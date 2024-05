Vadiúj KRESZ élesedik nyáron Magyarországon: rengeteg rollerest érint az előírás

Az elektromos rollerek dinamikus terjedése átalakítja a városi és vidéki közlekedést egyaránt, ahol a Jövő Mobilitása Szövetség szerint már több mint 100.000 roller teszi hatékonyabbá a mindennapokat. A közösségi roller-szolgáltatásoknak köszönhetően ez a környezetbarát közlekedési mód egyre szélesebb körben válik elérhetővé. A közlekedési szabályozás hamarosan alkalmazkodik az elektromos rollerek elterjedéséhez is. Az Építési és Közlekedési Minisztérium a KRESZ módosításával kidolgozza az elektromos rollerek használatára vonatkozó előírásokat, hogy elősegítsék a biztonságos és fenntartható közlekedést. A változás nemcsak a rollerezők, hanem minden közlekedő számára fontos lesz, hiszen a jövő közlekedési rendszerének meghatározó elemeivé válhatnak az elektromos rollerek.

Az elektromos rollerek megjelenése és terjedése jelentős változást hozott a városi közlekedésben. A Jövő Mobilitása Szövetség szakértőivel folytatott beszélgetésünk során kiderült, hogy ezek az innovatív eszközök már nem csupán a főváros utcáit, hanem a vidéki településeket is meghódították. Az elektromos rollerek számának növekedése és a közösségi roller-szolgáltatások elterjedése új lehetőségeket nyitott meg a mikromobilitás terén.

A szövetség szerint hazánkban körülbelül a 10 éve jelentek meg az elektromos rollerek első fecskéi, aztán 2019-ben, az első közösségi roller szolgáltató budapesti megjelenésével – amelyet egyébként azóta több is követett – robbantak be igazán a köztudatba ezek a mikromobilitási eszközök.

Azóta a közösségi rollerek már nem csak Budapest, de több vidéki város és a budapesti agglomeráció utcáin is megjelentek és a kezdeti szabályozás nélküli, mérsékelten fenntartható működés – köszönhetően az egyre több helyen alkalmazott a fizikai és digitálisan elhelyezett mobilitási pontoknak (rollerparkolóknak) – után mára egy egészen jól integrált részét képezik a közlekedési infrastruktúránknak

A sokat rollerezőknek megéri saját eszközre váltani, így az utóbbi 5 évben jelentősen megugrott a saját tulajdonú eszközök száma és ezzel együtt az aránya is. Eszközszám tekintetében a Jövő Mobilitása Szövetség szakértőinek becslése nagyságrendileg 100.000-re teszi a hazai utakon futó elektromos rollerek számát, de tekintettel arra, hogy ebből közel 30.000 megosztott roller, illetve egy családon vagy vállalkozáson belül többen is használhatnak egy-egy eszközt, a rollerezők száma ennek többszöröse is lehet.

A közösségi (megosztott) e-rollerek kiváló első alkalmas próbalehetőségnek bizonyultak és bizonyulnak megjelenésük óta, hiszen pár száz forintból már ki is próbálhatjuk őket, de napi szintű közlekedésre költséghatékonyabb választás a saját tulajdonban levő vagy cégek számára akár flottakezelésben is elérhető elektromos roller. Aki ráérzett az e-rollerek ízére és a mikromobilitás által a közlekedésben napi szinten megspórolható időre, az előbb-utóbb vásárol(t) magának saját eszközt és ezek egyre inkább beépülnek a mindennapi közlekedésünkbe is.

A közösségi rollerek (a kompaktabb méretű, saját tulajdonúak mellett) kiváló kiegészítői a tömegközlekedési eszközöknek is, illetve a turisták is előszeretettel használják őket, így a felhasználói bázis folyamatosan nő ezen eszközök esetében is. Ez a tendencia rávilágít arra, hogy az elektromos rollerek nem csupán egy divatos újdonságként jelennek meg, hanem hosszú távon is meghatározó szerepet tölthetnek be a városi közlekedési rendszerben.

Itthon a legnagyobb (műszaki áruházakban is elérhető) gyártók 150-300 ezer forintért megvásárolható termékeit választják a legtöbben elsőre, akik viszont igazán sokat rollereznek, idővel elkanyarodnak a prémium kategória felé és akár 5-600 ezer forintért is vásárolnak eszközöket, amelyek sokkal intenzívebb használatra és hosszabb élettartamra, illetve megtett kilométerre lettek tervezve és/vagy összecsukhatóak, könnyűek, melynek köszönhetően sokkal jobban kombinálhatóak más közlekedési eszközökkel.

Az áruk alapján nagyon vonzónak tűnik a sok esetben nehezen ellenőrizhető hátterű – és ennek megfelelően időnként garanciális kérdésekben nehezen elérhető – webáruházakból rendelhető eszközök esetében érdemes óvatosan eljárni, hiszen ezek az eszközök ritkán képviselik azt a minőséget, amivel biztonságosan részt lehet venni a forgalomban az e-rollerekkel. Vásárlás előtt érdemes tájékozódni az elérhető modellek minőségéről, illetve ellenőrizni, hogy van-e hazai/európai szervizhálózata az adott gyártónak, amivel sok bosszúságtól megóvhatják a vásárlók magukat, ha megtörténik a baj.

