4+1 bakancslistás hely: mutatjuk Magyarország legjobb vidéki állatkertjeit

A jó időnek köszönhetően ismét rengetegen keresik fel vidéken a különböző állatkerteket. Hazánk szerencsére bővelkedik az állat, és vadasparkokból, éppen ezért ezek látogatása remek kikapcsolódási lehetőséget nyújthat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A vadasparkok alapvetően a magyarországi vadállományt mutatják be, de rengeteg olyan hely van, ahol számos különlegességgel is találkozhatunk még ezenkívül. Ha valami igazán izgalmasan kalandot szeretnénk, akkor nincs is jobb családi program, mint felkeresni a hozzánk legközelebbiek egyikét. De vajon milyen különlegességekkel találkozhatunk a legnépszerűbbekben? Ennek jártunk utána.

Nyíregyházi Állatpark A Nyíregyházi Állatpark Európa egyik legnagyobb állatállománnyal rendelkező állatparkja, amely több ezer állatnak ad otthont. A vidéki állatkertek közül először itt láthattunk fókabemutatót, valamint a nyíregyházi állatkertben adták át az ország első vidéki tengeri akváriumát, melynek a szirti cápa is a lakójává vált. A helyszínen olyan különleges állatokkal találkozhatunk, mint a fehér tigris, az afrikai elefánt, a komodói sárkány vagy a homoki tigriscápa. További érdekesség, hogy tavaly megérkeztek a Jégkorszak első lakói a Humboldt-pingvinek, a kodiak-medve, és többek közt észak-kínai leopárdok születtek. A Nyíregyházi Állatpark az elmúlt évek sikerein felbuzdulva idén is meghírdette a nyári táborát, amire már megindult a jelentkezés is. A ZooSuliba a 35 hektáros Állatpark területén pillanthatnak be a táborlakók és számos olyan érdekességet is megtudhatnak az itt élő 5000 állatról, ami az egyszerű látogató előtt titok marad. A diákjaik szakképzett pedagógusok és főiskolai hallgatók vezetésével ismerhetik meg testközelből az élővilágot. Mint írják, bepillantástást engednek a kulisszák mögé, s a 5 nap alatt a szervezett programok keretében megismerkednek Föld állatvilágával. Nyitva tartás 09:00-18:00 (Mindennap) Árak Gyerek, Nyugdíjas, Diák 4 200 Ft Felnőtt 6 500 Ft Szegedi Vadaspark A Szegedi Vadaspark Magyarország egyik legfiatalabb állatkertje, és a legnagyobb területű is egyben. A földrészenkénti felosztásban elhelyezett kifutókban hazai és távoli tájak állatai egyaránt megtekinthetők. Számos ritka, kihalástól veszélyeztetett faj is megtalálható a parkban. A Szeged Vadasparkban körülbelül 200 faj egyedével találkozhatnak a látogatók. Köztük olyan ritkaságokkal is, amelyek európai viszonylatban is kuriózumoknak számítanak, mint például a Darwin-nandu, a füles keselyű, az Alaotra-tavi bambuszmaki, a csupaszpofájú tamarin. 2014-ben kültéri terráriumokban a világ harmadik állatkertjeként rákosi viperát mutattak be emellett felépült egy nagy, hazai szarvasfajokat és muflonokat bemutató kifutó is. 2016-ban fakúszó sülökkel és társas prérikutyákkal gazdagodott a gyűjtemény. 2020-ban zergék érkeztek, az év őszén került átadásra az indiai orrszarvúak háza és kifutója. A Vadasparkot emellett természetvédelmi és oktatási tevékenysége teszi kiemelkedővé régióban. Az érdeklődők számos rendezvény közül is válogathatnak, amelyek nemcsak hasznosak, hanem szórakoztatók is. Nyitva tartás Április: 09.00-18.00 Mindennap Árak Felnőtt 5300 Ft Diák és nyugdíjas 3800 Ft Gyerek (3-14) 3500 Ft Pécsi Állatkert A Pécsi Állatkert és Akvárium-Terrárium a Mecsek oldalában található, gyönyörű környezetben. A Zoo nem véletlenül használja a „Vadon a város felett!” szlogent, hiszen ez Magyarország legmagasabban fekvő állatkertje. Az állatkert akvárium-terrárium épületében tengeri és édesvízi halak, kétéltűek és hüllők gazdag gyűjteménye tekinthető meg, melynek egyik legnagyobb látványossága a 100 000 literes cápás akvárium. A Zoo területén többek között borjúfókákkal, vízilovakkal, fehér bengáli tigrisekkel, barnamedvével, vörös pandákkal, foltos hiénákkal, kubai krokodillal, makikkal és számos más, egzotikus állattal találkozhatnak a látogatók. Az állatkert különféle programokkal, igény esetén zoopedagógiai foglalkozással, csoportvezetéssel és nyaranta látványetetésekkel várja a látogatókat. Nyitva tartás Április 1. – Április 30. Hétköznap: 9:00–17:30

