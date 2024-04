Szemeket az égre szegezni: különös jelenség figyelhető meg péntek éjszaka

Április 26-án különlegesen szép együttállás figyelhető meg az éjszakai égbolton, amelynek során a kelő Hold szoros közelségbe kerül az Antares csillaggal - közölte kedden a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Pénteken 23:00 óra után a Hold 36 ívmásodperces, szoros együttállásban lesz a Skorpió legfényesebb csillagával, az 1 magnitúdós vörös szuperóriással, az Antares csillaggal

- írták a közleményben.

A tájékoztatás szerint Budapesten az Antares csillag 23:00 órakor kel délkeleten, a 91 százalékos fázisú, közel telihold pedig bő 5 perc múlva követi majd.

A különleges holdkelte megfigyeléséhez nyílt és tiszta látóhatár szükséges. Ilyen észlelőhelyen egy egyszerű kézitávcsővel is különleges látványt nyújt majd a szivárvány minden színében csillogó horizontközeli Antares, és a vöröses színű, légköri fénytörés által összelapított holdkorong közelsége

- írták, hozzátéve, hogy a páros éjfél környékén már szabad szemmel is könnyen megfigyelhető lesz.

Az együttállás érdekessége, hogy míg Magyarországról csak egy szoros közelítésnek látszik, addig a Föld keletibb vidékein a Hold el is takarja majd az Antarest. Közleményük szerint az Antarest vöröses színe miatt gyakran összetévesztik a Mars bolygóval - innen görög eredetű neve is: Anti-Árész, azaz Ellen-Mars. Az Antares a látóhatár közelében mindenféle más színekben is pislákolhat, ez azonban a földi légkör fénytörő hatása miatt látszik csak ilyennek.

Az égitest asztrofizikai szempontból is különleges: hatalmas méretű vörös óriáscsillag, amelynek átmérője a Nap 800-szorosa. Az együttállásról, valamint annak megfigyeléséről részletes beszámoló olvasható a Svábhegyi Csillagvizsgáló blogbejegyzésében (svabhegyicsillagvizsgalo.hu).

Címlapkép: Getty Images

