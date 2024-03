Ölelni való cukiság lett az év állata: rajtunk múlik, hogy fennmarad-e a fajtájuk

A Pilisi Parkerdő, a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2021-ben indította útjára az azóta sikeresen haladó Vadmacska Fajmegőrzési Programot, amely a Pilis hegység őshonos vadmacska (Felis silvestris) populációjának megőrzését és védelmét szolgálja. A vadvilág napjának alkalmából a Pilisi Parkerdő a hazánkban őshonos és fokozottan védett fajra szeretné felhívni a figyelmet.

Az idén év állatának választott vadmacska, az erdőgazdálkodók, a nemzeti parkok és az állatvédelemmel foglalkozó szakemberek közös munkájának köszönhetően az elmúlt években sokkal nagyobb figyelmet kapott, mint eddig bármikor. Bár a magyar erdők lakója, rejtőzködő életmódja miatt csak nagyon kevesen találkozhatnak vele a vadonban. A Budakeszi Vadasparkban jelenleg két vadmacska él, az idősebb példányt fajuk nagykövetének választották, hogy általa közelebb kerüljön a társadalom a faj megismeréséhez. A vadmacska ökoszisztémánk fontos ragadozója, a Pilis hegység erdeinek eldugott részein él, ahol fontos szerepet játszik az ökológiai egyensúly fenntartása érdekében, például szabályozza az egérpopulációt.

A Vadmacska Fajmegőrzési Program célja a térség vadmacskáinak megóvása, a genetikailag tisztavérű egyedek és hibridek arányának megismerése, valamint élőhelyük és viselkedésük pontos feltérképezése, továbbá az őket fenyegető veszélyek csökkentése. Ilyen veszélyek az élőhelyek elvesztése, az illegális vadászat, valamint a házi macskákkal való kereszteződés, ami veszélyezteti a vadmacskák tiszta genetikai állományát.

A program keretében számos kezdeményezés indult, többek között:

Élőhelyvédelem: A Pilisi Parkerdő, a Budakeszi Vadaspark és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság aktívan dolgozik azon, hogy megőrizze és helyreállítsa a vadmacskák természetes élőhelyét, biztosítva számukra a megfelelő vadászterületeket és menedéket.

Kutatás és monitoring: Rendszeres felmérések és monitoring tevékenységek segítenek nyomon követni a vadmacska-populáció állapotát, eloszlását és genetikai tisztaságát.

Tájékoztatás és oktatás: A Budakeszi Vadasparkban és más helyszíneken különleges oktatási programokat szerveznek, hogy növeljék a társadalom tudását a vadmacskákról és azok védelmének fontosságáról, beleértve a tudatos házimacska tartást is.

A Pilisi Parkerdő felelős erdőgazdálkodóként elkötelezett amellett, hogy óvja az őshonos állatfajokat, beleértve a vadmacskát is. Ennek oka egyszerű: az erdei biodiverzitás és az ökoszisztéma egészsége közvetlenül kapcsolódik az őshonos fajok jólétéhez is. A Pilisi Parkerdő által gondozott erdőterületek annál értékesebbek, minél többféle élőhelyet kínálnak a különböző fajoknak. Ez az ökológiai gazdagság nem csak az erdők természetességét biztosítja, hanem hozzájárul a fenntartható erdőgazdálkodás és természetvédelem céljainak megvalósításához is.

A fajvédelem egyik kulcsa a társadalom bevonása, a sikeréhez elengedhetetlen a közösségi támogatás. Helyi lakosként, természetjáróként, úgy teszünk a legtöbbet, ha tekintettel vagyunk a vadon élő állatokra, nem zavarjuk azokat és segítünk megőrizni természetes élőhelyüket. Az illegális vadászat elleni fellépés, valamint a házi macskák ivartalanítása szintén kulcsfontosságú lépések a vadmacskák védelmében.

A Pilisi Parkerdő és a Budakeszi Vadaspark kötelezettséget vállalt a vadmacska és más őshonos fajok megőrzésére, mely nem csak a biológiai sokféleség megőrzését szolgálja, hanem örökségünk és természeti értékeink védelmét is. A vadvilág napján különösen fontos hangsúlyozni, hogy a vadmacskák védelme közös felelősségünk, melyhez mindenki hozzájárulása nélkülözhetetlen. A vadmacskák megőrzése nem csak a múltunk tisztelete, hanem a jövőnk ígérete is.

Címlapkép: Getty Images