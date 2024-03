Vége a kényszerpihenőnek: idén újra elrajtol a Balaton Szupermaraton

Három év kényszerszünet után csütörtöktől vasárnapig ismét sor kerül a Balaton Szupermaratonra, amelyre 386 településről és 17 országból érkezett eddig nevezés. A szervező Budapest Sportiroda közleménye szerint a 14 éves múltra visszatekintő futóeseményen több mint 196 kilométert vállalnak a tókerülők, különböző összeállítású csapatokban és távokon futnak a résztvevők a Balaton partján.

Az egyéni versenyszámra közel 300-an vállalkoznak, párokban, vagy akár 3-4 fős csapatokban is lehet teljesíteni a távot. A hétvégi futók szombaton Badacsonyban csatlakozhatnak a FélBalaton Szupermaratonon, rájuk 94,8 km vár, de sor kerül a klasszikus (42,2 km-es) távra is a MaratonFüred keretein belül. A zárónapon a BSZM Befutó 15 km-es résztvevői is együtt érhetnek célba a négy-, illetve kétnapos kihívás versenyzőivel.

Pénteken Keszthelynél rajtol az Öböl Félmaraton mezőnye, majd a szigligeti várnál érnek célba, szombaton pedig Badacsonytomajról indulnak és a balatonfüredi Tagore sétányon érnek be a MaratonFüred versenyzőivel, vasárnap Siófokon ér véget a futóesemény.

Címlapkép: Getty Images