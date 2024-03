Mozgalmas hosszú hétvégére készülhetünk: nincs ötleted a húsvétra, irány ide!

Húsvétkor egyre több település közterén jelennek meg az ünnephez kapcsolódó díszek, miközben sokan bolti vagy saját készítésű elemekkel színesítik otthonaikat. A vidéki közösségek fesztiválokkal és rendezvényekkel próbálják megőrizni a hagyományokat, miközben egyre több család választja az ünnepi időszakban a szállodai kikapcsolódást. A Húsvét már nem csupán a hagyományokról és a közösségi ünneplésről szól, hanem a pihenésről is. A húsvéti új szokások és hagyományok kialakulásával kapcsolatos kérdéseinkre a Néprajzi Múzeum munkatársa válaszolt. Nézzük!

Milyen új hagyományok és szokások alakultak ki a húsvéti ünneplés terén az utóbbi években?

A köztereken is megjelennek a húsvéthoz kapcsolódó díszek. Sok településen gyári, színes műanyag tojásokkal díszítenek fel a település központjában egy fát. Színesebbé teszi a környezetet, vidámságot visz a hétköznapokba is. Jánossomorján fotózott ilyet az egyik kutatónk, (de a neten is elérhető a kép.) Sokan otthonaikat is húsvéti dekorációval díszítik fel, ki bolti, ki saját készítésű elemekkel, pl. ajtódíszek. Akik szeretnek sütni, azok körében a húsvéri kalács sütése az utóbbi években ismét divatba jött a kovászos kenyérhez hasonlóan.

Mennyire népszerűek a hagyományos húsvéti szokások a fiatalabb korosztályok körében?

A jelenkorban mindenkinek megvan a lehetősége eldönteni, hogy milyen módon kíván ünnepelni, mit tart fontosnak a húsvéti hagyományok megőrzéséből. Van, akinél ez az ünnepi étkezés, a terítés, az ünnepi menü tervezésében jelenik meg a tradíció. Mások számára a vallási hagyományok jelentenek kiemelt pillanatot. A kisgyerekek, ovisok, alsó tagozatos iskolások izgatottan várják, hogy hétfőn mit hoz a nyuszi. Vannak családok, ahol a gyerekek hétfő (helyenként vasárnap) reggel a kertjükben keresik meg a „nyuszi” által elrejtett csokoládékat. Nagycsaládi összejövetelekhez is alkalmas a tavaszi szabadidő. Ez persze életkor függvénye is, a kamaszkor után sokan ismét fontosnak tartják a családi összetartást. Amikor egy család közösen elmegy ilyenkor kirándulni, felfogható ennek a tovább éléseként.

Sok helyen – gyakran városi környezetben - újra divat a locsolkodás, először az óvodások, kisiskolások látogatnak el a szüleikkel, de sok helyen később is megmarad, és sorra látogatják a lányokat a fiúcsapatok, összefognak az apukák. A kisgyerekek, kisiskolások körében elmaradhatatlan húsvét előtt a tojásfestés, gyakran családi környezetben is része az ünnepi készülődésnek.

Milyen módon próbálják megőrizni vagy megújítani a hagyományokat a vidéki közösségek húsvétkor?

Főleg a turisztikailag kiemelt térségekben fesztiválokkal, rendezvényekkel várják a vendégeket, hiszen itt a tavasz és a húsvéti szünet, a családoknak bőséges kínálatból van lehetőségük választani.

Húsvétkor az egyik leglátogatottabb falu Hollókő: „Az immár négy napos Hollókői Húsvéti Fesztivál a hagyományok és az életöröm ünnepe. Egy hely, amit mindenkinek látnia kell! Gazdag folklórprogram, palóc gasztronómia, népszokások az elmaradhatatlan locsolkodással, koncertek, családi és gyermekprogramok nyújtanak feledhetetlen élményeket a vendégeknek. 2024. március 29 - április 1. közt folyamatos program várja a bájos ékszerdoboz-faluba látogatókat, ahol az Ófalu parasztházai és köves utcája visszarepít minket az időbe.”

