Ők már biztosan fellépnek: világsztárokkal várja közönségét tavasszal a vidéki nagyváros

Április 3. és 30. között rendezik meg a Békéscsabai Tavaszi Fesztivált, egy hónapon keresztül 36 programot kínálnak az érdeklődőknek.

A központi épületben 25; a hozzájuk tartozó intézményegységekben 11 rendezvénnyel várják az érdeklődőket. Kiállításokat, könnyű- és komolyzenét, ismeretterjesztő- és színi előadásokat is kínálnak, és beemelték Békéscsaba egyéb kulturális intézményeinek programjait is a fesztivál kínálatába.

Így reményeik szerint csak a központi épületben legalább hatezren fordulnak majd meg áprilisban; a legnagyobb nézőszámú termet Hobo Vadászat című koncertjének és a Szép nyári nap című Neoton-musicalnek biztosítják.

Újszerű produkció lesz április 27-én a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar és Pribojszki Mátyás Jumping Matt and his combo blueszenekarának és a klasszikus fúvószenének az egyvelege. "Kíváncsiak vagyunk mi is, hogy fogadja majd a közönség a két produkcióból születű harmadik újat.

Az intézményegységekről szólva kiemelték hogy, a Munkácsy Emlékház biztosít helyszínt a 21. Kisnemesi Otthonok Országos Találkozójának; a Meseházban két alkalommal is jazzkoncert lesz; az Arany János Művelődési Házban tart lemezbemutató koncertet Farkas Sándor WolfLex április 20-án; a Jaminai Közösségi Házban pedig a 70-80-90-es évek reklámtáskáiból nyílik Szatyormustra április 26-án.

A fesztiváligazgató elmondta, a kiállítások ingyenesen tekinthetők meg, ahogyan két "náluk működő" zenekar, a Lobogó Láng és a Világfa nevű formáció koncertje is.

A fesztivál nyitóprogramja az Anna and the Barbies színházi "duója" lesz Novák Péterrel; emellett lemezbemutató koncertet ad a 30Y zenekar; Haumann Petra előadásában nézhetik meg a Karinthyráda monodrámát; Békéscsabán is előadja Mahó Andrea, Nagy Sándor és Serbán Attila az Apassionata elnevezésű musicalestet; a programsorozatot pedig a Jimmy and the Mustangs koncertje zárja.

