Itt még trendi a vödrös locsolkodás: 5+1 vidéki hely, ahol belekóstolhatsz dédanyáink igazi húsvétjaiba

Ha szeretnénk belekóstolni abba, milyen is lehetett 100 évvel ezelőtt egy igazi falusi húsvét, akkor a négynapos húsvéti hosszú hétvégén keresve se találhatnánk jobb látnivalót, mint a vidéki skanzenok. Tudtátok, hogy több mint 600 falumúzeum működik Magyarországon? Nem egy, például a vasi múzeumfalu most hétvégén nyílik. Összegyűjtöttünk hát pár izgalmasnak ígérkező helyszínt, ahol nemcsak a tavaszi fesztiválok, hanem a táj szépsége miatt is érdemes elzarándokolni! De rákérdeztünk arra is, hol mennyibe fáj idén a belépés.

Ha szeretnénk belekóstolni abba, milyen is lehetett 100 évvel ezelőtt egy hamisítatlan falusi húsvét, akkor a négynapos húsvéti hosszú hétvégén keresve se találhatnánk jobb helyszínt a kikapcsolódáshoz, mint a vidéki skanzenok. Megannyi szabadtéri helyszínen várnak tojáskereséssel, nyuszi simogatással, falusi locsolkodással, koncertek és hagyományőrző programok sorozatával. Húsvétkor a falumúzeumok kiváló célpontok lehetnek a kirándulásokhoz. Itt van néhány ok, amiért érdemes családilag ellátogatni egy falumúzeumba:

Falumúzeumokban megismerhetitek a régi idők életmódját, hagyományait és kultúráját. A régi épületek, eszközök és tárgyak segítenek visszarepülni az időben, és jobban megérteni a múltat.

Sok skanzenben interaktív kiállítások és tevékenységek várják a látogatókat. A gyerekek élvezhetik a kézműves foglalkozásokat, népi játékokat és más érdekes programokat.

A falumúzeumok általában vidéki környezetben találhatók, így lehetőség nyílik a természet élvezetére is. Sétálhattok a friss levegőn, élvezhetitek a zöldellő tájat és a csendet.

Húsvétkor sok falumúzeumban különleges programokat szerveznek. Lehet, hogy találkozhattok húsvéti locsolókkal, vagy részt vehettek hagyományos húsvéti ünnepségeken.

Ezért is összegyűjtöttünk pár izgalmasnak ígérkező helyszínt, ahol nemcsak a tavaszi fesztiválok, hanem a táj szépsége miatt is érdemes elzarándokolni! De rákérdeztünk arra is, hol mennyibe fáj idén a belépés.

1. Vödrös locsolkodás táncos-zenés mulatsággal a húsvét "fővárosában": Hollókőn

Budapesttől mindössze 1 órányira, a hollókői Falumúzeum egész évben nyitva tart, ahogy a szervezőktől a HelloVidék megtudta, a jegyárakon sem változtattak, felnőtt jegy ára 400Ft, kedvezményes jegy diákok és nyugdíjasok részére 250Ft. Ahogy közölték: a Hollókői Falumúzeum egy középbirtokos család használati tárgyait, bútorait mutatja be, az idei évben – mesélték a szervezők - veteményes kertet, gyógynövényes kertet készítenek, hogy az ide érkező vendégek láthassák milyen növényeket ültettek régen, és az hogyan néz ki.

Hollókő látogatottsága magas, főleg iskolások ,családok, pedagógusok, külföldi vendégek érkeznek hozzájuk. A tavalyi évben 6000 látogató fordult meg Hollókőn, és ez a korábbi évekhez hasonló, nem tapasztaltak csökkenést.

- közölték a HelloVidékkel a Hollókői Falumúzeum szervezői.

