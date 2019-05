Teljes a káosz: lezárták a Keleti pályaudvart, mutatjuk a menetrendváltozásokat!

Karbantartás miatt május 13-tól 26-ig zárva tart a Keleti pályaudvar, emiatt számos vonat menetrendje, útvonala és végállomása módosul, olvasható a MÁV Zrt. közleményében. A Nyugati és a Déli pályaudvar, valamint a peremkerületi állomások maximális kapacitását felhasználva a vonatok érkezésére és indítására, a vasúttársaság számtalan csatlakozási és utasigényt kielégítő menetrendet alkotott, összehangolva azt a Kelenföld–Pusztaszabolcs és a Rákos–Hatvan vasútvonal felújításának idejére bevezetett közlekedési renddel. A karbantartás részeként sor kerül a vágányok javítására és váltócserékre, valamint a teljes csarnok egységesen aszfaltozva lesz. A lezárással kapcsolatos információk a MÁV weboldalán érhetőek el.

Vonatközlekedés a Keleti pályaudvar karbantartása idején:

Budapest–Győr-Hegyeshalom vonal:

A Hegyeshalom-Budapest-Keleti és Budapest-Keleti–Győr viszonylatokban közlekedő gyorsvonatok (G10) Kőbánya-Kispestig közlekednek és onnan indulnak, illetve Ferencváros állomáson is megállnak. A soproni, illetve a szombathelyi InterCity vonatoknak a Keleti helyett átmenetileg a Déli pályaudvar lesz az indító- és a végállomása. Ez alól kivétel a Szentgotthárdról 8:12-kor érkező IC919 számú vonat, mely Kelenföldig közlekedik.

• Nemzetközi vonatok – a Budapest–Győr–Hegyeshalom vonalon az EuroCity, EuroNight és railjet vonatok a Déli pályaudvarról indulnak és oda is érkeznek. A Budapest-Keleti–Győr–Bécs szakaszon közlekedő Avala EuroCity és Lehár EuroCity; a Budapest-Keleti–München útvonalon közlekedő Kálmán Imre EuroNight vonatok végállomása Kelenföld lesz

Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonal:

A pécsi vonal és a Budapest–Baja–Sárbogárd vonal InterCity járatai, illetve az expresszvonatok Kelenföldről indulnak és oda is érkeznek.

A Déli pályaudvarról Dombóvárra 18:55-kor, 8018-as számmal másik járat közlekedik a 4218-as Budapest-Déli – Dunaújváros és a 8048-as Pusztaszabolcs-Dombóvár viszonylatú vonatok helyett.

Balassagyarmat–Aszód–Gödöllő vonal:

Gödöllő-Aszód- Balassagyarmat között pótlóbuszok szállítják az utasokat, melyekről Gödöllő, Autóbusz-állomáson az átszállás biztosított a Hatvan és Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar között közlekedő „Gy” jelzésű vonatpótló autóbuszokra.

Budapest-Pécel-Hatvan vonalszakasz:

A vonatok óránként közlekednek Piliscsaba-Pécel és Aszód-Hatvan viszonylatban, mely vonatokhoz S80 jelzésű Aszód-Pécel viszonylatú mindenhol megálló vonatpótló autóbuszok közlekednek. A térség közlekedésének sűrítése érdekében G80 jelzésű Aszód-Rákos-Sörgyár (BKK) viszonylatú gyorsított járatú vonatpótló autóbuszok közlekednek. A vonatok esetében átszállással biztosított az eljutás Rákos vasútállomásról Kőbánya felső, Ferencváros és Kelenföld vasútállomásra és vissza viszonylatra is. Kőbánya felső és Sörgyár BKK megállóhelyről a 37-es villamossal biztosított az eljutás a Blaha Lujza térre (Népszínház utca). Továbbá Újpest megállóhelyről és vissza az M2-es metróval.

A részletes menetrendi tájékoztatás megtalálható lesz a www.mavcsoport.hu/bphatvan oldalon.

A Budapest–Dabas–Lajosmizse között közlekedő vonatok 8:00-tól 20:00-ig Zuglóból indulnak és oda is érkeznek.

