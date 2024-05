Itt csobbanhatsz idén ingyen a Balatonban: ezek a legjobb szabadstrandok 2024-ben

HelloVidék 2024.05.16. 15:01 Megosztom

Bár még szűk két hét van júniusig, az elmúlt hetekben megmutatta magát már a nyár. A Balatonnál rengeteg büfé kinyitott már, és a strandokon is lázasan készülnek az idei szezonra. A balatoni nyaralás során érdemes tisztában lenni azzal, ahova utazunk, rendelkezik-e szabadstranddal, hacsak nem akarunk mélyen a zsebünkbe nyúlni. Szerencsére a Balaton legtöbb településén ingyenesen használható, kiépített strandok várják a fürdőzőket, melyek többsége az utóbbi években megújult, komfortosabbá vált. A legtöbb ingyenes strand még mindig is a déli-parton található. Összeállításukban megnéztünk kilenc strandot, ahol ingyenesen lehet fürödni, és ahol parti szolgáltatások is megtalálhatóak.

A legtöbb magyar számára mind a mai napig örök dilemma, hogy a Balaton melyik oldalára tervezzék meg a nyaralásukat. Természetesen mind az északi, mind a déli partnak megvannak a saját előnyei, és hátrányai. Mivel az M7-es autópálya végighalad a Balaton mellett, autóval alapvetően a déli partra a legkönnyebb eljutni, feltéve, ha Budapestről vagy az ország keleti részéről érkezünk. A vasúti közlekedés szempontjából ugyancsak délre billen a mérleg. Az északi partra ezzel szemben némileg nehezebb eljutni Budapestről, mivel nem indul annyi vonatjárat Viszont, ha az ország nyugati részéről próbáljuk megközelíteni az északi partot, jóval könnyebb dolgunk van.Tapolcáról Keszthelyre ugyanis szinte óránként indulnak vonatok. Na de mi a helyzet a strandokkal? A strandbelépők tekintetében orrhosszal vezet a déli part, mivel majdnem mindenhol ingyenes a fürdőzés. Ezzel szemben az északi parton csak Balatonkenesén és a keszthelyi Libás strandon mártózhatunk térítésmentesen a magyar tengerben. Körképünkben megnéztük, hol van a legtöbb ingyenes strand. A teljesség igénye nélkül kiválasztottunk kilenc ingyenes szabadstrandot. Lássuk őket! Balatonboglár – Platán Strand Több mint 9 hektáron terül el Balatonboglár legnagyobb strandja, a Platán strand. Az egykor fizetős strand ma már szabadstrandként üzemel. A strand előtti téren a nyári hétvégék majd mindegyikére jut valamilyen rendezvény. Az év legnagyobb sporteseményének, a Balaton-átúszásnak a résztvevői itt érnek partot, de az augusztusi helyi bornapokat is itt tartják. Bár maga a strand ingyenes a parkolásért már fizetni kell. A strand rendkívül komplex, és számos sportolási lehetőségre alkalmas. Többek között van fitneszpark, foci pálya, gördeszka pálya, trambulin, de még asztalitenisz is. A strandon van csúszda, lehetőség van vízibicikli, kajak, e-hajó kölcsönzésére is. Balatonlelle – Szabad Strand A több kisebb helyi strand mellett a város közepén, a hajóállomástól nyugatra a 2 kilométer hosszú Nyugati szabadstrand várja a víz szerelmeseit. A sekély, lassan mélyülő tópart kedvelt a kisgyermekes családok körében is. A strand teljes területét szépen gondozott pázsit borítja. A szabadstrandon szintén van lehetőség vízi bicikli kölcsönzésre. A strandon számos büfé, halsütő is található, így mindenki megtalálja magának az ideális kikapcsolódási lehetőséget. Fonyód – Árpád Part A déli parti település legnépszerűbb strandja kétségkívül az Árpád part utcában található a nagy területű Árpád parti ingyenes szabadstrand. A mintegy 9000 négyzetméter zöldfelületű szabadstrandon az árnyékot adó nagy fák, a sekély víz tökéletes a kisgyermekes családok számára. A strandon az utóbbi pár évben több jelentős felújítás zajlott. Többek között megújultak a helyi büfék, valamint új futópályát is kialakítottak a környéken. A hely talán az egyik legszebb panorámáját nyújtja a déli parti strandok közül. A csodálatos panoráma és a nyári naplementék a romantikára vágyó párok esti korzójává teszik. Zamárdi Nagy szabadstrand A Zamárdi Nagystrand 3 km hosszú, egybefüggő, füves, árnyas szabadstrand, ahonnan felejthetetlen kilátás tárul a nyaralók elé a szemben fekvő Tihanyi- félszigetre. A strandon kavicsos sétány került kialakításra öltözőkabinokkal. A gyermekek számára csúszda is található, valamint játszótér. A strandon a parttól néhány lépésre büfék, éttermek sorakoznak. A hely ideális a horgászok számára is, erre a célra kijelölt terület is várja a vendégeket. A strand egyben a Heineken Balaton Sound színhelye is, ami az egyik legnagyobb és legszínesebb szabadtéri elektronikus zenei fesztivál Európában. 