A hagyományok és az életöröm ünnepeként számontartott négynapos Hollókői Húsvéti Fesztiválon folklórprogrammal, palóc gasztronómiával, hagyományos, vödrös locsolkodással, valamint családi- és gyermekprogramokkal készülnek a Palócföld szívében. A húsvét fővárosában felelevenítik a kerepelőzés hagyományát, táncház és tánctanítás, összességében egy négynapos táncos-zenés mulatozásba csöppennek a vendégek. (Bővebb információkat itt találtok!)

2. A Szőlőhegyen még szabadulószoba is nyílik: Vasi Skanzen

A Vasi Skanzenben már több éves hagyománya van a húsvéthétfői rendezvénynek. Ebben az évben is várják a látogatókat április 1-jén délután 14 és 18 óra között. Ahogy a szervezőktől a HelloVidék megtudta, a szombathelyi szabadtéri múzeumegyüttesben Covid óta folyamatosan nő a látogatók száma. A belépőjegy ára tavaly 1600 Ft/fő volt, ebben az évben ez 2000 Ft/fő-re emelkedett, így a kedvezményes jegyek is többe kerülnek.

Húsvéthétfői programok Szombathelyen:

15.00 Kerekítő foglalkozás kicsiknek - Kővári Réka vezetésével

16.00 Nyúlképző kör – Kozma Jucus interaktív előadása (Szamóca Színház)

16.45 Locsolóvers-mondó verseny

17.00 A Boglya Népzenei Együttes műsora

A Szima-malomban Sziklai Luca vajas kekszet készít, valamint a KALÁSZ és a Höveji Csipke Egyesület szombathelyi tagozata tart bemutatókat. A Kápolna mellett a Magor Íjász Hagyományőrző Egyesület bemutatóit láthatjuk. A Szőlőhegyen Szabadulószoba lesz, de még számtalan izgalmas programmal csalogatnak. (Részleteket itt találsz!)

Újdonságok, amikkel a Vasi Skanzenben a tavasz folyamán még csalogat:

április 27. Tájházak és szabadtéri múzeumok napja (tárlatvezetés, könyvbemutató /Az élet kertjei – Tündérkertek Vas vármegyében/, előadás)

május 11. Madarak és fák napja (kiállítás nyílik Gál Jenő amatőrfotós madárfotóiból + interaktív tárlatvezetés, madármegfigyelés távcsővel, mikroszkóppal, előadás)

3. Locsolkodás és tavaszváró mulatság a szentendrei Skanzenben

Március 31-én és április 1-jén, húsvétvasárnap és hétfőn locsolkodással, hímes tojással, tavaszváró mulatsággal a régi falusi húsvéti ünnepeket kelti életre a Szabadtéri Néprajzi Múzeum. Mesék, koncertek, kézműveskedés várja a látogatókat a Skanzenben. A portákon a keresztény kultúrkörhöz kapcsolódó hagyományok és a tavaszi népszokások egyaránt megjelennek. A résztvevők belecsöppenhetnek az ünnepkör hangulatába, megkóstolhatják ízeit, megfesthetik színeit - olvasható a múzeum közleményében.

A húsvéti locsolkodás és a tavaszi mulatságok hangulatát a mosonmagyaróvári Lajta Néptáncegyüttes táncosai elevenítik meg a Skanzenben. Kézműves vásár, gólyalábasok előadása színesíti a rendezvényt. A színpadon húsvéti történeteket és mesét mond Csernik Szende és Gulyás László. A műsorban megjelenik Paprika Jancsi, fellép a Ládafia Bábszínház, zenél a Varga Helena Band, a HoldDalaNap és koncertet ad a 40 éves Makám Zenekar. A kézműves foglalkozások középpontjában a hímes tojás áll. A látogatók különböző tojásfestési technikákkal ismerkedhetnek meg: írókázhatnak és berzselhetnek is, és megcsodálhatják az aprólékos munkával készülő patkolt tojásokat. Megismerhetnek gyergyói, kárpátaljai, bolgár és hucul tojásdíszítési motívumokat, készíthetnek textilnyulat és -tyúkot, gyapjúbárányt vagy tojásfülbevalót is. Lesz tojáslabirintus, tikmonynyomozás vagyis tojáskeresés, húsvéti játszókert, pecsétgyűjtő játék és szagosvíz-bemutató.

