Horror árak a magyar folyókon, tavakon: lassan a horgászat is luxushobbi lesz?

Egyre népszerűbb sport Magyarországon a horgászat, ami mára az egyik legkedveltebb szabadidős tevékenység lett. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy évről-évre jelentős mértékben növekszik a regisztrált horgászok létszáma. Viszont az erőteljes inflációs hatás és áremelkedések a halgazdálkodási ágazatot sem kímélték. Tavaly októberében választmányi ülést tartott a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz), melynek jegyzőkönyvét nyílvánossá tették. A kiadványból kiderült, ahogy azt előzetesen is bejelentették – a 2024-es állami horgászjegyek ára változatlan marad, viszont maximálisan 15 százalékkal emelkednek a területi jegyárak.

Fontos árváltozások 2024-ben:

A Mohosz haszonbérletben lévő, horgászati hasznosítású halgazdálkodási vízterületek (közvetlen hasznosítású vízterületek), valamint a Mohosz haszonbérletben lévő, horgászszervezeti alhaszonbérleti jogviszonyú vízterületek (alhaszonbérleti vízterületek) vonatkozásában a választmány keretszabályként jóváhagyta, hogy a 2024. évi területi jegyek és kiegészítő jegyek (együtt: területi jegyek) árai a halgazdálkodási hasznosítók döntése alapján a halgazdálkodást, horgásztatást érintő inflációs hatások részbeni kompenzálására, legfeljebb 15 százalékos mértékben emelkedjenek

- olvasható a Magyar Országos Horgász Szövetség (Mohosz) választmányi ülésének kivonatában.

A részletes árakat ebben a táblázatban láthatjuk:

az éves általános országos területi jegy, felnőtt, teljes ár esetében 108 000 Ft

éves sportcélú országos területi jegy, felnőtt, teljes ár esetében 42 000 Ft

éves általános dunai területi jegy, felnőtt, teljes ár esetében 70 000 Ft

éves általános tiszai területi jegy, felnőtt, teljes ár esetében 75 000 Ft

Milyen költségekre számíthatnak még a horgászok?

A MOHOSZ Választmánya áttekintette és megtárgyalta a horgászokat és horgászszervezeteket érintő 2024. évi költségek, díjak és árak meghatározásáról, valamint a kapcsolódó egyes ügyviteli szabályokról szóló előterjesztést, ennek alapján hozták létre határozatukat.

Szemügyre vettük mi is ezt a kiadott dokumentumot, mely 50 pontban fogalmazza meg, mikor és miért kell fizetniük a horgászoknak. Ezek közül néhány fontosabbat most mi is kiemelünk:

2. A horgászt vagy gondviselőjét terhelő szükséges, illetve lehetséges költségek és díjak a HORINFO szakrendszeren belül, illetve szerződött értékesítési ponti közreműködés esetén azon keresztül:

a) a Magyar Horgászkártya (a továbbiakban: MHK) díja (amennyiben a horgász jogszabály alapján a kiváltásra kötelezett),

b) papíralapon vagy elektronikusan előállított állami horgászjegy, állami turista horgászjegy, állami halászjegy, illetve az ahhoz kapcsolt fogási napló díja (amennyiben a horgász jogszabály alapján a díj fizetése alól nem mentesül),

c) az ESZH díja (amennyiben a horgász választmányi határozat alapján a díj fizetése alól nem mentesül),

d) elektronikusan előállított területi jegy (a HORINFO szakrendszer használatára kötelezett horgászszervezetek alhaszonbérlői státuszú halgazdálkodási vízterületein a szakrendszerben rögzített horgász személyi státusz és a külön választmányi határozatban elfogadott területi jegymátrix alapján, választható módon vízterületenként és időszakonként, ideértve a területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyeket is).

3. A horgászt vagy gondviselőjét terhelő szükséges, illetve lehetséges díjak egy tagszövetségnél a HORINFO szakrendszeren kívül:

a) az állami horgászvizsga-felkészítő tanfolyam költsége (a tagszövetség hivatalos honlapján rögzített előzetes meghirdetés esetén),

b) a papíralapon előállított, 2. d) pont szerinti alhaszonbérlői kötelezetti körbe tartozó területi jegy (ideértve az ezen területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyeket is), ha a forgalmazást e formában az Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (a továbbiakban: OHSZK) engedélyezte,

c) a papíralapon előállított, 2. d) pont szerinti alhaszonbérlői kötelezetti kötelezetti körbe nem tartozó területi jegy (ideértve az ezen területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyeket is).

