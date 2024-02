Fantasztikus hír a koncertrajongóknak: világsztár lép fel több vidéki nagyvárosban

Magyarországi turnéra indul a Ripoff Raskolnikov Ban, a zenekar többek között Sopronban, Veszprémben, Békéscsabá, Pécsen, Szegeden is fel fog lépni február 7. és 14. között.

A Ripoff Raskolnikov Band az americana stílus legszínvonalasabb hazai képviselői közé tartozik, a zenekart az osztrák származású, de már harminc éve Magyarországon is élő Ripoff Raskolnikov gitáros vezeti. Roberto Luti pedig nem csak Olaszország, hanem a világ egyik legkiválóbb slide gitárosa, a Playing for Change mozgalom állandó közreműködője.

Roberto Luti olyan zenészekkel játszik rendszeresen, mint Keb’ Mo’, Niki La Rosa, Lynn Drury, Washboard Chaz vagy Luke Winslow-King. New Orleans-ban, utcazenélés közben találkozott a Playing for Change mozgalom vezéralakjával, Mark Johnsonnal és számos további véletlen útján az azóta meghatározó jótékonysági szervezetté nőtt All Stars produkció oszlopos tagja lett.

A zenén keresztül különböző nemzetiségű embereket kapcsolnak össze: híres dalok videófeldolgozásait készítik el úgy, hogy a világ különböző tájain játszó muzsikusok csak a kész filmen találkoznak. Ezt a metódust követve készítették el a turnét felvezető közös videójukat a Ripoff Rasklonikov Banddel. Roberto hamarosan Magyarországra érkezik, a közös koncertek mellett Ripoff legújabb albumán is közreműködik majd.

Ripoffot kb. 15-éve ismerem, nagyon nagyra tartom, mint dalszerző és előadó, igazi öröm és megtiszteltetés, hogy meghívtak erre a közös turnéra és a készülő lemezre. Nagyon ritka tehetségű dalszerző, Bob Dylannel, John Prine-nal vagy Tom Waitsel is nyugodtam egy napon lehet említeni. Ráadásul annyira jó zenészek vannak a csapatban, hogy nagyon várom már a közös koncerteket

– mesélte Roberto.

