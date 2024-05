Ezt idén is kár lenne kihagyni: összművészet, borkóstolók és dűlőtúrák Tállyán

Koncertekkel, irodalmi beszélgetésekkel, bemutatókkal, színházi előadásokkal, kreatív programokkal, valamint borkóstolókkal és dűlőtúrával is várják a látogatókat a kilencedik Kerekdomb Fesztiválon szeptember 13. és 15. között Tállyán.

A szervezők MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az "őszindító ünnepélyen" a Vincellér Színpadon ad koncertet az Anna and The Barbies, az Aurevoir, a Carson Coma, a Magna Cum Laude és a Punnany Massif, de ugyanitt lesz látható a Művészetek Völgye és az Art-Színtér közös előadása, Goldoni Mirandolinája is.

A Szűcs Pincészet kertjében olyan előadók lépnek majd fel, mint a szlovák Dis Is Markéta, a Cimbali Trio, A Flirt, Noira, a New Fossils, a Mörk, Beck Zoli és a Fejnélküli Lovas, de borvásár is lesz az udvarban és kézműves foglalkozásokkal is várják majd délelőttönként a gyerekeket.

A Bagolyvár idén új helyszínként csatlakozik a fesztiválhoz: itt lesz hallható majd többek közt az egy5egy, Buzás Bence, Juhász Zoli, A Csajod és a Sellah Vie dalai, valamint Kollár-Klemencz László Vad című zenés irodalmi estje is.

A Palota Borházban az Analog Balaton, Ajsa Luna, Labek&Chrobak, Lenkke, Cserihanna, Szlimmy, Mehringer és Co Lee lép fel, a Nyerges Udvarban pedig Palágyi Ildikó, Géem, Bodor Áron (Esti Kornél), Gorg és Benzol és Saya Noé zenél, a Herself pedig akusztik koncertet ad. A #Lindengarden - Gasztro Porta hárskertjében többek közt Kemény Zsófi költő, író, slammer és rapper lesz a vendég, valamint a Rézeleje Kvarttet ad népzenei koncertet.

Mint írták, a Tokaj Art Wine Barka Galéria Hotel és Étterem több programmal is készül: itt lesz a Művésztelep Galéria megnyitója, amely a Közép-Kelet Európai Művésztelep folytatásaként született Művésztelep alkotásait, már elismert és feltörekvő magyar és külföldi alkotók munkáit mutatja be.

Ugyanitt látható lesz Náray Erika és Nyáry Krisztián Borítékolható szerelem című zenés irodalmi estje, Szirtes Edina Mókus és Gryllus Dániel Pál apostol - dalok Pál levelei szerint című előadása, Vecsei H. Miklós és Balla Gergely Mondjad, Atikám! című József-Attila estje, valamint Kollár-Klemencz László, Juhász Anna és Háy János Sanctum című zenés előadása. A Tokaj Art Wine Barka Galéria Hotel és Étteremtől indulnak mindennap a Tállyát bemutató történelmi séták is.

A fesztivál ideje alatt a tállyai evangélikus templomban a theFluetwins, valamint Rohmann Ditta és Szirtes Edina Mókus Duo VoCellino ad koncertet, továbbá itt lép fel a Miskolci Szimfonikus Zenekar is.

A Közösségi Házban Pokorny Lia A majdnem tökéletes boldogság receptje című önálló estje, Szinetár Dóra Egy életem című életrajzi stand-upja, Cserna-Szabó András A pacal ideje című darabja, valamint a Sanyi, Én és a Gyerekek produkció A kerek kő című előadása lesz látható, az Art-Színtér pedig Agnieszka Osiecka Ő meg Ő című darabjával érkezik.

A Mailloth-kastélyban a legkisebbeket ringató foglalkozásokkal várják, míg a nagyobb gyerekeknek Bárth János Csirimojó gyerekdalai, a Majorka Színház Pártás királylány című mesedarabja, a Zenebatyu Élményprogram, valamint Varró Dániel és Molnár György zenés-irodalmi műsora szól majd. A kastélyban vetítik majd le a Malter Vándor Filmfesztivál versenyfilmjeit is.

A legkisebbeknek szól a Somszög Birtok kalandozó komédiuma, valamint az Alkotóház, de játszóház és különféle kreatív programok is várják a kicsiket.

A fesztiválon, dűlőtúrákon lehet megismerni a helyi pincészetek történetét, 21 borászat borait és egy pálinkafőzde pálinkáját lehet majd megkóstolni.

Ha valaki túrázva szeretné felfedezni Tállya környékét, annak szólnak az Aggteleki Nemzeti Park túrái, a Kerekdombi Kerekezés, de evezős túrák is indulnak a Bodrogra és idén újdonságként a tállyai Kopasz-hegyi kőbányát is meg lehet látogatni. Lesz családi futás és Ludas Matyi gyerekfutam is - áll a közleményben.

