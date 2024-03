Erre senki sem számított: új lottót vezetnek be Magyarországon, minden nap nyer valaki

Vadonatúj napi lottójátékot vezetnek be Napi Mázli néven, amivel akár 100 millió forintot is lehet nyerni - tudósított a Szerencsejáték Zrt. hétfő délelőtti sajtótájékoztatójáról a Pénzcentrum. Ma reggeltől lehet játszani vele.

Régóta nem vezettek már be új szerencsejátékot Magyarországon, de a különböző kutatások mentén az a kép rajzolódott ki, hogy nagyon vonzóak a magas nyeremények, és a gyors játékélmény lett fontos 2024-re, emellett, hogy hogy minél hamarabb találkozzanak a játékosok nyereményekkel.

Egy villámgyors termékfejlesztésnek az eredménye ez a napi gyors játék, mely magas nyereményt kínál: a neve Napi Mázli. Ma indul és ún. bukmékeri típusú, tehát nem függ attól, hányan vesznek részt benne. Aki mind a 3 számot eltalálja, akár 100 millió forintot is nyerhet naponta. Ikersorsolás történik, így kétszer is nyerhet a szerencsés. Könnyű megérteni, megszeretni - jelentette be Mager Andrea, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Dátum típusú napi játékról van szó, melyet másfél év alatt hetven kolléga fejlesztett ki. Azoknak szól, akiknek van kedvenc számuk, azt szívesen megjátsszák és nem szeretnek egy hetet várni a nyereményre. Az új játékban egy dátum, azaz egy év, és hónap, nap, valamint egy szimbólum kiválasztásával lehet játszani. Egy mező kitöltéséért 400 forintot kell fizetni.

A mező középső részén a játék tétjét is meg kell, hogy tegye a játékos. Lehetőség lesz kézi, gépi illetve online módon is feladni a szelvényt. Jokert is lehet kérni mellé, és már egyetlen találattal is nyerhet a szerencsés. A nyeremények összege 2 tételtől függ: hány találata van a játékosnak és hányszoros téttel játszotta meg azt. Ha a játékos mind a 3 számot eltalálja, egyszeres szorzóval 20 millió forintot nyer, ötszörös szorzóval 100 milliót. A játék nagy innovációja az ikersorsolás, tehát ugyanaz a szelvény 2 sorsoláson is részt vesz, melyre éjjel 23 és 24 óra között kerül sor.

Címlapkép: Getty Images