2007 óta várja a látogatókat, közvetlenül a Balaton partján, a leghíresebb és legizgalmasabb DJ-kel és előadókkal. Siófoki Aranyparti szabadstrand A Siófok Aranypart szabadstrand Siófok központjától több mint 4 km hosszan nyúlik el keleti irányba. A 20-30 méter széles part mindenhol füves, a legtöbb részen nagy fák nyújtanak hűs árnyékot. A kiépített, lépcsős lejárókon megközelíthető vízpartot kisebb közökön, utcákon keresztül lehet megközelíteni a Beszédes József sétányról. Ezeknél a bejáratoknál működnek a büfék, mosdók, sportszer kölcsönzők. A hosszú partszakasz jól elkülöníthető „részekre” tagolódik, ahol nem csak a hangulat változik, de a szolgáltatások és a vendégkör is. Ezért akinek még nincs jól bevált, kedvenc helye az Aranyparton, annak javasoljuk, hogy sétálja végig és válasszon egy neki tetsző részt. A sekély, lassan mélyülő víz kifejezetten ajánlott a kisgyermekes családoknak. Az Aranypart mind vonattal, busszal, autóval és kerékpárral is könnyen megközelíthető. A vonattal érkezők a Szabadifürdő állomáson leszállva, a Fasor sétányon, majd a Halápy utcán keresztül érhetik el a szabadstrandot. Ez mindössze egy 300 méteres sétát jelent az állomástól számítva. Keszthely Déli szabadstrand A Keszthelyi Déli szabadstrand Keszthely egyetlen ingyenesen használható strandja. A nyugodt, csendes fürdésre vágyókat várja. Fürdőszandál használata erősen ajánlott. A strand használata ingyenes A Keszthely Déli kutyabarát szabadstrand egy olyan strand Keszthelyen, ahol a kutyák és a gazdik együtt fürödhetnek a Balatonban. A strand a régi déli szabadstrand helyén található, és ingyenesen látogatható. A strandon található kutyás futtató, kutyás játszótér, kutyás pálya, kutyás piknikkert és kutyás büfé. A strandon a kutyák póráz nélkül szabadon mozoghatnak, de a gazdiknak figyelniük kell rájuk és el kell takarítaniuk utánuk. A Keszthelyi Városüzemeltető Kft. a HelloVidéknek elmondta, hogy a strandokon az NTAK rendszer bevezetésével együtt idén tovább fejlsztik a WIFI szolgáltatást, a vízi kalandpark újraépítésével pedig fokozni kívánják az attrakció szerepét. Mint írták, keresik az újabb attrakciók bevezetésének lehetőségét, valamint a Balaton alakú medence felújításra kerül, és az óriáscsúszda is működni fog. Nagy figyelmet fordítunk a strandok fásítási programjának. Az előző években megvalósult családbarát szolgáltatásokat továbbra is térítésmentesen használhatják vendégeink. Fejleszteni kívánjuk a mozgássérültek vízbejutási lehetőségét. A strandkönyvtárak ebben az évebn is működni fognak, valamint együttműködve a Gyöngybagoly egyesülettel madárodúk kerültek kihelyezésre a strandokon - emelték ki. Tihany – Gödrösi és a Somosi szabadstrand A Somosi szabadstrand a Tihanyi-félsziget mentén húzódó Lepke soron helyezkedik el, az Akasztó-domb alján. A település központjához viszonylag közel található, a faluból egy hangulatos, erdőn keresztül vezető úton könnyen megközelíthető. A strand látogatása ingyenes minden korosztály számára. Csúcsforgalom idején – Sok más stranddal ellentétben itt napkeltétől napnyugtáig lehet napozni, a hegy nem vet árnyékot a fürdőzőkre. A strand fontos vonzereje a gyönyörű kilátás is. Különösen késő délután, amikor az oldalról sütő nap szépen megvilágítja a Balaton keleti medencéjének partját Füredtől körbe Siófokig Örvényes – Platán strand Az örvényesi Platán strand szép fekvésű – gyönyörű tihanyi panorámával rendelkező kellemes, családias hangulatú környék. A Balaton meder a kijelölt fürdőzési helyen kellemesen kemény talajú, nem köves. A terület nagy részét platán fák borítják, de bőven van hely napozásra, sportolásra, játékra. A strandon többféle sportolási lehetőség kínálkozik: strandröplabda pálya, ping-pong asztal, tengo pálya, gyermek kosárlabdapalánk, vízi fejelő kapuk, homokos focipálya áll a sportolni vágyók rendelkezésére. A vizisport kedvelői vízibiciklit, szörföt, kajakot és csónakot tudnak bérelni a Kölcsönzőből, ahol a bátrabb vendégek részére szörfoktatást is vállalnak. A gyermekek jókedvét homokozó, mászóka, csúszda, és hinta biztosítja. Balatonkenese – Alsóréti szabadstrand Balatonkenese legnagyobb strandja egyedi balatoni panorámával, közel 300 méteres partszakasszal és 1,8 hektáros területtel várja a víz szerelmeseit. A balatonkenesei Alsóréti strandon a Balatonba egy kb. 50 m hosszú fahídon vagy közvetlenül a nádasba vágott területen lehet bemenni. A mosdók, tusolók és öltözők egy kis épületben kaptak helyet, de vannak egyszemélyes kabinok is. A büfésoron a nutellás lángostól a hekkig megtalálható a strandkaják széles választéka. A környező utcákban a parkolás ingyenes. 