Különös vendégek látogatták meg a kiskörei vízlépcsőt: csak a szerencsések pillanthatják meg őket

Egy abádszalóki fotós, Mészáros János kapta lencsevégre a kiskörei vízlépcső üzemi hídjának lábánál tanyázó hódokat, akik szemmel láthatóan jól érzik magukat a duzzasztómű zsilipjei mellett.

Aki emlékszik a 90′-es évek Hódító hódok című meséjére, annak most megelevenedhetnek az epizódok, hiszen a hódok most a szemünk előtt, a kiskörei vízlépcső üzemi hídjának alvíz felőli oldalán voltak – számolt be róla az ilovetiszato.hu. Megpillantani őket szerencse kérdése, Mészáros János éppen jó időben volt jó helyen.

Bajt nem jelentenek sem a vízlépcsőre, de a vízlépcső sem jelent számukra veszélyt – rendszeresen szoktak itt megjelenni. Ők sokkal technikásabbak, okosabbak, minthogy bajuk essen, nem mellesleg született mérnökök.

