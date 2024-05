Fenntartható fesztiválélmény? Létezik, ez az ország első fesztivál-erdője

Méretében és jövőbeli céljaiban is „emberi léptékű” fesztivál, az ellátási lánc lerövidítése érdekében helyi termelők és vállalkozók támogatása, a vendéglátás karbonlábnyomának csökkentése, a kerékpáros és közösségi közlekedés preferálása - a szervezők kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a SopronFest fenntartható fesztiválként legyen jelen a hazai kínálatban. Május 15-én a fesztivál keretében telepítették és adták át Sopron első, hangsúlyosan termő gyümölcsfajokat felvonultató Miyawaki, azaz tápláló városi mini erdőjét.

A SopronFest szervezői számos eszközzel támogatják a fenntartható fesztiválélményt. Helyi gazdaságokkal és vállalkozókkal dolgoznak, legyen szó dekorációs eszközökről, színpadtechnikáról, vagy éppen az ételárusok alapanyagairól. A dolgozók és a látogatók számára több ivókúttal készülnek, ezzel is csökkentve a palackozott víz mennyiségét, a vendéglátás karbonlábnyomának csökkentése érdekében pedig bővített vegetáriánus és vegán kínálattal készülnek. Támogatják a közösségi közlekedést, együttműködnek környezetvédelmi szervezetekkel, emellett adatgyűjtést is végeznek a fenntarthatósági terhelésre vonatkozóan. A fesztiválon edukációs programokat, kiállítást, workshopot is szerveznek a környezetvédelem és a fenntarthatóság jegyében.

Fenntartható fesztivál megvalósítása a célunk. Ez abban is megnyilvánul, hogy minden területen előnyt élveznek a régió beszállítói, legyen szó alapanyagokról, vagy éppen a munkaerőről, az alvállalkozók kiválasztásáról. Ma már Sopron Budapestről 2,5 óra alatt elérhető vonattal, ennek használatára buzdítjuk a közönségünket, a városon belül pedig a biciklizést preferáljuk. A fő helyszínünkön, a Lővérekben a Magyar Kerékpáros Szövetség segítségével kerékpármegőrzőt alakítottunk ki. A város vezetése ezen a téren is partnerünk: a pünkösdi hosszú hétvégén a fesztiválozók ingyen használhatják a belváros és a Lővérek között közlekedő buszokat. A fenntarthatóság terén azonban talán a legfontosabb törekvés a fesztivál méretére és jövőbeli céljaira vonatkozik. Egy olyan „emberi léptékű” fesztiválon dolgozunk, amit hosszú távon is képes ellátni a város. A helyi szolgáltatók és szállásadók oldaláról telt házzal működik, de hosszabb távon is stabil ünnepe lehet Sopronnak, és fontos eredményeket mutathat fel a belföldi turizmus terén is

– emeli ki Lobenwein Norbert, a fesztivál egyik alapítója.

A fenntarthatósági törekvések egyedülálló eseményeként a városban Miyawaki mini erdőt ültettek. Ezek nagyon gyorsan nőnek, sűrűbbek és nagyobb biológiai sokféleséget tartalmaznak a hagyományos erdősítéseknél. Városi környezetben hatékony szerepet játszanak a levegő tisztításában, elnyelik a zajt, vizet párologtatnak, esztétikai élményt nyújtanak, csökkentik a nyári hősziget effektust a városi környezetben. A fenntarthatóságot és a biodiverzitást támogató, élőhely teremtő növénytársítás Sopron város és a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány együttműködésében a SopronFest keretében valósult meg. A koncepció kidolgozásáért és a tápanyag ellátásért a Compocity felelt, akik helyi közösségekkel közösen készített rovarhotellel és sünodúval egészítették ki a rendszert, a környezetpedagógia értékét is növelve az első fesztivál-erdő létrehozásának.

Címlapkép: Getty Images