Hétvégén (szabad- és ünnepnapokon): 9:00–18:30 Árak Nyugdíjas, Diák 2 500 Ft Felnőtt 3 500 Ft Veszprémi állatkert A Veszprémi Állatkert Magyarország legnagyobb hagyományokkal rendelkező vidéki állatkertje. A kicsiknek és nagyoknak egyaránt feledhetetlen élményt nyújtó, különleges természeti adottságokkal rendelkező Állatkert kapuit 1958. augusztus elsején nyitotta meg, mely - hatalmas társadalmi összefogással épült fel - mindössze öt hónap leforgása alatt. Ma olyan népszerű állatfajokkal lehet itt találkozni, mint a pápaszemes pingvinek, a borjúfókák, szélesszájú orrszarvúk, dzselada páviánok, de mindenki kedvencei, az ázsiai elefántok, oroszlánok és fekete medvék is élnek Veszprémben. A Veszprémi Állatkert évről-évre fejlődik. Az eddigi legnagyobb és leglátványosabb fejlesztése 2014 februárjában kezdődött, és ennek keretében készült el az Elefánt Park, ahol a három fiatal és játékos elefántbika, Nuka, Dinkar és Félix kapott elhelyezést, továbbá a vizes élővilágot bemutató projekt, ahol a borjúfókák és a pápaszemes pingvinek életébe nyerhetnek betekintést, valamint az új orrszarvúház és a hozzá tartozó kifutó, ahol télen is megcsodálhatók a látogatók kedvencei. Az új, 2013-ban átadott Gulya-dombi vendégforgalmi bejárattal szemben látványkifutó épült, ahol lámafélék kaptak helyet, és a megnövekedett vendégforgalom miatt szükségessé vált egy akadálymentesített vizesblokk kialakítása is az új pénztár közelében. A projekt befejezéseként 2015 júniusában került átadásra az az 5 000 m2 alapterületű és 15 méter belmagasságú Madárröpde, melynek kialakítása Magyarországon egyedülálló, és ahol flamingókkal, skarlát íbiszekkel és récékkel találkozhatnak a látogatók. Nem sokkal rá 2021-ben kezdődött a Háziállat-bemutató és a Nagymacska-bemutató építése, a projekt 2023-ban zárul. Nyitva tartás Április 1. - május 31. 9.00-16.00 (Hétköznap)

9.00-17.00 (Hétvége) Árak Gyerek 4 200 Ft Diák 4 600 Ft Felnőtt 6 200 Ft Bella Állatpark – Siófok A Bella Állatpark a Balaton fővárosában, Siófokon. Parkolóval, utakkal, karámokkal, kerttel, kertibútorokkal és kerti járdával ellátott 30000 négyzetméteres területen található állataink otthona. Az állatparkban állatbarát környezetben vannak elszállásolva az állatok a park egész területén. A főépület földszintjén boxos istállóban lovak vannak, az emeleten pedig klubhelység, mellékhelységek és terasz szép kilátással áll a vendégek rendelkezésére. Az udvaron kerti fabútorok, legelőkarámok, otthona és kisállat simogatók: kétpúpú tevék, alpakkák, lovak, pónilovak, mini-pónik, szamarak, kenuguruk, szurikáták, kecskék, birkák, zebuk, pávák, díszmadarak és óriás papagájok, emuk, struccok, macskafélék, nyulak, sok más háziállat, disztó halakkal és vizimadárpark várja a látogató állatbarát vendégeket. Nyitva tartás Szeptember 04-től-Május 31-ig 9.30-18.30 Árak Nyugdíjas, Diák 2 300 Ft Felnőtt 2 500 Ft Gyerek 2000 Ft Címlapkép: Getty Images