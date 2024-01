Kész horror: ennyibe kerül egy esküvő 2024-ben a vidéki Magyarországon

Szurok Dávid 2024.01.17. 06:33 Megosztom

Akár 5-8, de10 milliót is fizethetnek azok a leendő házaspárok, akik egy átlagosnak mondott, 80-100 fős lagzit szeretnének rendezni. A pároknak fel kell készülnie arra, hogy a költségek tavalyihoz hasonlóan idén is nőhetnek. Az infláció negatív hatásai érthető módon kedvezőtlenül hatnak a különböző esküvőszervező cégekre is. A HelloVidék most az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesülete segítségével térképezte fel, pontosan mit jelent ez a gyakorlatban.

Egy esküvő minden ember életében fontos esemény, főleg, ha a sajátjáról van szó. A házasodni készülő pároknak a lagzi szervezésekor viszont egyre többször kell szembesülnie azzal, hogy a nagy nap bizony sokkal többe kerülhet most, mint a korábbi években. Egy esküvő ára nagyon sokmindentől függ. Általánosságban elmondható, hogy az utóbbi 1-2 évben az elszabadult infláció és rezsiárak következtében 20-30% körüli áremelkedésekkel lehet számolni - a helyszínek / éttermek és a szolgáltatók árai esetében is. Nagy különbség lehet helyszín és helyszín között (stílusban, minőségben, földrajzi elhelyezkedésben, így az árban) és ugyanígy a szolgáltatók árai között is hatalmas differencia lehet, de az biztos, hogy több milliós összegről beszélünk (5-8, de akár 10 millióra is rúghat az összeg - függően a pár igényeitől és a pénztárcájától) - kezdte lapunknak az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesülete. Természetesen nagyon sok múlik azon, hogy mekkora igényei és elvárásai vannak az ifjú párnak. Egy nagyon szűk körű és egyszerű esküvő már pár százezer forintból is kivitelezhető, de ha valaki ennél többre vágyik, akkor annak már mélyebben a zsebébe kell nyúlnia. A következőkben megnézzük, hogy milyen tényezők határozzák meg a lagzi árát. A leglényegesebb tényező, hogy a jegyesek mit álmodnak meg, mik az elképzeléseik és az elvárásaik. A szolgáltatók jó része a párok elképzeléseit valóra is tudja váltani, azonban esetenként ezek kiemelkedő költségeket is jelenthetnek a házasulandók felé. Ha viszont mindenben az átlagosat vesszük figyelembe, akkor a létszám az egyik legfontosabb tényező, hiszen ha egy főre kifizet a pár 30-60.000 Ft-ot az ételre, italra, helyszínbérletre, akkor könnyen ki lehet számolni mennyit jelent ha plusz 10 vagy mínusz 10 vendéget hív meg a pár - mondta Abonyi Attila az egyesület elnöke. Durván visszaesett a házsságkötések száma Abonyi Attila szerint minden szolgáltató megérzte a házasságkötéseknek a 30 százalékos drasztikus visszaesését. Mint mondta, ha hozzátesszük, hogy az esküvők és a „csak házasságkötések” aránya is eltolódott az utóbbiak irányába, akkor ez inkább 35%-os visszaesés. E mellett azt tapasztaljuk, hogy a közepes méretű, 60 – 90 fős esküvők is csökkentek és a kisebb, 40-50 fő irányába mozdultak, akkor ez is a kisebb költségvetésű esküvők szervezését mutatja - hívta fel a figyelmet. Az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének elnöke szerint a költségérzékenyebb párok és az általuk szervezett esküvők számának növekedése magával hozta azon esküvői „szolgáltatók” megjelenését a piacon, akik nem minden esetben dolgoznak teljesen tisztán és hivatalosan. Az ilyen „szolgáltatók” nem foglalkoznak a minőséggel, nem figyelnek a párokra. Ezzel pedig mind