Itt a bejelentés: ők lesznek az idei fellépők az Örvényesvölgy Fesztiválon

Bejelentette teljes programját a június 28-30. között zajló Örvényesvölgy Fesztivál. A négy nemzetközi fellépő: Matteo Bocelli, Morris Madrone, Steffen Morrison és Giacomo Turra mellett számos magyar előadó is fellép a lenyűgöző zalai völgyben. Jazz és blues különlegességek, gazdag gyerekprogramok, innovatív játszóház, irodalmi műsorok várják a látogatókat. A Balaton Bike365 Program, a Zala-Völgyi Nyitott Portáknak köszönhetően, helyi termékkóstolóval egybekötött ingyenes e-bike túrákon is részt vehet a fesztivál közönsége.

Sajtótájékoztatón mutatták be az Örvényesvölgy Fesztivál részletes programját, amelyet június utolsó hétvégéjén tartanak a zalai dombok egyik legszebb völgyében, Zalacsányban. 4 külföldi sztárvendég érkezik majd Zalacsányba, akik első alkalommal lépnek fel Magyarországon. Igazi szenzáció, hogy Andrea Bocelli, tehetséges fia, Matteo Bocelli is első koncertjét Magyarországon, az Örvényesvölgy Fesztiválon adja. Június 29-i koncertjét az olasz gitárvirtuóz Giacomo Turra funky/jazz koncertje előzi meg. A rádiós listákat vezető Morris Madrone az USA-ból érkezik a fesztivál nagyszínpadára 3 tagú zenekarával, míg a soul énekes Steffen Morrison június 28-án pénteken fogja várhatóan lenyűgözni a közönséget különleges hangjával.

A programok idén három színpadon és három további helyszínen zajlanak, a zenei koncertek mellett pedig kiemelt figyelmet kapnak a családi programok. A fesztiválnak otthont adó Pálos Resort rétjén az itt élő dámszarvasok közelében kézműves lehetőségek, felnőtt és gyerek innovatív játszóházak várják a család minden tagját. A Szeretünk Zala Egyesület közreműködésével interaktív kincskereső túra, zalai ízek kóstolója és a zalai hagyományos szokásokat, mondásokat, mesterségeket bemutató programok várhatóak.

Június 28-án pénteken már 15:30-tól megnyitja a kapuit a fesztivál, 16:30-tól Mr. Moodburn a fúziós jazz hazai jeles képviselője nyitja meg a nagyszínpadi programokat. 18:00-tól a magyar Jambalaya blues, jazz, funky és elsöprő lendületű new orleans-i zenével varázsolja majd el a közönséget.

Már a pénteki napon is szerepet kapnak a gyerekprogramok, a játszóházak, ügyességi játékok mellett két bábszínházi előadás is várható Nizsai Dániel előadásában „PULCINELLA ÉNEKE”, majd maga Vitéz László kel életre a gyerekek nagy örömére, az utóbbi előadás vasárnap is visszatér Pályi János előadásában.

Június 29-én szombaton 10:00-kor Kárász Eszter és az Eszterlánc zenekar gyermekkoncertje várható ”Játszótéri Rokkendroll” címmel. Bábszínházi és bűvészműsorok után délután 14:00-kor Scherer Péter mesél majd pályafutása legviccesebb állomásairól és életútjáról.

A lenyűgöző természeti környezetben reggel jógával és hangtálfürdővel indulnak majd a szombati napok, napközben ingyenes e-bike túrák indulnak több turnusban. Az elektromos rásegítéses kerékpárok segítségével az esti koncertek előtt bárki megismerkedhet a környék természeti szépségeivel és a Zala-Völgyi Nyitott Portákkal, ahol kóstolóval várják a résztvevőket.

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága közreműködésével, régészeti játszóház, kézműves foglalkozás, fémkeresős régészeti kutatás bemutató is várható a fesztivál minden napján.

A sajtóeseményt Badacsonyi Tamás, fesztiváligazgató nyitotta meg:

Örvényesvölgy különleges a fesztiválszezon szereplői közt. Saját birtokunkon, a zalai dombok gyönyörű környezetében, dámszarvasok között, meghitt hangulatban tartjuk a fesztivált, ahol a család minden tagja talál kellemes elfoglaltságot. Idén is jönnek világsztárok, de legalább ennyire fontos számunkra a hazai fellépők bemutatása, valamint az irodalmi, túra- és gyermekprogramok sokasága.

A fesztivál szombati napja az elővételben eladott jegyek alapján már közel teltházas.

Hamarosan fel kell függesztenünk a szombati napijegyek értékesítését. Úgy alakítottuk, hogy hétvégi, (3 napos) jegyekből még elérhető marad egy limitált mennyiség, ezen kívül pénteki és vasárnapi napijegyeink lesznek majd elérhetőek, diák- és nyugdíjas kedvezménnyel is

– tette hozzá el Badacsonyi Tamás.

A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.

Címlapkép: Getty Images