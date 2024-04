Falusi fesztivál lehet a balatoni nyár legnagyobb durranása: ezek a világhírű fellépők érkeznek

A Paloznaki Jazzpiknik idén is a balatoni nyár egyik legnagyobb várományosa: augusztus 1-jén két díva, Izo FitzRoy és Anastacia nyitja a háromnapos pikniket, 2-án a funky koronázatlan királya, a The Brand New Heavies lép fel, majd Tony Hadley, a Spandau Ballet egykori énekese Spandau slágereket idéz, végül a Kraak & Smaak koncertjével zárul az este. Augusztus 3-án a holland popformáció, a Son Mieux lép fel, majd a Morcheeba ad holdfényes koncertet a szőlőhegy oldalában, záróakkordként az MF Robots hangjai búcsúztatják a 12. Paloznaki Jazzpikniket.

2024. augusztus 1-3. között ismét sokszínű zenei élményekbe borul a Balaton-felvidéki jazzfalu: 12. alkalommal kerül megrendezésre a már nemzetközi hírű butikfesztivál, a Paloznaki Jazzpiknik. Nézzük, kik lesznek a fellépők, hogyan alakulnak a programok! Augusztus 1. Augusztus 1-jén, a Jazzpiknik 0. napján Andrew J nyitja meg a MOL Nagyon Balaton Nagyszínpadot. Őket követi a brit díva, Izo FitzRoy, aki a hazai közönség egyik nagy felfedezettje – tavaly Veszprémben adott első ízben koncertet Magyarországon. Az énekesnő blues-soul-gospel alapú dallamait hamar a szívébe zárta a magyar közönség, idén nyáron a Balaton-felvidéki jazzfaluban is értő füleket-szíveket talál a londoni zenei színtér egyik legfelkapottabb csillaga. A csütörtöki napon lép fel a karcos hangú szupersztár, Anastacia: jövőre lesz 25 éve, hogy szó szerint berobbant a zenei világba I'm Outta Love című gigaslágerével. Azóta világszerte több mint 52 millió eladott lemezt és több mint 225 díjat jegyez – többek között három alkalommal nyerte el a World Music Awards-ot. Zárásként a már hagyományos DJ páros Andrew J és Dan von Schulz pörgeti a lemezeket. Augusztus 2. Augusztus 2-án a Jazzy Rádió alapító-műsorvezetője, Jazzkovács László nyitja a Nagyszínpad műsorát. A pénteki napon fellép a Belau; a duó (Kedves Péter, Buzás Krisztián) világában az elvágyódó és örökké reményteli hangulat találkozik az aktuális elektronikus zenei alapokkal. A '90-es évek acid jazz műfajának úttörője, a funky királya, a The Brand New Heavies augusztus 2-án, péntek este világhírű slágereivel és izgalmas, újító dallamaival tér vissza Paloznakra. A 12. Jazzpiknik pénteki napja a funk és a jazz tökéletes újjáéledésével indul a TBNH-univerzumba: péntek este egy valódi örökzöld, Tony Hadley lép fel a piknik Nagyszínpadán. A '80-as évek pop-rock hangzását mindenki a világhírű Spandau Ballet formációhoz köti. A második nap megkoronázásaként az acid jazzt a house-zal ötvöző Kraak & Smaak fogja táncra perdíteni a piknikezőket – a '21-es nagysikerű koncertjük után második alkalommal. A Kraak & Smaak triója néhány év alatt hatalmas karriert futott be, játszottak már a világ legnagyobb fesztiváljain, többek között a Coachella, a Bonnaroo és a Sziget fesztiválok közönségeit nyűgözték le újító szellemiségű zenéjükkel. Augusztus 3. Augusztus 3-án, a Paloznaki Jazzpiknik zárónapját három funk díva, a DrGEB & NoSha nyitja. A legelitebb budapesti szórakozóhelyeken is rendszeresen rezidenselő DrGEB bulis alapjait megszűrezi két fúvós hölgy játéka: Varga Nóra (harsona) és Erdei Sára (szaxofon) közreműködésével egy vadonatúj és különleges produkcióval indul a szombati nap. Ezt követően a holland Son Mieux táncoltatja meg a piknikezőket. A popformáció filozófiája szerint olyan zenét csinál, amire ezekben az időkben szükségünk van: táncolható popot diszkóhatásokkal és nagy gesztusokkal. Szombaton a Morcheeba koncertjével folytatódik az este: a '90-es évek közepén alakult brit együttes sikere közel 30 éve töretlen, sokszínű zenei stílusuk lounge, dub, trip-hop, blues és downtempo elemeket ötvözi. Augusztus 3-án a legnagyobb slágereik mellett legújabb albumukról is hoznak dalokat a piknikre, Skye éteri hangja tölti meg a csillagfényes paloznaki záróestet. A záróesten az MF Robots utánozhatatlan hangjaival búcsúzik a három napra jazzfővárossá avanzsált Paloznak. Az MF Robots a soul, az R&B, a funk és a popzene stílusait ötvözi energikus, új hangzású zenévé. Címlapkép: Getty Images