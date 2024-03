Durván elszálltak az árak a Balatonnál: ennyiért vitorlázik 2024-ben a magyar elit

A tavasz beköszöntével lassan a Balaton környéke újból feléled, és a parti sétányok is megtelnek, már-már kora nyári hangulatot idézve, és egyre többen merészkednek ki a nyílt vízre vitorlázni is. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre nagyobb népszerűségnek örvend a vitorlázás, ami nem is csoda, hiszen nagyon jók a Balaton adottságai. A Magyar Vitorlás Szövetség lapunk megkeresésére elmondta, hogy a hazai vitorlások száma mára már eléri a 35 ezer főt. Az elszálló árak, energiaválság ugyanakkor mély nyomot hagyott az ágazaton, cirka öt év alatt a duplájára emelkedtek a kikötőhelyi díjak.

Reneszánszát éli a hazai vitorlázás Talán nem túlzás azt állítani, hogy a balatoni szólóvitorlázás aranykorát éli. Manapság már nem csupán a nagy vitorlásokra és a hosszabb túrákra van igény a Balatonon, hanem versenyekre is, mint szabadidős sportokra. Az utóbbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy egyre népszerűbb időtöltés, hogy több család, vagy baráti társaság egy időben egymás közötti túraverseny keretében indul felfedezni a Balatont. Az elmúlt évtizedben ráadásul több történelmi siker is született a hazai, és nemzetközi sportéletben, legyen szó olimpia ezüstéremről, vb- EB 1 helyről is. A vitorlázók becsült száma mára eléri a 35 000 főt. Sportágunkban rendszeresen versenyzők száma 4200 fő/év, rendszeresen pedig 20 000 fő vitorlázik - hívta fel a figyelmet lapunk megkeresésére a Magyar Vitorlás Szövetség Ami a tó "telítettségét" illeti, a Balaton keleti medencéjében az aktivitás hagyományosan, első sorban Budapest közelsége okán nagyobb. A balatoni kikötőben, mintegy 10 000 vitorlás hajó található, míg a Fertő-tavon 16 000 vitorlással hajóznak. Összesen 104 kikötő van jelenleg a Balaton körül ezek közül 55 kikötő alkalmas vitorlások fogadására. Általánosságban elmondható, hogy a kikötők többségét folyamatosan fejlesztik az üzemeltetők, így azok jó állapotban vannak, a szolgáltatási paletta pedig folyamatosan bővül. Emellett 22 közforgalmi kikötő található a tó körül. Érdekes adat, hogy mintegy 10 000 csónak és 8 000 tőkesúlyos vitorlás található a Magyar Tengeren. A Balatononra jellemző hajók mérete is egyre nagyobb, mára egyre több a 40 láb feletti vitorláskishajó - tették hozzá. Mint írták, 2022-ig egyértelműen keresleti piac jellemezte kikötői üzletágat, mára az elmúlt évek kikötőfejlesztései és a gazdaság lassulása okán 100-as nagységrendeben vannak, szabad helyek. A tó terhelhetősége EU-s normák szerint 4 hajó/ha, jelenleg 0,4-0,5 hektárnál járunk, ugyanakkor vannak még kihasználatlan területek, első sorban a nyugati-medencében. Durván elszálltak az árak Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy az elszálló árak, az energiaválság, hogyan befolyásolták a szektort. Az ezt firtató kérdésünkre a szövetség elárulta, hogy a kikötőhelyi díjak 5 év alatt közel a duplájukra emelkedtek, a hajók száma viszont nem, de az összetételük változott (nagyobb hajók jelentek meg). 2023-ban a kiköti tartózkodás lerövidült, kevesebb napot töltöttek a vitorlázók hajóikon, illetve a charter hajókon. Az energia válság kapcsán számos kikötő tette mérhetővé az áram és vízfogyasztást, így a bérlőkkel a pontos fogyasztás alapján számolnak el - magyarázták. A Magyar Vitorlás Szövetség szerint a vitorlás bérlést nagyban befolyásolja a hajó mérete, felszereltsége, illetve az anyakikötő elhelyezkedése. Mint mondták, általánosságban elmondható, hogy amennyiben a hajóbefogadóképességével megegyező létszámú legénység vitorlázik egy bérelt hajón, akkor már 10 000 Ft/fő/nap alatti összegnél többet nem kell fizetni fejenként. Ahhoz, hogy valaki vízre szállhasson, 10 négyzetméter alatti vitorlás hajók esetén a vezetéséhez még nem szükséges engedély. Az ennél nagyobb hajók kapcsán általában minimum 1 főnek kell kishajóvezetői engedéllyel rendelkeznie, a legénység tagjainak nem. A képzésekre szakosodott vitorlás iskolák a Balatonon és kisebb tavainkon is megtalálhatók, márciustól novemberig általában heti rendszerességgel tartanak képzéseket - tették hozzá. Címlapkép: Getty Images