Igazi csodákat rejt ez a vidéki kert: ilyen hely sem sok van az országban

A botanikus kertek lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra, emellett persze fontos feladatuk az ismeretterjesztés, edukáció is. Emellett persze fontos terepet adnak a kutatásoknak, illetve a veszélyeztetett fajok tartásával és szaporításával hozzájárulnak a biológiai sokféleség megőrzéséhez. Cikksorozatunkban most hazánk arborétumait, botanikus kertjeit járjuk körbe, hogy bemutassuk: milyen fejlesztések történtek az egyes kertekben, illetve, hogyan változtak a fenntartási költségek, belépők árai a kialakult gazdasági helyzet hatására. Most a Vácrátóti Nemzeti Botanikus Kertet vettük górcső alá. A HelloVidék kérdéseire Zsigmond Vince, a botanikus kerti osztály, osztályvezetője válaszolt.

HelloVidék: Hogyan hatott az elmúlt évek gazdasági változása az arborétumra?

Zsigmond Vince: A Nemzeti Botanikus Kert gazdálkodása az elmúlt néhány évben jelentős mértékben stabilizálódott, a közcélú feladatellátásra kapott központi források és a saját bevételek szerényen, de biztosítják a működést és kisebb fejlesztéseket is lehetővé tesznek, ugyanakkor nagy szükség lenne nagyszabású fejlesztésekre, mint pl. új pálmaházra és hidegházra, amelyek csak külön e célra rendelt külső forrásokból lehetségesek.

HelloVidék: Mit lehet tudni a látogatottságról?

Zsigmond Vince: Örömteli, hogy a látogatók száma az elmúlt 3 évben meghaladta a százezer főt, ez a korábbi évekhez képest másfélszeres látogatottságot jelent.

HelloVidék: Gazdaságilag milyen nehézségekkel kellett megküzdeniük? Kellett árat emelni a belépőkön?

Zsigmond Vince: Tekintettel arra, hogy a 22 hektáros, természetvédelmi és műemléki oltalmat élvező kert és a gyűjteményeinkben található több mint 12 ezer féle növény fenntartása kiemelkedően munkaerő igényes, ezért a működés biztonságos fenntartása szempontjából jelenleg az alacsony bérezés jelenti a legnagyobb problémát. A COVID idején összesen több hónapig zárva volt a Kert, amely jelentős bevétel kiesést okozott, ilyenre az 1961-es megnyitás óta nem volt példa. Nehézséget jelentett és jelent természetesen az energiahordozók árának drasztikus emelkedése is, hiszen hazai viszonylatban a legnagyobb növényházi felülettel rendelkezünk, de a fűtési költségeink a geotermikus rendszernek köszönhetően – amelynek ugyanakkor számottevő villamosenergia igénye van – kigazdálkodhatóak. Intézményünket is nagyban sújtja az infláció, az elmúlt években szokatlanul nagy arányban emelkedtek az árak mind a szükséges anyagok és eszközök, mind az igénybe vett szolgáltatások esetében. Fentiek okán az elmúlt években több alkalommal kellett a jegyárakat emelni, ugyanakkor számos különböző kedvezményt is nyújtunk annak érdekében, hogy mindaz a szépség, ismeret és élmény, amit nyújtunk, a lehető legtöbb ember számára elérhető legyen.

HelloVidék: Ki látja el az arborétum gondozását, hogy zajlanak ezek a munkálatok?

Zsigmond Vince: A kert és a gyűjtemények mindennapi fenntartásáról kb. 20 fő kertész gondoskodik a kurátorok irányításával. A faápolástól a kaszáláson, gyommentesítésen, öntözésen át a magvetésig vagy az ültetésig számtalan feladatot kell ellátni, amelyek szezonálisan is jelentősen eltérnek.

HelloVidék: Mekkora összegbe kerül az arborétum fenntartása?

Zsigmond Vince: Pontos összeget nehéz mondani, mert a Nemzeti Botanikus Kert az Ökológiai Kutatóközpont része, így egyes rezsi költségek vagy központosított feladatok, mint pl. a pályázatkezelés, a pénzügyek vagy az ügyviteli feladatok egy részét nem mi végezzük. A Nemzeti Botanikus Kert működtetése – szigorúan a jelentősebb fejlesztések nélkül – nagyságrendileg jelenleg fél milliárd forintra tehető éves szinten.

HelloVidék: Mire számíthat a látogató, ha meglátogatja az arborétumot? Milyen növényfajokkal találkozhatunk, mit érdemes mindenképp szemügyre venni? Vannak esetleg vezetett séták? Egyéb kikapcsolódási lehetőségek?

Zsigmond Vince: Szépség és harmónia, kies és kellemes környezet várja látogatóinkat egész évben. A gyűjteményeink fajokban és változatokban oly gazdagok, hogy nehéz bármit kiemelni. Egy tájképi kert télen is szép, ahogy növényházaink nyáron is mutatósak. Télvíz idején talán érdemes felhívni a figyelmet az Orchidea-bromélia házra, amely előbbieken túl gazdag rovarfogó növény gyűjteménynek is otthont ad, vagy a Kaktusz-pozsgás házra, amelyben mind az Ó-, mind az Újvilágból számos szárazságtűrő érdekességet mutatunk be. A hagyományosnak mondható vezetett sétáinkon túl a városi tematikus séták mintájára néhány éve élménysétákat is kínálunk az érdeklődőknek, amelyet kurátoraink vezetnek. A Kert kulturális-közösségi tér is, számos programmal várjuk az év során a látogatóinkat mind a „Kert a köbön” programsorozat keretében, mind nyáresti koncertekkel, a természetművészeti kiállítással, számos tematikus nappal, kastélykerti múltidézéssel, stb.

HelloVidék: Milyen sikerekről, pozitív változásokról tudnak beszámolni az elmúlt időszakot illetően? Illetve, milyen terveik vannak az idei évre?

Zsigmond Vince: 2023-ban megújult a Kis-tó és környezete, ezáltal lehetővé vált, hogy több éves kényszerpihenőt követően a Malom vízikereke is újra forogjon. Szintén a tavalyi év elejétől új látogatói információs rendszer segíti a látogatókat a Kerten belüli tájékozódásban, a legjelentősebb látnivalók felkeresésében. Nagy sikert aratott a Sándor-szigetnél létesített úszóstég is, a látogatók testközelből szemlélhetik meg a lótuszokat, számos (ön)fénykép is születik a virágok tengerében. Elkészült a 2022-ben egy fa törzsében, teljesen körbe nőve talált régi pisztoly installációja is, amelyet a Berkenyeházban mutatunk be. Az idei esztendőben is több kisebb fejlesztéssel készülünk mind az ismeretterjesztés, mind a látogatói komfort tekintetében, illetve a programjaink is tovább gazdagodnak, de ezek beharangozásával nem szeretnénk előre szaladni. Érdemes követni mind a honlapunkat, mind a közösségi média felületeinket, ahol mindenről rendszeresen adunk tájékoztatást.