4. A horgászt vagy gondviselőjét terhelő szükséges, illetve lehetséges költségek és díjak egy nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel rendelkező, halgazdálkodási hasznosító horgászegyesületnél a HORINFO szakrendszeren kívül:

a) horgászegyesületi tagdíj (amennyiben a horgász jogszabály alapján egyesületi

tagság létesítésére, majd fenntartására kötelezett),

tagság létesítésére, majd fenntartására kötelezett), b) zárt vizet kezelő halgazdálkodási hasznosító horgászszervezetnél a tagi jogviszony létesítésekor egyszeri telepítési hozzájárulás (ha azt a horgászegyesületi Alapszabály előírja),

c) tagoknak előírt közösségi munka éves megváltása (ha azt a horgászegyesületi Alapszabály lehetőségként előírja),

d) a papíralapon előállított területi jegy, 2. d) pont szerinti kötelezetti körbe nem tartozó területi jegy (ideértve az ezen területi jegyhez vásárolható kiegészítő jegyeket is).

5. A horgászt vagy gondviselőjét terhelő szükséges, illetve lehetséges költségek és díjak egy nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel nem rendelkező horgászegyesületnél a HORINFO szakrendszeren kívül: horgászegyesületi tagdíj (amennyiben a horgász jogszabály alapján egyesületi tagság létesítésére, majd fenntartására kötelezett).

6. A HORINFO szakrendszeren belül a horgászt, mint az online módon értékesített egyéb termék vásárlóját terhelő költségek:

a) az értékesített Magyar Horgász előfizetés ára,

b) az értékesített az egyéb horgászszövetségi érték- vagy árucikkek ára.

7. A HORINFO szakrendszeren belül a horgászt, mint regisztrált horgászsport versenyzőt terhelő költségek:

a) a versenyzői engedély éves díja (a horgászsport versenyző ezen igazolás alapján jogosult az országos bajnokságokra és a kiemelt hazai, valamint nemzetközi horgászversenyekre történő nevezésre),

b) a külön meghatározott összegű és a versenykiírásban nevesített belső költségelemeket (különösen: területi jegy, étkezés) is tartalmazó nevezési díj a HORINFO szakrendszerben meghirdetett horgászsport versenyek esetében.

Ezen felül még ezzel is számolni kell:

21. A kizárólag a HORINFO szakrendszeren keresztül megvásárolható MHK díját – a MOHOSZ előterjesztésére – az Agrárminisztérium határozza meg, azt a 133/2013. (XII.29). VM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 12. melléklete tartalmazza. Az MHK díja 2024.01.01-től az érvényesség teljes időszakára (a nyilvántartásba vétel időpontját követő 5. év január 31. napja) 2200 Ft, amely tartalmazza a plasztik alapú kártya előállítási-, valamint annak belföldi címre történő standard postai kézbesítésének díját is. Az MHK kiváltására kötelezettek körét jogszabály határozza meg.

22. A kizárólag a HORINFO szakrendszeren keresztül megvásárolható állami horgászjegy, turista állami horgászjegy, valamint az állami halászjegy, fogási napló díjait – a MOHOSZ javaslatára is figyelemmel – az Agrárminisztérium határozza meg, azokat a Vhr. 12. melléklete tartalmazza. 2024.01.01-től az állami horgászjegy és az állami halászjegy éves díja 5000 Ft, a turista állami horgászjegy időszaki díja 3500 Ft, a (halász és horgász) fogási napló éves díja 500 Ft. Az állami horgászjegy és az állami halászjegy díjának megfizetése alóli személyi mentesülés, valamint az emelt díjak alkalmazásának eseteit jogszabály határozza meg.

23. A 2017.01.01-től bevezetett, horgászszövetségi és tagszövetségi tagdíj-alapot egyaránt képező ESZH általános mértéke 2024.01.01-től 5500 Ft/fő/év. Az ESZH megfizetésére 2019-től minden olyan, az adott naptári évben állami horgászjegyet vagy állami halászjegyet váltott, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó horgász, valamint rekreációs halász kötelezett, aki az állami horgászjegy, illetve állami halászjegy díjának megfizetése alól a 2013. évi CII. törvény (a továbbiakban: Hhvtv.) alapján nem mentesült.

Kevesen tudnak a képzések lehetőségéről, áráról

A kiadávnyban arról is szó esik, hogy az elektronikus támogatású, kizárólag a HORINFO szakrendszeren belül megvalósítandó állami horgászvizsga, valamint a turista horgászok ismeretfelmérése minden esetben ingyenes. Az önkéntesen vállalt állami horgászvizsga-felkészítő tanfolyam maximális

költsége 4000 Ft/fő/tanfolyam, minimális időtartama 2 óra.

Horgászvizsga-felkészítő tanfolyam kizárólag nyilvánosan és kötelező jelleggel a tagszövetség hivatalos honlapján hirdethető meg, az első érintett és a HORINFO szakrendszerben meghirdetett első horgászvizsga időpontja előtt legalább 10 nappal.