Mint bármilyen egyéb újkeletű közlekedési eszköz esetében, az elektromos rollerek is a fiatalabb korosztályokban hódítanak igazán. Ugyanakkor egyre többen ismerik fel az ezen eszközökben rejlő lehetőségeket és a segítésükkel – az utazás hosszának tekintetében - akár negyedére csökkenthető hosszúságú városi utakból eredő időmegtakarítást kiélvezve, egyre gyakrabban és sűrűbben használják a „régóta fiatal” korosztály képviselői is.

A mérsékelten meghízható, belépő szintű rollerek 50-70 ezer forint környékén indulnak, 150-200 ezer forintért már a nagyobb gyártók, alap termékei is elérhetőek, a prémium kategóriában pedig 4-600ezer forintos árcédulákkal is találkozhatunk, ahonnan felfele már egyéni igényeknek megfelelően a határ a csillagos ég. Mindazonáltal azt látjuk, hogy akik sikeresen beépítették a mindennapjaikba ezt a kiemelkedően hatékony közlekedési megoldást, átlagosan 3 – 400 ezer forint körüli sávban választanak. Ebben a kategóriában az átlagos felhasználási igényeknek tökéletesen megfelelő eszközt lehet találni akár a hazai, megbízható boltokban.

A megfelelő elektromos roller kiválasztása nem csupán a jelenlegi szükségletek kielégítéséről szól, hanem egy hosszú távú befektetésről is, amely a közlekedési szokásokat és a városi életminőséget is javíthatja. Ezért fontos, hogy a vásárlók tájékozott döntést hozzanak, figyelembe véve a termék minőségét, megbízhatóságát és a hosszú távú használatot. Egy picit magasabb ár hosszútávon kifizetődőbb tud lenni, hiszen egy jóval megbízhatóbb rollerre tehetnek szert a felhasználók.

Ez a felelős gondolkodásmód összhangban van a kormányzati szabályozásokkal is, amelyek célja a biztonságos és fenntartható közlekedés előmozdítása. Az e-rollerekkel kapcsolatos közlekedésbiztonsági és szabályozási kérdéseinkkel felkerestük az Építési és Közlekedési Minisztériumot, mely válaszában kifejtette:

Régi adóssága a jogalkotásnak az elektromos rollerek használati feltételeit érintő szabályozás kialakítása, amelyet az Építési és Közlekedési Minisztérium a hatályos KRESZ módosításával a közeljövőben megvalósít. Ennek keretében sor kerül az elektromos rollerek kategorizálására és a kategóriákra vonatkozó szabályok meghatározására, a közlekedésben való részvételük személyi, biztonsági feltételeinek meghatározására, valamint közlekedésük korlátozásának lehetőségeire. Az egyszerű motoros közlekedési eszközöket (elektromos rollerek, elektromos kerékpárok, segway, monowheel, hooverboard stb.) érintő – még az új KRESZ megjelenése előtt a jelenlegi szabályozást pontosító – KRESZ módosítás az elektromos rollerek szabályozása mellett több ponton, így a gyalogos, a személyautóval, autóbusszal, tehergépjárművel történő, valamint a villamos közlekedésre vonatkozóan is módosítja a jelenleg hatályban lévő közlekedési szabályokat. Az ÉKM által készített tervezetnek ezért többkörös és több minisztériumot érintő, összetett közigazgatási vizsgálaton és egyeztetésen kell átesnie, amely várhatóan a nyáron lezárul. Az ezt követő társadalmi egyeztetési szakasz után lehetséges a Kormányrendelet megjelenése. Fontosnak tartjuk azonban kiemelni, hogy az a kötelezettség, amely az e-rollerek egy részére kötelező gépjármű felelősségbiztosítás kötését írja elő nem a KRESZ módosítása keretében, hanem egy kötelező EU irányelv harmonizálása során - a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről szóló 2009/103/EK irányelv módosításáról szóló, 2021. november 24-i (EU) 2021/2118 európai parlamenti és tanácsi irányelv (Gfb. irányelv) előírásainak megfelelően – valósul meg. A kötelező irányelv átültetése nem a közlekedési tárca hatáskörébe tartozik.

Két hónapon belül választás elé kerülnek a rolleresek: vagy kicsit többet költenek a rollerrel való közlekedésre, vagy félreteszik a rollert és az ehhez hasonló járműveket, ugyanis a Magyar Biztosítók Szövetsége a közelmúltban bejelentette, hogy 2024 júliusától kötelező lesz biztosítást kötni azokra az elektromos járművekre, köztük az e-rollerekre is, amelyeknek a tervezési végsebessége meghaladja a 25 km/h-t, vagy több mint 25 kg a súlyuk és a tervezési végsebességük nagyobb, mint 14 km.

Az új szabály értelmében ( a Pénzcentrum írt róla részletesen) az elektromos rollerek, segway-ek és hasonló járművek tulajdonosainak is biztosítást kell kötniük. A változások hátterében az áll, hogy az elektromos járművekkel történő közlekedés, mint cikkünkből is kiderült, egyre népszerűbb Magyarországon, és ennek következtében a balesetek száma is nőtt.

Az előzetes információk szerint, ha a bevezetéskor a becslések helytállónak bizonyulnak, akkor az éves költség csupán néhány ezer forint lesz.

Címlapkép: Getty Images