a pároknak, mind azon szolgáltatóknak, akik tisztán minden engedély birtokában nyújtják a szolgáltatásaikat óriási károkat okoznak. Kisebb létszám jellemzi az esküvőket egyértelműen az utóbbi években. És igen, vannak olyan szolgáltatások, amikről lemondanak vagy saját maguknak próbálják megoldani - tette hozzá. Természetesen az árak meghatározásában számos tényező szerepet játszik. A szakember szerint szinte minden esküvőn előfordul: anyakönyvvezető / szertartásvezető, fotós, menyasszonyi ruha, dekoráció. Ezen kívül a legtöbb esküvőn van ceremóniamester vagy vőfély és profi zenei szolgáltató (Dj vagy zenekar). Mindemellett nem minden párnak ugyan azok a prioritások a szolgáltatók terén. Van aki egy kis létszámú házasságkötési szertartás estén is fontosnak tartja, hogy megbízható minőségi munkát átadó, profi fotóst válasszon, és van akinek más ami kiemelten fontos - véli Abonyi Attila. Tökéletes esküvőhöz tökéletes helyszín dukál A helyszín kiválasztása az egyik legnehezebb feladat a leendő házasoknak. A helyszín a párszázezer forinttól egészen a milliókig terjedhet. A helyszín bérleti díját több tényező határozza meg van, ahol az ételt külön meg kell rendelni, de nagyon sok esetben a helyszín bérlése az étkezés árát is tartalmazza, hiszen a szállodák, nagyobb rendezvénytermek saját konyhával rendelkeznek. Rengeteg pénzt el lehet költeni minőségi ételekre, italokra rövid italokra, sörre, kávéra, pezsgőre.Természetesen itt is sok minden függ attól, hogy az ország melyik részén, milyen vendéglőben, helyszínen tartjuk az esküvőt. A másik fontos tényező a dekoráció, ami megint csak egy olyan faktor, melynek ára nagyon eltérő lehet és nagyban meghatározza az is, hogy milyen a helyszín stílusa. Anyakönyvvezető, szertartásvezető Az anyakönyvvezető díja nagyba függ attól, hogy melyik településen szeretnénk házasodni. Az alapszolgáltatás általában díjtalan, vagy csak jelképes összegű, párezer forint. Azonban, ha az anyakönyvvezetőnek külön helyszínre kell mennie, annak felára van, aminek a kezdőára 40-50 ezer forint. Az esküvői időszakban, azaz tavasszal és nyáron többet is elkérhetnek ezért a szolgáltatásért, ezért egyre gyakoribbak az őszi esküvők, amikkel nem csak pénzt lehet spórolni, de igazán különleges hangulatot is élvezhet a pár. Ruhák A menyasszonyi ruha az esküvő ékköve, az ára is ezt tükrözi: egy átlagos menyasszonyi ruha ára nem olcsó 100 ezer forinttól, akár több millió forint is lehet. Egy egyedileg varrott menyasszonyi ruha ára többszázezer forint is lehet. Jó hír ugyanakkor, hogy manapság már használtan is lehet vásárolni menyasszonyi ruhát, de akár ki is kölcsönözheted. A vőlegény ruhája a menyasszonyi ruhával szemben jobban megtérül, ugyanis ezt a későbbiekben bármely alkalomra fel tudja még venni. Éppen ezért érdemes némileg visszafogottabb darabot választani, ami tényleg nem lesz majd túlságosan kirívó és későbbi viselés során sem. Ami az árakat illeti itt is nagy a szórás, találni ruhát mellénnyel, nyakkendővel és inggel együtt nagyjából már 100 ezer forintért, azonban, ha márkásabb ruhát szeretnék már mélyen a zsebünkbe nyúlhatunk. Esküvői fotós Az örömteli pillanatok dokumentálása elengedhetetlen egy esküvő alkalmával, éppen ezért nagyon nem mindegy, hogy milyen fotós választunk. A fotós kiválasztásánál rendkívül fontos az, hogy megtaláljátok azt, akinek a stílusa leginkább passzol hozzátok. A fotós és a videós ára nagyban függ attól, hány órán keresztül kell