A Skanzenben vasárnap az Óbudavári Katolikus Templomban katolikus, hétfőn a Mándi Református Templomban református istentiszteletet tartanak. Négy templom, egy ünnep címmel vezetett tematikus túra járja körbe a Skanzen templomait.

A tavaszi szünetben - március 28-tól április 7-ig - tavaszi témahetet tart a múzeum, ahol a húsvéti készülődés mellett a húsvét utáni szokások is megjelennek.

4. Életre kelnek a húsvéti hagyományok Ópusztaszeren is

Páratlan húsvéti hangulattal, változatos programokkal: látványos locsolkodással, tojásfestéssel, muzsikaszóval, kézműves foglalkozásokkal és néptánccal vár minden látogatót az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark március 31-én, "rügyfakasztó vasárnap" és április 1-jén "vízbevető hétfőn" - tájékoztatta az MTI-t Kodácz Csengele, az intézmény marketing vezetője.

A szakember elmondta, az ország egyik legnagyobb húsvéti rendezvénye kicsiknek és nagyoknak is kellemes kikapcsolódást ígér, felejthetetlen környezetben.

A tavasz köszöntéseként húsvét vasárnap a skanzenben, a Hódmezővásárhelyi tanyai olvasókör udvarán kemencés finomságok sülnek, a Szegedi tanyánál pedig a tojáskeresésbe kapcsolódhatnak be a gyerekek. Az iparos műhelyek melletti területen népi gyerekjátszó fogadja a legkisebbeket, a látogatók megismerhetik a húsvéti tojásfestés praktikáit, és egy húsvéti ismeretterjesztő játék részesei is lehetnek. A Nomád parkban íjásztatás várja a vendégeket, kora délután pedig lovasbemutatót tartanak.

Húsvét hétfőn a skanzen utcáján sétálva, a portákra betérve kiderül, miként kell a legfinomabb húsvéti kalácsot sütni. A Szeged-alsóvárosi portán interaktív viseletbemutató és játszóház fogadja az érkezőket, a gyerekek a kézműves foglalkozásokon apróbb ajándékokat is készíthetnek. A Borica táncegyüttes és a Hatetudnád Tánctanoda tagjai néptáncbemutatót tartanak, amihez a látogatók is csatlakozhatnak, a talpalávalóról Mester László zenekara gondoskodik.

Délelőtt tojást kereshetnek a gyerekek a skanzenben, ahol a déli harangszó után az Ányási kápolnánál Antal Imre plébános a hagyományoknak megfelelően megszenteli a kalácsot, a sonkát és a tojást. Ezt az ünnep leglátványosabb eleme, a húsvéti locsolkodás követi, a viseletbe öltözött legények vizes vödröket ragadnak, és felkeresik a skanzen házainál a lányokat. A programok sorát délután Berta János vándorkomédiás előadása zárja.

5. Húsvéthétfő a Göcseji Falumúzeumban

Ahogy Varju András tagintézményvezetőtől a HelloVidék megtudta, az ország regrégibb skanzenja, a Göcseji Falumúzeum jelenleg is nyitva tart:

A téli nyitvatartási rendszerint, március 29-október 31-ig, keddtől vasárnapig 10.00-18.00 óráig várjuk látogatóinkat. Pénztárzárás 17.00-kor.

Belépőjegy árai nem változtak a zalaegerszegi szabadtéri múzeumban, egy kivétellel: a szervízjegy ára 500.- Ft-ról 600.- Ft-ra emelkedett.

