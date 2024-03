Tilalom lépett életbe a Balatonon: erről mindenkinek tudni kell, gigabírság járhat érte

A mai napon kezdetét vette az általános ragadozóhal-fogási tilalom a Balatonon és vízrendszerén - írja a balatonihal.hu.

Ahogy a portál írja, már életbe is lépett a tilalom pár napja. Hogy mit érdemes minden horgásznak szem előtt tartani? Lássuk.

A tilalom szerint a balin, a süllő, a kősüllő és a sügér fajlagos fogási tilalma (a csukáé pedig már február 1. óta tart). Tovább fontos kiemelni azt is, hogy a Balatonnál nem csak megtartani tilos ezeket a halfajokat, hanem rájuk horgászni is.

Erről a Balatoni Horgászrend 32. pontja rendelkezik, mely szerint

Március 1. – április 30. közötti időben csalihalat, halszeletet, műcsalit, bármely horgászhelyen (parton, stégen, vízi járművön, vízben állva stb.) tartani, azzal horgászni, továbbá süllőt, balint, csukát, kősüllőt és sügért megtartani TILOS!

A lap kiemelte azt is, hogy április 1-től életbe lép a 33. pontban leírt, úgynevezett „csónakos tilalom” is. Amely szerint

pontosan meghatározott parti sávban szabad csak vízi járműből horgászni, és onnan is csak nappal, illetve csak békés halakra. Kivételt képez az említett pontban pontosan körülírt négy darab kíméleti terület, ahol kizárólag csak partról szabad horgászni! Akinek a kikötője ezen kíméleti területeken belül helyezkedik el és úgy dönt, hogy áprilisban mégis csónakkal indulna horgászni, kérjük hogy a lehető legrövidebb úton hajózva, a felszerelését összecsomagolt állapotban tartva érje el a legközelebbi, még engedélyezett térséget ahol már szabad horgásznia, illetőleg a visszafelé úton is hasonlóképpen törekedjen a félreértések elkerülésére. A cikk alján látható térképrészleteken ábrázoljuk azon kíméleti területek határait, ahol áprilisban csak partról szabad horgászni. A horgászrend szövege a határokat pontosan jelöli GPS koordinátákkal is.

Hozzáteszik, mivel április utolsó napja idén hétköznapra esik, a süllő, a balin, a sügér és a csuka tilalma is április 30-án éjfélig tart.

Így tehát a „ragadozós szezon” május 1-jén 00:01 perckor veszi kezdetét, ez a legkorábbi időpont amikor a műcsalis vagy a csalihalas felszerelést bevethetik a horgászok, illetve legkorábban ekkor hagyhatják el a kikötőt a vízijárművel ragadozóhalra horgászni indulók

- olvasható a portál felhívásában.

Nem marad el a büntetés sem



Továbbá fontos tudni, hogy amennyiben a horgász a fent felsorolt, kirívónak minősített cselekmények közül egyszeri elkövetése és büntetése után újra elköveti bármelyiket, második alkalommal az eltiltás az itt leírtak duplájára emelkedik. Amennyiben a horgász a fent fel nem sorolt szabálytalanságok miatt kap büntetést, majd az azt követő 3 éven belül bármely más szabálytalanságot elkövet, 2 éves eltiltásra számíthat. Kirívó vagy ismétlődő szabályszegés esetén a szabályszegő horgász a balatoni területi jegy váltásától hosszabb időtartamra eltiltható. A területi jegy visszavonását és a vásárlástól való eltiltást megalapozó kiemelt cselekmények és az eltiltás mértéke változó lehet, itt olvashatunk a részletekről.

