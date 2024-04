Tömegek garázsában ott áll ez a legendás NDK-s motor: vagyonokat érhet 2024-ben

Még mindig úgy viszik a Simsonokat, mint a cukrot Magyarországon. A márka töretlen népszerűségét jól mutatja, hogy az utóbbi években jócskán megugrott a kereslet az egykori NDK-s kétkerekűért. A retro láz nemcsak idehaza éri reneszánszát, hanem Németországban is. Éppen ezért rengeteg német jön hazánkba azért, hogy felvásárolja az egykori kelet-német csodát. Természetesen joggal merül fel a kérdés, hogy mi áll a hatalmas Simson kultusz mögött, és mi az, ami miatt egyesek akár másfél millió forintot is képesek kiadni egy ilyen motorért.Többek között erről is beszélgettünk Tábori Ferenccel, a legendás újpesti Tábori Tuning tulajdonosával.

Úgy veszik őket, mint a cukrot

Alighanem szinte nincs olyan magyar ember, aki ne halott, vagy ne látott volna Simsonokat már. A hazai utakon ezekből a példányokból még mindig rengeteg van, ami nem is csoda, hiszen még mindig óriási iránta a kereslet Magyarországon. Bár az is igaz, hogy, aki teheti inkább csak ritkán, és csakis különleges alkalmakkor veszi elő féltve őrzött darabját. Az utóbbi időszak tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy jócskán elszaladtak a Simsonok árai. A retro őrületnek köszönhetően, aki még pár éve pár tíz ezer forintért megvásárolt egy ilyen ötven köbcentis Simsont, mára egy kis szerencsével, akár több százezer forintot is bezsebelhet érte.

Az egyik, máig legnépszerűbb a Simson S51-es, és az S53-as modell. Előbbit 1980-tól 1991-ig gyártották a volt NDK egyik egykori körzeti székvárosában, Suhlban. A sorozatból kb.1 300 000 db készült összesen. Az S51 sorozatnak sokféle típusát gyártották. Teljesítményük közel azonos volt, a különbségek csak a felszereltségben mutatkoztak meg. A 2000-es évek elején a Simson megszűnt létezni, de a márka napjainkban szinte a másodvirágzását éli. De ne szaladjunk előre, röviden tekintsük át a Simsonok történetét.

Már az 50-60-as években nagyon jó Simsonokat csináltak, ezek akkoriban még pedálos, kétsebességű motorok voltak. Csendesek, jó rugózású elnyűhetetlen daraboknak számítottak. Később aztán megjelentek a Starok, és a Schwalbek, majd röviddel utána jött az S50-es széria, aminek már egészen más külseje volt

- kezdte lapunknak Tábori Ferenc.

A Tábori Tuning tulajdonosa szerint a S50-es lényegében ugyanolyan motorral volt felszerelve, mint a Star, igazából csak a felfüggesztése volt más, valamint az, hogy az S50-es már menetszélhűtéses volt. Ezek a modellek három sebességesek voltak.

Az S50-es modell köszönhetően a szép külsejének is nagyon hamar sikeres lett. Ám nem sokra rá megjelent az S51-es továbbfejlesztett modell. Magyarországra eleinte hivatalosan csak a fojtott motorok érkeztek, ezeken nem volt index, kürt, csak csengő

- folytatta tovább.

Száguldás két keréken

A szakember szerint ezek a motorkerékpárok 45-50 km per órás sebességre voltak képesek akkoriban, ám náluk sikerült úgy átalakítani a műhelyben ezeket a motorokat, hogy a sebességük elérte a 60-at is. A gyár hamarosan újabb vérfrissítést hajtott végre és jöttek az újabb B típusok, amiken már volt index, és elektromos kürt is. Végül megjelentek az S53-as különféle típusai, akár tárcsafékes változatban is.

Forrás: Tábori Tuning

Ha volt rá valakinek megfelelő jogosítványa, és a motornak rendszáma, akkor ezeken a modelleken már két személy is utazhatott. Tábori Ferenc az 1960-as évek óta foglalkozott Simsonokkal, és rövidesen országos ismertségre tett szert. A szakember rengeteg Simsont alakított át ekkoriban, aminek köszönhetően a végsebesség elérte akár a nyolcvanat km/h is.

A rendőrök akkoriban nem tudták megállapítani, hogy 50 köbcentis vagy nagyobb motorról van szó

- magyarázta.

Érdekesség, de ezután a németek elkezdtek hetven köbcentis motorokat is gyártani, ám ezekből nem került kereskedelmi forgalomba hazánkba.Tábori Ferenc szerint a Simson azért is volt népszerű, mert mindegyik S51-est meg lehetett csinálni négy, vagy akár később öt sebességesre is. Mint mondta, ő volt az első, aki elkészítette az első 5 sebességes Simson váltót.