rendelkezésre állniuk, illetve az is, hogy milyen hosszúságú videót szeretne a pár végül. Egy esküvői fotózás ára Abonyi Attila szerint 200 ezer forinttól kezdődik, és a határ a csillagos ég. Itt érdemes hangsúlyoznunk, hogy a fotósok nem csak az esküvő napján dolgoznak, hanem az utómunkával is rengeteg időt töltenek. Zenekar & DJ A klasszikus zenekarok mellett ma már egyre népszerűbbek a lemezlovasok is, akik sokkal jobban ki tudják elégíteni a fiatal generációk igényeit is, mivel rengeteg stílust tud felvonultatni az est során, tud retro slágereket játszani az idősebbeknek, vagy modernebb slágereket a fiataloknak. Egy DJ átlagosan 200 – 300 ezer forint közötti összegért vállalja, hogy hajnalig szolgáltatja nekünk a zenét. A zenekar még ennél is drágább lehet, alsóhangon 300 ezer forinttól indulhat és a 7 jegyű összegek sem kizártak egy profi partizenekar esetében. (Technika, megjelenés, színpadkép, kiszolgálószemélyzet). Vőfély vagy ceremóniamester Ugyan egyre kevesebb helyen találkozni vele a vőfély még mindig a lakodalom lelke, ő gondoskodik mindenki szórakoztatásáról. A feladata nagyon összetett és nehéz, hiszen az esküvő és a vendégek hangulata nagyban függ a vőfélytől. Egy vőfély, vagy ceremóniamester felkérése nagyban függ attól is, milyen elvárásai vannak az ifjú párnak. Ennek a két szolgáltatókörnek a feladatai szinte ugyanazok, csak az öltözékükben, megjelenésükben, valamint a vőfélyek esetében a népies verselésben tér el egymástól. Abonyi Attila szerint a vidéki esküvőkön még mindig keresett a vőfély és a hagyományos zenét játszó zenész / zenekar, de a nagyobb városokban, Budapesten már szinte kizárólag ceremóniamesterekkel és DJ-kel lehet találkozni. A hagyományos lakodalmas szokások is inkább csak vidéken jelennek meg, nagyobb városban már nemigen tartanak kikérőt vagy búcsúztatót - mondta lapunknak. Szállás Gyakran előfordul, hogy a meghívottak közül sokan az ország másik szegletéből érkeznek, a kényelem szempontjából éppen ezért érdemes a lakodalom helyszínén szállást biztosítani számukra. Általánosságban az esküvői büdzsében az ifjú pár, az örömszülők, a nagyon szűk család és a koszorúslányok szállása van benne. A násznép többi tagjának igény szerint foglalhatnak szobát, de ezt már ők maguk fizetik. Az ára ennek is helyspecifikus, de a kezdőár itt is 20-30 ezer forintnál kezdődik szobánként. Óriási a verseny a leendő házasok kegyeiért Abonyi Attila szerint nagy a verseny, és 2024-re egyértelműen a kínálati piac a jellemző, azaz sokkal több az esküvői szolgáltató és kevesebb az esküvők száma. A tavalyi évben a KSH adatai alapján 29%-al kevesebb házasságot kötöttek 2022-höz képest és jelenleg is úgy érezzük az ajánlatkérések és megkeresések alapján, hogy ez a tendencia folytatódik. Mindez természetesen igaz nem csak az esküvőszervezőkre, hanem a teljes esküvői szolgáltatói körre egyaránt. 2024 egy nehéz év lesz az esküvői szolgáltatók nagy részének. A szolgáltatók többsége nem, vagy csak minimális áremelést tervez, hiszen a párok pénzügyi tűrőképessége szinte a maximumon van - hívta fel a figyelmet. Az Esküvői Szolgáltatók Szakmai Érdekképviseleti Egyesületének elnöke szerint nem mindig az a jó, ha csak a szolgáltatások árát nézik a leendő házasok. Sokkal gazdaságosabb és számukra nyerő megoldás, ha az ár-érték arányokat helyezik előtérbe. Ezzel meg tudják találni azokat a vállalkozókat, akik minőségi szolgáltatást nyújtanak megfizethető áron. Címlapkép: Getty Images