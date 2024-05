Ide várják a tánc szerelmeseit: itt rendezik meg a 19. Magyar Táncfesztivált

Június 19. és 23. között 19. alkalommal rendezik meg a Magyar Táncfesztivált Győrben. Az ötnapos eseményen a különféle táncprodukciók mellett fotókiállítás és gyermekműsorok is várják a látogatókat - tudatta a szervező Győri Balett.

A tájékoztatás szerint a nyitóesten, június 19-én a Bartók Tavasz és a Müpa jóvoltából a Tiszta forrás című előadást láthatja a közönség, amelyben színpadra lép a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, valamint Guessous Mesi és zenekara. Az est második részében a Törökországból érkező Ankarai Állami Modern Táncegyüttes egy Anatóliai mesével mutatkozik be.

A Bozsik Yvette Társulat Az estély című előadását mutatja be, amelyet Jean-Paul Sartre Zárt tárgyalás című darabja ihletet. A produkciót 1993-ban mutatták be és a társulat fennállásának harmincadik évfordulójára újították fel. Bozsik Yvette és Vati Tamás eredeti karakterüket játsszák, a harmadik szerepet Samantha Kettle alakítja.

A fesztivál kortárs vonalát erősíti a Tranzdanz Hermész című előadása június 20-án, amelynek címszereplőjét Tókos Attila formálja meg, aki szerepe szerint egy ambivalens, sem angyali, sem démonikus, de mindkettőt magában hordozó emberszerű lényt alakít.

A Duda Éva Társulat június 21-én Frida, az élet múzsája címmel Frida Kahlo mexikói festőnő életét és művészetét feldolgozó előadással érkezik Győrbe, amely egy egzotikus álomvilágba kalauzolja a nézőt a zene, a mozgókép és a táncművészet kifejezőképességére építve.

Az InverseDance Company Fodor Zoltán Ébredj, kedvesem című koreográfiáját, valamint Bódi Bianka a görög mitológia Narkisszoszról szóló történetéből inspirálódott Öntudatlan én című darabját mutatják be június 22-én.

A néptánc jelenlétét az idei fesztiválom a Magyar Állami Népi Együttes mellett a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadása is erősíti június 22-én. A Móricz Zsigmond műveire készült Barbárok című tánckölteményben Móricz szatmári gyűjtéseinek parasztjai kelnek életre két koreográfus, Zs. Vincze Zsuzsa és Zsuráfszky Zoltán alkotásában.

Másnap a Nagyvárad Táncegyüttes mutatja be Boris Vian A Birodalomépítők avagy a Schmürz című drámája alapján készült A Schmürz című fizikai színházi előadását. A fesztivál részeként június 20-án mutatkozik be a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakgimnázium és Kollégium növendékei, akiknek koncertvizsgájukban klasszikus és modern táncművek egyaránt szerepelnek. Egyebek mellett látható lesz a Csipkerózsika suite, a Babák, a Főnix, az Átváltozás című koreográfia és A kis herceg.

A házigazda Győri Balett három bemutatót időzített a fesztiválra. A Sorsok című estjükön június 21-én két új alkotást láthat a közönség, amelyben az együttes táncművészei mutatkoznak be koreográfuskén. Sebestyén Bálint állítja színpadra a Metro című egyfelvonásos táncszínházi előadást, amely egy földalatti közösségről szól, akik hisznek abban, hogy a föld fölé kerülhetnek.

Daichi Uematsu - aki először mutatkozik be koreográfusként - az est második felében Next to you/Melletted című művében azon gondolkodik el, hogy bár egy ember 30 ezer másik emberrel is találkozhat élete során, csak nagyon kevesekkel osztja meg valódi érzéseit.

A fesztivál zárónapján, június 23-án a gyermekeknek a Győri Balett Stúdiójában mutatják be Velekei László koreográfiájában a Kockásfülű nyúl születésnapi történetét. A Magyar Táncfesztivál részeként Body Science címmel Papp Tibor fotókiállítása a Győri Nemzeti Színház csillárszintjén lesz látható, a Műhely című folyóirat tematikus számának anyagaiból pedig a Pódiumszínpadon tekinthető meg Önarckép címmel kiállítás és lapszámbemutató.

A színház előtti téren minden este kilenc órától ingyenes szabadtéri programokkal várják a közönséget. Fellép az Orlando és Leidy Style Dance Club a Mai Rumba kubai zenekar kíséretében, az El Paso Táncstúdió, Futó Károly és a Dimenzio TSE, Kubai Salsa Klub, a Lippentő Táncegyüttes a Fitos Dezső Társulat táncművészeivel, valamint Guessous Mesi és zenekara.

