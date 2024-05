Lassan rá sem ismerni a Desedára: homokos part, kemping épül a híres vidéki strandon

A hétfői sajtótájékoztatón Szita Károly polgármester elmondta, a Deseda évről évre népszerűbb, nemcsak a kaposváriak körében, hanem az idelátogató turisták is felfedezték a tavat – írja a kaposvarmost.hu.

Kerékpárutat alakítottunk ki, megépítettük a Fekete István Látogatóközpontot, átalakítottuk a büfésort, parkolókat építettünk

– sorolta Szita Károly a fejlesztéseket.

Hozzátette, a csónakházat teljes egészében felújították, valamint a strandon is fejlesztettek nemzeti forrásból.

Ráadásul a horgászok is megkapták azokat a lehetőségeket, amelyeket kértek. A munkát folytatjuk, az előttünk álló másfél évben 570 millió forintot költünk további fejlesztésekre

– húzta alá, majd elmondta: már a Deseda Kemping is épül, emellett a kerékpárúton található fahidakat is megújítják majd. Azt is kihangsúlyozta, hogy eddig mintegy 5 milliárd forintot költöttek a Deseda bővítésére. Tervben van egy homokos strand kiépítése egy 200 méter hosszú szakaszon. A vízminőség javítását fogja szolgálni, hogy a homokos plázs felső részén egy 60 méter hosszú kőgátat építenek a partra merőlegesen, ami felfogja majd az iszapot.

A fejlesztéseket követően sokkal többen fognak majd fürdeni a tóban, ezért a vízimentés feltételeit is javítani fogjuk csónakokkal, különböző eszközökkel

– mondta a polgármester.

