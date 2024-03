Különleges programkavalkád: egyedülálló rendezvénnyel rukkol elő a vidéki nagyváros

Tizenötödik alkalommal találkoznak hazai és határon túli, magyar nyelvű színészképző intézmények hallgatói a SZÍN-TÁR Fesztiválon Kecskeméten március 18. és 23. között.

A Kecskeméti Tavaszi Fesztivál keretében zajló SZÍN-TÁR, Színművészeti Egyetemek Találkozóján valamennyi magyar nyelvű színészképző intézmény képviselteti magát.

Az előadásokat követően a zsűri tagjai szakmai beszélgetésekkel segítik a leendő színművészeket, akik workshopokon is részt vehetnek. Lesz színházpedagógiai és színésztréning névre hallgató foglalkozás, de egy mentálhigiénés szakember is tart majd előadást a színinövendékeknek.

A szervezők gondoltak a múltidézésére is, ezért "öregdiák találkozó" keretében a zsűri tagjai pályájuk alakulásáról kérdezik többek között Szegvári Júliát, Koltai-Nagy Balázst, Lakatos Mátét és Mechle Christiant, akik a SZÍN-TÁR szervezésében léptek fel először Kecskeméten. Idén a jubileumi fesztivál ideje alatt újdonságként egy tárlatot is megnyitnak.

A Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen hat éve indult el a színházi és filmes jelmeztervező képzés, az egykori diákok a már megvalósult, sikeres vizsgamunkák válogatásával mutatkoznak be: a kiállított jelmezeik között megtalálhatóak lesznek a klasszikus művekhez tervezett alkotások és individuális művek is. A kurátor Szűcs Edit öltözék-jelmeztervező, egyetemi adjunktus. A találkozón, Kecskeméten mutatják be vizsgaelőadásaikat a budapesti, a kaposvári, a marosvásárhelyi, a kolozsvári és az újvidéki színészképző intézmények másod-, harmad- és negyedéves hallgatói.

A jubileumi fesztiválon idén bemutatkozik a Nemzeti Dobogó, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház dráma- és színházpedagógiai műhelyének középiskolás csoportja is - tette hozzá. Tájékoztatása szerint a Kelemen László Kamaraszínházban kap helyet Kovács Márton és a Mohácsi testvérek: Johanna, avagy maradjunk már emberek című darabja, amelyet Mohácsi János rendezésében a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem magiszteri színészosztálya hoz el Kecskemétre.

