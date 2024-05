Egyedülálló attrakció a szarvasi vízi színház: hozzuk is a nyári programkavalkádot

Június 14. és augusztus 21. között minden este programmal várja a színházkedvelőket a Szarvasi Vízi Színház, ahol idén már a 14. évadot rendezik meg.

A történelmi Magyarország középpontjában elhelyezkedő Békés vármegyei városban idén nyáron is lesz vígjáték, operett, musical, bohózat, komédia és könnyed bűnügyi történet is. Szerdánként most is elsősorban a családokat várják meseelőadásokra, és a programok mintegy 40 százaléka idén is ingyen tekinthető meg.

Újdonságként idén egy új, köztes műfajt, az úgynevezett vacsora-performanszt kínálják a különleges színházi élmények kedvelőinek: augusztus 2-án 50 néző számára a Juhász Kata Társulat előadásában artisták szolgálják fel a színpadon helyet foglaló nézőknek a vacsorát, látványos mozgásokkal egy sokszínű alkalmi műsor rendkívüli elemeként.

Idén 221 millió forintos fejlesztés eredményeképpen tetőfedést kap két bástya, kialakítanak két színházi páholyt, teljesen megújul a hang- és a fénytechnika.

Előadásokat ebben az évben is a teátrumi társaság tagszínházai hoznak a Békés vármegyei városba. A békéscsabai teátrum a nagy sikerrel játszott Legénybúcsúval és a Két összeillő emberrel; az egri Gárdonyi Géza Színház a Hello, Dolly! színpadi változatával, a Házasságszerzővel; a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház a Ne most, drágám!-mal; a Szolnoki Szigligeti Színház a Hajmeresztő című bűnügyi vígjátékkal érkezik.

Idén is lesznek cirkuszi estek többek között a Fővárosi Nagycirkusz, a Baross Imre Artista- és Előadó-művészeti Akadémia előadásában, és lesz egy jazzes cirkuszshow is. Idén sem maradhat el a Szarvason évek óta töretlenül népszerű Monte Cristo grófja musical. A gyerekdarabok között a Mátyás és a bolondkirály, A legcsinosabb óriás, A brémai muzsikusok, A pinokkio és a Hamupipőke szerepel.

Különleges, lovasszínházi előadás lesz a Marica grófnő, a Puskás x Kőszívű produkció első felében a Puskás, musical, második részében a Kőszívű-A Baradlay-legenda legszebb dalai csendülnek fel, ráadásul a készítők kulisszatitkokat is megosztanak a nézőkkel. Gubik Petra élő zenekaros koncertet ad; Soós Emőke mesemondó több alkalommal felnőtteknek szóló meseestet tart.

Július középen két héten át a szokásoknak megfelelően a szarvasi teátrum rendezi meg a Cervinus Művészeti Fesztivált. A megszokott ingyenes Vers a víz fölött; Zene a víz fölött sorozatok is megmaradnak.

Augusztus 21-én hagyományosan zenés díjátadó gálával zárul a 14. évad, amelyen Szomor György lesz a sztárvendég.

A jegyértékesítés már elindult, a részletes programkínálat elérhető a www.viziszinhaz.hu oldalon.