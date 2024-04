Nesze neked energiaválság: újabb gyógyfürdővel bővült a hazai kínálat

Gyógyfürdő minősítést szerzett a Bükkszéken lévő fürdő, ami a Bükkszéki Gyógy- és Strandfürdő nevét kapta meg.

A termalonline.hu beszámolója szerint nem is az a meglepő, hogy megkapták a minősítést, hanem az, hogy eddig nem rendelkeztek a címmel, hiszen nagyon jók az adottságaik. Bükkszéken található hazánkban a legmagasabb ásványianyag-tartalmú olyan gyógyvíz, amiben fürdeni is lehet.

A Salvus néven is ismert gyógyvíz fürdőkúrához, ivókúrához, illetve porlaszva inhalációs kezelésekhez is alkalmazható. Mindemellett brómtartalom területén is hazai listavezetőnek számít.

Mindez azt jelenti, hogy immár hét gyógyfürdője van Heves vármegyének. Gyógyfürdő címmel rendelkezik ugyanis az Egri Termálfürdő, a Demjénben lévő gyógy- és élményfürdő, az egerszalóki Saliris Resort. Mindezeken felül érvényes gyógyfürdő minősítése van a felújítás alatt álló egri Hunguest Hotel Flórának, de gyógyfürdőnek számít a mátraderecskei mofetta és Parádfürdőn működő kórház is.