„A húsvéti hagyományok eltűnőben lévő kulturális értékeink közé tartoznak, ám Hollókőn ezeken a napokon megtalálható mindaz, ami a magyar ünnepet jellemzi. Hímes tojás, magyar sonka, locsolóversek, sokszoknyás, vízsugár elől visítva menekülő lányok és színes forgatag jellemzi az eseménysorozatot. A vendégek kóstolót kaphatnak a környék legjobb palóc gasztronómiájából, kiváló borokból és pálinkákból, a kicsiket gyermekprogramok, a nagyokat nép- és világzenei koncertek várják. Fellép többek közt a Dűvő Zenekar, GÓBÉ Együttes, Folt zenekar és a SZALONNA ÉS BANDÁJA is különleges nagykoncerttel készül. Lesz itt mesemondás, tánctanítás és természetesen tojásfestés. Idén húsvétkor nem is érdemes más programon gondolkozni, annyira kereknek és színvonalasnak ígérkeznek a hollókői napok. Ha szeretné átélni a hagyományos, magyar húsvét hangulatát remek ételek-italok és programok mellett, Hollókőn a helye. Jöjjön el ön is, legyen az élmény részese!”

Akik a hagyományos népszokások iránt érdeklődnek, Hollókő mellett skanzenekbe látogathatnak el, amelyek ilyenkor szintén sokféle programmal fogadják a látogatókat. Akik számára egyházi tartalma miatt fontos az ünnep, ott igyekeznek megőrizni vagy feleleveníteni a hagyományokat, vagy legalább egy-egy elemét.

A másik örökségelem, az Emmausz-járás a Baranya megyei Bólyhoz kötődik: húsvéthétfőn a családok és vendégeik kimennek a pincefaluba, ahol ételekkel, borral, jó hangulatban töltik el együtt az ünnepet. Az eredetileg német lakossághoz kapcsolódó szokás nevét az egyik bibliai történetről kapta: a feltámadt Krisztus megjelent két tanítványnak, akik Emmausz település felé gyalogoltak. A tanítványok csak Emmauszba érve ismerték fel, hogy útitársuk Krisztus.

Vidékenkénti különbségek egy része napjainkig megmaradt: Erdélyben a sült vagy töltött bárány, a görögkatolikusok körében a sárgatúró. Ez utóbbi tejből, tojásból és cukorból készül, lassú tűzön melegítik fel az összekevert alapanyagot, majd a túróhoz hasonlóan kicsöpögtetik. Számomra a pudinghoz hasonló íze van.

Harmatszedés Zsámbékon: a 18. században német telepesek hozták magukkal a húsvétvasárnap hajnali harmatszedés szokását, ami középkori gyökerekre vezethető vissza. Egykor Baranya és a Budai-hegység német falvaiban is gyakorolták ezt, de ma már csak Zsámbékon él. Ahogy egykor az asszonyok felkeresték Krisztus sírját, úgy keresték fel a hívek a Kálvárián Krisztus szobrát. A résztvevők napkelte előtt némán mentek ki Krisztus szenvedésének hegyére, ahol a húsvéti áldást viselő harmattal, az élet vizével keresztet vetettek és imával köszöntötték a feltámadt Krisztust.

Hogyan illeszkedik a locsolkodás a modern életmódhoz és szokásokhoz?

A közösségek felbomlása miatt már nem divat, vagy csak kisebb körökben, mert vannak olyan néptáncos, hagyományőrző közösségek, ahol a fiúk közösen felkeresik a tánccsoport tagjait hétfőn. Apák kisfiaikkal rokonokhoz, iskolatársakhoz, barátokat. Iskolások körében egyre kevésbé népszerű, osztálytársaikat is kevésbé keresik fel. De ez helyenként változhat. Sokan el is menekülnek otthonról a locsolkodók elől. Húsvét sokaknak nem egyházi tartalma miatt fontos, Jézus feltámadásának ünnepe, hanem egy hosszú hétvége, amit pihenéssel vagy utazással töltenek. Jelenhez igazodó locsolóversek is vannak.

Mennyire választják a vidéki lakosok a szállodai kikapcsolódást húsvétkor? Miért van ez és hova vezethet?

Egyre többen, anyagiak függvénye is. Különösen most, hogy az iskolai tavaszi szünet is meghosszabbodott, lehetőség van a kikapcsolódásra.

Országszerte sok kulturális rendezvényt találni, a múzeumok is tavaszi, húsvéti programokkal várják az érdeklődőket. A Néprajzi Múzeum is húsvét vasárnap és hétfőn is nyitva van, tárlatvezetéssel fogadja a látogatókat.

Címlapfotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)