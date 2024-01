Itt a bejelentés: ezekkel a programokkal készül idén Sümeg

A sümegi Kisfaludy Sándor Művelődési Központ számos 2024-es programját bemutatta követőinek a közösségi oldalán.

Januárban ünneplik majd a város és a magyar kultúra napját is, márciusban érkezik Miller Zoltán, hogy a sümegiekkel nőnapozzon, megünneplik majd a jeles napokat, évfordulókat, nemzeti ünnepeket is az évben, a Kisfaludy szüret és Művészpiknik is várja majd az érdeklődőket, hogy csak néhányat említsünk idei programjaik közül - írta a VEOL.

Címlapkép: Getty Images

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)