Amikor harminc éve eladtam ezt a modellt, sose gondoltam, volna, hogy valamikor majd viszont látom, ám a télen ismét megjelent a műhelyünkben. Nagyon vigyáztak rá, és még látszott rajta a Tábori Tuning matricája is. A motor az apróbb hibákat eltekintve, jól működött

- elevenítette fel lapunknak a történteket.

Máig elnyűhetetlenek

Tábori Ferenc szerint a Simsonok összességében könnyen szerelhetőek, és szerencsére még mindig rengeteg alkatrész van hozzá. Az S51-es modell olyannyira népszerűvé vált, hogy még a tengeren túlon, Kubában is értékesítették. Az, hogy mennyi lehet a magyar utakon nehéz megsaccolni, Tábori Ferenc szerint ugyanakkor még mindig rengeteg Simson lehet idehaza.

Forrás: Tábori Tuning A legelső S50-es ára Magyarországon olyan 6-7 ezer forint körül kezdődött, míg az S51-es ennél valamivel drágábban indult olyan 8 ezer forint körül alakult. Ami a mostani horrorárakat illeti, Tábori Ferenc lapunknak elmondta, hogy hallott olyan Simsonról, amit másfél millió forintért vittek el nemrég. A szakember szerint a gyűjtők szinte bármennyit képesek kiadni egy jó állapotban lévő motorért.

Ha a németek nem vennék meg ennyiért a Simsonokat, akkor ezek a motorok feleannyit érnének most. A gyűjtők idehaza csak akkor vállnak meg ezektől a modellektől, ha már végképp megvannak szorulva, vagy ha valaki egy irreális összeget is hajlandó kifizetni ezekért a motorokért

- mondta.

Forrás: Tábori Tuning

Érdemes hozzátenni, hogy igazi konstrukciós betegségről a Simsonok tekintetében nem igazán lehet beszélni. Tábori Ferenc úgy véli, hogy ha jók az alkatrészek, szakszerű a javítás több ezer kilométert is el tudunk menni. Tábori Ferenc mindezek mellett fontosnak tartja leszögezni azt is, hogy sajnos tele van a hazai piac rossz alkatrészekkel, ami miatt gyakoriak a meghibásodások.

Szinte nincs olyan nap, amikor ne érkezne hozzánk olyan Simson, amit előzőleg valahol rosszul javították meg. A motorok fele úgy érkezik hozzánk, hogy valami baja van, vagy a villamosságával, vagy éppen a váltójával van gond

- zárta.

Aranyáron mérik őket

Bármennyire is furcsán hangzik tíz évvel ezelőtt már pár tízezer forint körül hozzá lehetett jutni egy jól működő Simsonhoz. Azóta nagyot fordult a világ, és még működésképtelen darabok ára is akár több száz ezer forint lehet. Nem véletlen tehát, hogy a hazai Simson-kereslet ennyire felpörgött, ahogy az sem, hogy a növekvő igények megemelték az árakat. Nagyon sokan direkt erre az üzletre specializálódtak az utóbbi években, megveszik aztán egy kis feljavítás után óriási haszonra tesz szert egyik pillanatról a másikra. Na de mennyi is az annyi.

Rövid keresés után máris rengeteg olyan eladó Simsont találhatunk, amelyeknek az árai sok esetben közelítik akár a két millió forintot is. Az egyik legnépszerűbb hazai autós, és motoros portálon jelenleg 125 eladó Simsont kínálnak. A legolcsóbb darab egy Simson Schwalbe, amelynek az ára 179 ezer forint. Az 1974-es modell jelenleg működésképtelen, felújítandó állapotban van, a motorja pedig nem forog. Egy kicsivel drágábban egy ugyanilyen darab már 295 ezer forint, igaz, ez kifogástalanul működik léghűtéses blokkal.

A legolcsóbb S50-es modellért 370 ezer forintot kérnek el, míg az S51-es esetében az ár 397 ezer forint jelenleg. Ha nem számít a pénz, és valami igazán különleges darabot szeretnénk vásárolni, akkor ott van egy 1969-es Schwalbe, amiért 800 ezer forintot kérnek kereken. Az abszolút csúcstartó azonban nem ez, hanem egy 1972-es darab, aminek az ára 1 millió 600 ezer forint.

Simson A Simson német fegyver- és járműgyártó vállalat volt. 1856-ban alapították a németországi Suhlban. Története során sok változáson ment keresztül és többször nevet is változtatott. A Simson nevet az 1950-es évek elején kapta vissza ismét. Az NDK időszakában főként motorkerékpárokat gyártott és a Járműgyártó Iparszövetség (IFA) része volt. 2002-ben szüntette be a termelést, majd 2003 februárjában megszűnt.