Annak kapcsán, hogyan alakult az elmúlt években a falumúzeum látogatottsága, hányan fordultak meg tavaly, a tagintézményvezető elmondta, hogy 2023-ban 19 572 látogatót fogadtak, ami az előző évhez képest ez kb 10%-os visszaesést jelent.

Április 18-án húsvéthétfőn 14.00-18.00 óra között húsvéti, tavaszköszöntő programokkal várnak a Göcseji Falumúzeumban is:

A reggeli otthoni jókedvű locsolkodás és a finom ebéd elfogyasztása után várunk kicsiket és nagyokat. A szervezésbe a Zalaegerszegi Tájfutó Club és az Egerszeg Rádió is besegít, a kollégák közel ezer csokitojást szállítanak majd a helyszínre, s a falumúzeum munkatársai elrejtik az édességeket a skanzen területén. A legfiatalabbak lelkesen kereshetik a fűben, fa odvában, a tájházak ablakában, a pajtában rejtőzködő csokitojásokat. A délutánt további családi programok színesítik: a lurkók megismerhetik és kipróbálhatják a régi népi gyermekjátékokat, mint a karikahajtást, a zsákban futást, a bakugrást (amit Göcsejben bakfüttyösnek hívnak), a rongylabda dobást, a gólyalábon járást és a mocsárjárást, végül a kötélhúzást. De a gyerekek legnagyobb örömére arcfestő is várja majd a vállalkozókedvűeket, így bárkiből lehet pillangó, kismadár, éjkirálynő, nyuszi vagy éppen katicabogár. A nyuszimustrán valódi állatokat is simogathatnak a gyerekek, három tenyésztő is elhozza a rendezvényre a legszebb fajtáik néhány darabját: lesznek kosorrú és óriásnyulak, törpe és ezüstnyuszik. Erre az alkalomra kinyit a szatócsbolt, ahol édességek és frissítők várják a vendégeket

- közölték.

Az idei tavaszban további újdonságokkal is készülnek:

Családi mesetúrák, havonta két alkalommal

Orgona kiskoncertek májustól, havonta egy alkalommal

Új nagyrendezvény: 2024. 09. 21. Göcseji Táncháztalálkozó

5+1. Megterítik a görögkatolikus és református húsvéti asztalokat is: igazi falusi húsvét a Sóstói Múzeumfaluban

A kereszténység egyik legnagyobb ünnepén, a tavasz első jeles napján, számtalan programmal kedveskednek a Sóstói Múzeumfaluban is. A nagyhét utolsó napjaiban, nagypénteken és nagyszombaton a hagyományos tojásfestést próbálhatják ki gyermekek és felnőttek egyaránt. Kóstolhatunk böjti ételeket, valamint nagyszombaton megterítik a görögkatolikus és református húsvéti asztalokat is.

A böjti elcsendesedés után már húsvétvasárnap is lesznek fellépőink a faluközpontban, ugyanis vendégül látjuk Boka Gábor vásári képmutogatót és a Dalinda Énekegyüttest is. Az Aranyszalma Táncegyüttes kamaracsoportja feleleveníti a Szatmárban ismert húsvéti kántálást és természetesen színpadi előadással és táncházzal is megörvendezteti a látogatóinkat. Kész Réka, a Sóstói Múzeumfali ifjú etnográfusa, szűkebb hazájának, a kárpátaljai Salánknak mutatja be a hímestojásait, a tojásdíszítés szimbolikáját. Ezen a napon a „…hogy egy pár tojással megváltsa magát…” című kiállításunkon mutatjuk be a tojásdíszítő versenyünk nevezőinek szebbnél szebb alkotásait, és természetesen az eredményhirdetés sem maradhat el!

- közölték a szervezők.

A felnőttek 2000 Ft/fő, a nyugdíjasok és diákok 1000 Ft/fő áron válthatnak jegyet a rendezvényre. 6 év alatt és 70 év fölött a belépés ingyenes!

