunkát tudják elvégezni a sportolni vágyók. Kardió gépparkjuk is széles választékot kínál (több mint 50 kardiógéppel) a hagyományos futópadok, eliptikus trénerek és biciklik mellett vannak pl. lépcsőző gépek, wave gépek és taposók is. Hasonlóan a többi teremhez január elsejével itt is nőni fognak az árak, azonban azt egyelőre még nem tudni mennyivel. Az árak még a tavalyi díjakra vonatkoznak.

Felnőtt havi korlátlan

16990 Ft

16990 Ft Diák, havi korlátlan

13990 Ft

13990 Ft Napijegy/Felnőtt

2490 Ft

Címlapkép: Getty Images

