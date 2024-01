Tömegeket vonzanak idén télen ezek a helyek: 3+1 top vidéki állatkert, amit kár kihagyni

Bármennyire is hihetetlenül hangzik a hazai állatkertek télen is megannyi élménnyel szolgálnak a látogatóknak. Persze joggal merül fel a kérdés, hogy mit lehet látni az állatokból ebben az időszakban. A kérdés annyiban jogos, hogy a múltban, 15-20 évvel ezelőtt bizony sok állatra volt jellemző, hogy a telelőhelyükön nem lehetett látni őket. Az elmúlt időszakban lezajlott fejlesztések viszont – az állattartó helyek minőségének javulása a téli látnivalók számának növelését is szolgálták. A HelloVidék most annak járt utána, hogy milyen új díjszabásokkal, és fejlesztésekkel kezdték az idei évet a nagyobb vidéki állatkertek.

Nagyon sokan vannak, akik azt gondolják, hogy csak az év többi évszakában vannak jó programlehetőségek a vidéki állatkertekben. A családosok körében pedig alig van gyerek, aki ne imádná az állatkertet, tehát adódik a kérdés, hogy miért maradnánk hát otthon télen? A zord időszak ellenére nagyon sok helyen találkozhatunk valamilyen fűtött, belső térben, istállóban is állatokkal. Ezek a létesítmények kivétel nélkül olyan kialakításúak, hogy azokba a látogatók is bemehetnek, és ott zavartalanul szemlélhetik a téli szállásukon elhelyezett állatokat. Természetesen az is igaz, hogy az egyes állatok eltérően reagálnak a télies időre, részint őshazájuk természetes klímaviszonyainak, részint pedig élettani sajátosságainak megfelelően. Ha például egy tigrispitont összehasonlítunk egy ázsiai elefánttal, akkor világos, hogy mindkettő trópusi-szubtrópusi állatnak mondható, de amíg a pitonnak a terráriumban folyamatosan meleget kell biztosítani, addig az elefántoknál szóba jöhet, hogy télen is egy-két órára kiengedjük őket a fűtött istállóból a kifutóra, akár úgy is, hogy közben a kifutót hó borítja. Budapest mellett számtalan jobbnál jobb állatkert és vadaspark várja a látogatókat Magyarország-szerte. Legtöbbjük úgy van kialakítva, hogy programjaival és elrendezésével a kisgyerekes családoknak is tökéletes választás legyen. Nézzük, hova érdemes ellátogatni ilyenkor! Nyíregyházi Állatpark A Nyíregyházi Állatpark a városközponttól 5 km-re, a sóstói üdülőövezetben található, ahol strandfürdő, falumúzeum és egy parkerdő nyújt kikapcsolódást az idelátogatóknak. Az Állatpark ebben a természetes, szinte háborítatlan környezetben kapott helyet egy tölgyerdő mélyén. Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkja különleges hangulatú tölgyerdőben látja vendégül az állatbarátokat, így jó kikapcsolódási lehetőséget nyújt mindenkinek. Ami az árakat illeti: Jegyár: Felnőtt: 6500 Ft

Diák: 4200 Ft

Gyermek (3-14): 4200 Ft

Nyugdíjas: 4200 Ft Cím: Nyíregyháza, Sóstói út, 4431 Szegedi Vadaspark A Szegedi Vadaspark Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb területű is egyben. Elsősorban ritka, veszélyeztetett fajok tartására szakosodott, különösen kiemelkedő a park dél-amerikai állatokat bemutató része. A Szegedi Vadaspark híres a természet védelmére tett erőfeszítéseiről, joggal tekinthetjük a fajok menedékének, a Természetvédelmi Mentőközpont pedig évente több száz állatot fogad, amelyek vadon elpusztulnának, de felépülve a Vadasparkban, visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Jegyár: Felnőtt: 4800 Ft

Diák: 3500 Ft

Gyermek (3-14): 3200 Ft

Nyugdíjas: 3500 Ft Cím: Szeged, Szél u. 90, 6725 Pécsi Állatkert A Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium a Mecsek oldalában található, gyönyörű környezetben. A Zoo nem véletlenül használja a „Vadon a város felett!” szlogent, hiszen ez Magyarország legmagasabban fekvő állatkertje. Az állatkert akvárium-terrárium épületében tengeri és édesvízi halak, kétéltűek és hüllők gazdag gyűjteménye tekinthető meg, melynek egyik legnagyobb látványossága a 100 000 literes cápás akvárium. A Zoo területén többek között borjúfókákkal, vízilovakkal, fehér bengáli tigrisekkel, barnamedvével, vörös pandákkal, foltos hiénákkal, kubai krokodillal, makikkal és számos más, egzotikus állattal találkozhatnak a látogatók. Jegyár: Felnőtt: 3500 Ft

Diák: 2500 Ft

Gyermek (3-14): 2300 Ft

Nyugdíjas: 2500 Ft Cím: Pécs, Ángyán János u. 1, 7635 Veszprémi Állatkert A Veszprémi Állatkert Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertje. A Közép-Dunántúli Régió legkedveltebb turisztikai célpontja, a Balatontól mindössze 15 km-re található, Veszprém belvárosából rövid sétával érhető el. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt feledhetetlen élményt nyújtó, különleges természeti adottságokkal rendelkező Állatkert kapuit 1958. augusztus elsején nyitotta meg, mely - hatalmas társadalmi összefogással épült fel - mindössze öt hónap leforgása alatt. A Veszprémi Állatkert eddigi legnagyobb és leglátványosabb fejlesztése 2014 februárjában kezdődött, és ennek keretében készült el az Elefánt Park, ahol a három fiatal és játékos elefántbika, Nuka, Dinkar és Félix kapott elhelyezést, továbbá a vizes élővilágot bemutató projekt, ahol a borjúfókák és a pápaszemes pingvinek életébe nyerhetnek betekintést, valamint az új orrszarvúház és a hozzá tartozó kifutó, ahol télen is megcsodálhatók a látogatók kedvencei. Az új, 2013-ban átadott Gulya-dombi vendégforgalmi bejárattal szemben látványkifutó épült, ahol lámafélék kaptak helyet, és a megnövekedett vendégforgalom miatt szükségessé vált egy akadálymentesített vizesblokk kialakítása is az új pénztár közelében. A projekt befejezéseként 2015 júniusában került átadásra az az 5 000 m2 alapterületű és 15 méter belmagasságú Madárröpde, melynek kialakítása Magyarországon egyedülálló, és ahol flamingókkal, skarlát íbiszekkel és récékkel találkozhatnak a látogatók. Jegyár: Felnőtt: 2700 Ft

Diák (18 év felett): 2000 Ft

Gyermek (2-18): 1900 Ft

Nyugdíjas: 1900 Ft Cím: Veszprém, Kittenberger Kálmán u. 17, 8200