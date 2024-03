Különleges programkavalkáddal készülnek a Balatonnál húsvétra: rengeteg embert várnak

A húsvéti hosszú hétvégétől megújult programkínálattal, rendhagyó tobozkiállítással és tobozkörúttal, nyomozós kerti játékkal és interaktív gyerekprogrammal várja a látogatókat a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászat.

Húsvéttól minden szombaton várja a gyerekeket a Folly matiné: az ingyenes, játékos programon a 7-12 éves korosztály pedagógusok segítségével, játékos formában ismerheti meg a badacsonyörsi kert egyedülálló élővilágát.

Mint írták, a Nyomozz a Follyban! című programmal nem csak a gyerekek, de a felnőttek számára is izgalmas kihívással készülnek: a 8 állomásos "szabadtéri szabadulószobában" a játékosok rejtélyes halálesetek nyomába szegődnek, kihallgatások jegyzőkönyvei és egy nyomozó feljegyzései alapján göngyölíthetnek fel egy bűntényt, bejárva közben a kert legszebb helyeit. A nyomozós játék 2-2,5 órás kikapcsolódást ígér a résztvevőknek, akik QR-kód olvasására alkalmas telefon segítségével tudják teljesíteni a kihívást.

Az arborétum legújabb látványossága is a tavaszi szünetben debütál: a látogatók rendhagyó tobozkiállításon ismerhetik meg a 22 különleges növényfaj, köztük a cédrus nemzetség képviselői, valamint a ciprusok és a hosszútűs fenyők tobozait, amelyeket a kertben kialakított tobozkörúton élőben is megcsodálhatnak. A tobozkörúthoz játék is kapcsolódik, amelyben a résztvevők tíz pecsétet szerezhetnek, jutalmul pedig ajándék magcsomagot kapnak.

A négynapos ünnepi hétvégére meghosszabbított nyitvatartással készül az arborétum. Szombaton és vasárnap látványos esti programon vehetnek részt az érdeklődők: 19 órától különleges vezetett sétán csodálhatják meg a fényfestéssel és fényanimációval életre keltett, közel 120 éves arborétum növényeit, ikonikus fáit és a kültéri műalkotásokat.

A tobozkiállítás és a tobozkörút, valamint a nyomozós játék nagypéntektől minden nap várja a látogatókat, szombaton, húsvétvasárnap és -hétfőn ebédidőben a gyerekeknek emellett ingyenes Folly matinét, délutánonként pedig családi szabadulószoba-játékot rendeznek.

Címlapkép: Getty Images