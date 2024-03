El sem hiszed, mi akadt horogra: fotón mutatjuk a kapitális fogást

Új abszolút tórekordot döntött Maconkán egy horgász 25 kilogramm feletti tőpontyával a napokban. A januárban partra terelt Európa-rekorder lapátorrú tok után újabb faj szerinti abszolút tórekorddal bővült a maconkai sikerlista.

A Maconkai-víztározó és tórendszere nevű Facebook-oldal tájékoztatása szerint, a közelmúltban Bajnai Gergő egy 24 órás horgászat során a gáti szakaszon kifogott, 25,17 kilogrammos tőponty mérlegelésével feltette az addig is sikeres napjára a koronát. A bejegyzésből kiderült az is, hogy az „óriás” bő 20 perces fárasztás után került a partra.

Agyönyörű hal már tórekordként is ismerős, utoljára tavaly november 9-én, akkor 24,95 kilogrammos súllyal akadt horogra

– olvasható a pozitív hangvételű előrejelzés a posztban, amelyben érdekességként azt is feltüntették, hogy a telelés során a hal nem vesztett súlyából, így nagy reményeket fűznek az idei gyarapodásához is.

A tájékoztatásban úgy fogalmaztak, hogy a maconkai adatbázis szerint a rekordhal a 20 kilogrammos súlyt 2022 őszén lépte át. A sikeres horgászról, azaz Bajnai Gergőről azt is felfedte a bejegyzés, hogy már több termetes fogást tudhat magáénak, hiszen az eddig nyilvántartott 243 rekordhala között egy 28,57 kilogrammos fehér tok, illetve egy – ideig tórekordot is jelentő – 18,5 kilogrammos bőrponty is szerepel. A legnagyobb ponty, amit eddig kifogott 21,17 kilogrammot nyomott a mérlegen még 2022-ben.

Címlapkép: Getty Images

