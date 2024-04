Igazán extra piac nyílik Szentendrén: ki nem találod, mit fognak árulni a kultúra kedvelőinek

Verstérkép és verses piac is várja a látogatókat a költészet napjához kapcsolódóan Szentendrén - számolt be az MTI-nek a Szentendrei Kulturális Központ ügyvezetője.

Lakatos Judit elmondta, hogy április 11-étől városszerte 62 helyen lesznek olvashatók a kulturális központ A költő te magad légy! című felhívására beküldött versek. A négy éve indított kezdeményezésre ebben az évben csaknem kétszáz alkotó mintegy 450 költeménye érkezett, és a szervezők ezekből válogatva állították össze az idén is Szentendre verstérképét, amely lírai sétára invitálja a látogatót. A közintézmények ablakaiba, kirakatokba, buszmegállókba kihelyezett költemények mellett szombaton a városi piacon is versek fogadják a vásárlókat, amelyeket haza is vihetnek kosarukban, de felolvasások is lesznek.

Lakatos Judit hozzátette, csütörtöktől Szentendre verses füzete is olvasható, benne az elmúlt négy év alkotásainak válogatásával és szentendrei fotósok városképeivel ötven oldalon. Április 21-én pedig maguk az alkotók olvassák fel műveiket a Barlangban.

Címlapkép: Getty Images