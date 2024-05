Isteni hangulat: fesztiválszervezőnek állt a vidéki református lelkész

Nem mindennapi kezdeményezést hozott létre három évvel ezelőtt Czapp József mikepércsi református lelkipásztor: minden évben pünkösdkor ugyanis koncertek, kiállítások és vetítések helyszínévé változik a református templom kertje. Idén is színes és színvonalas művészekre és természetesen isteni hangulatra számíthat, aki ellátogat a rendezvényre.

A Fest of Fifty eseményfolyamot idén is a pünkösdi hétvégén rendezzük meg a Towerful Events keretein belül. A mikepércsi templomkert immár harmadik éve ad teret az ég és a föld találkozásának, lehetőséget teremtve az égi szféra és a földi valóság összeolvadásának

- mondta el a rendezvény kapcsán Czapp József mikepércsi református lelkipásztor.

A gyönyörű műemléki környezetben szabadon látogatható koncertek, kiállítások és vetítések követik majd egymást május 17 és 18-án. A minifesztivál a Michelangelo-díjas festőművész, Hanyu Zsolt kiállításának megnyitójával veszi kezdetét pénteken 17 órakor és ugyanezen a napon lép fel a Simple Blues Band, a Jazz Inside és a Ladányi Trio valamint Iván Szandra is.

Szombaton a Voice and Guitar produkcióban Micheller Myrtill és Pintér Tibor duója nyitja az élmények sorát, amit a Jumping Matt and his Combo és a Sonny and his Wild Cows zenekarai folytatnak. A sort a Blues MD produkció zárja Szebényi Dániel és Gotthard Mihály örömzenélésével.

Személyes kisfilmek és rövidfilm bemutató

Külön színfoltja lesz az eseményfolyamnak az a rövidfilm bemutató, amelyben Hajdú Szabolcs emlékezik meg a napokban elhunyt kiváló zenész és színész, Csonka Valter életéről. A filmbemutató előtt rövid jammeléssel is megemlékeznek Dr Valter-ről.

A két nap során a templomban látható és hallható a tavalyi fesztivál legjobb pillanataiból összeállított kisfilm és ugyanitt, a templomban készül majd az idei résztvevőkkel és látogatókkal az újabb filmes megemlékezés. Annak érdekében, hogy az emlékek minél személyesebbé váljanak, a szervezők azzal a kéréssel fordulnak a közönséghez, hogy ki-ki készítse el a maga fesztivál-filmjét maximum 5 perces terjedelemben A kisfilmek a www.towerful.hu oldalon jelennek meg, majd a díjazást követően az eseményfolyam saját anyagának részét képezik majd.

Isten Lelkének valósága az első pünkösd óta ajándékként van felkínálva az ember számára. A Krisztus arcát, személyét megvilágosító lélek a tehetségnek, megértésnek, kommunikációnak és elfogadásnak is a lelke. A rácsodálkozásnak és a befogadásnak és nem utolsósorban a hétköznapi örömnek is lelke a pünkösdi lélek.

– tette hozzá a Towerful Events ötletgazdája, az esemény szervezője és házigazdája.

A Debrecen közvetlen szomszédságában található kistelepülés tömegközlekedési eszközzel és biciklivel is megközelíthető. Érdemes idén is kilátogatni a „csodák megélésének” helyszínére a mikepércsi templomkertbe 2024. május 17-18-án is.

Az idei rendezvény június 7-én a Little G Weevil and His Band, valamint a godfater koncertjeivel folytatódik.

Címlapkép: Getty Images