Budapest–Hatvan–Miskolc–Sátoraljaújhely vonal:

A Rákos és Hatvan között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Budapest-Keleti Verseny utca és Hatvan vasútállomás között az InterCity vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek. Budapest, Stadion autóbusz-pályaudvar és Hatvan vasútállomás között a gyors és sebesvonatok helyett járnak pótlóbuszok.



Budapest–Újszász–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vonal:

A Budapest–Újszász–Szolnok vonalszakaszon a szolnoki zónázó (Z60) és a naponta közlekedő sülysápi (S60) vonatok Kelenföldig jönnek, és onnan indulnak. A munkanapokon közlekedő sülysápi és nagykátai, valamint szolnoki gyorsított személyvonatok (G60) Kőbánya felsőre érkeznek, és onnan indulnak vissza. A naponta közlekedő reggeli szolnoki gyorsított és nagykátai személyvonatok Kelenföldig járnak.

A Budapest–Szolnok–Békéscsaba–Lőkösháza vonalon közlekedő InterCity és gyorsvonatok a Keleti helyett a Nyugatiba érkeznek és onnan is indulnak. Technológiai okokból a vonalon valamennyi távolsági vonat Intercity kocsi nélkül, gyorsvonatként közlekedik, természetesen a vonatok IC pótjegy megváltása nélkül vehetők igénybe.

Budapest–Szolnok–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal:

Napközben Budapest-Nyugati és Záhony állomás között közlekedő sebesvonatok csak Szolnok és Záhony között járnak. Budapest-Nyugati és Szolnok között közvetlen átszállás biztosított a Budapest-Nyugati és Békéscsaba között közlekedő távolsági vonatokra, melyek kijelölt kocsijait pótdíj megfizetése nélkül lehet igénybe venni. (Május 14-15-én 6:05-től 11:15-ig Tuzsér és Záhony között pótlóbuszok járnak.)

Budapest–Brassó útvonalon közlekedő Corona és Hargita InterCity Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.

Budapest–Kunszentmiklós-Tass–Kelebia vonal:

A kelebiai személy- és nemzetközi gyorsvonatok Kőbánya-Kispestig közlekedik és onnan is indul.

Tapolca–Székesfehérvár–Budapest vonal:

A Tapolcáról 15:50-kor induló 19713-as számú vonat Budapest-Déli helyett Kelenföldig közlekedik.

Szolnok–Hódmezővásárhely vasútvonal:

A 17203 számú vonat módosított menetrend szerint közlekedik,

Budapest–Vác–Szob vonal

A Metropol EuroNight a Nyugatiig közlekedik és onnan is indul.

Egyéb érintett nemzetközi vonatok:

A Bukarest és Bécs között közlekedő Dacia nemzetközi gyors, a Záhony és Bécs közötti Hortobágy EuroCity, továbbá a Kolozsvár és Bécs közötti Transilvania EuroCity a Keleti pályaudvar érintése nélkül közlekedik.

A Keleti pályaudvar zárvatartása alatt a sűrítve közlekedő 37-es villamoson a Kőbánya felső és a Blaha Lujza tér között a BKK elfogadja a vasúti bérleteket. Az M4-es metrót a BKK sűrítve közlekedteti.

Korlátozott jegykiadás és ügyfélszolgálat

A Keleti pályaudvaron az utascsarnok és a belföldi pénztárak előtti terület is le lesz zárva a május 13-tól 26-ig tartó időszakban. Az utasok kiszolgálását a jelenlegi, Thököly út felől megközelíthető nemzetközi pénztárak területén tervezi a MÁV-START megvalósítani, ahol 4 belföldi és 4 nemzetközi pénztárablak, illetve 1 ügyfélszolgálati munkahely lesz, melyek 5:25 és 19:40 között tartanak nyitva. De várhatóan egy nap áramszünet miatt zárva lesznek. A pályaudvar zárva tartása idején, a pályaudvaron jegyértékesítő automata nem fog üzemelni. A csökkentett kapacitás és a kisebb hely miatti zsúfoltság elkerülésére javasoljuk, hogy belföldi jegyeiket a Vonatinfó alkalmazásból, vagy interneten az e-vonatjegyet választva vásárolják meg, elkerülve ezzel a sorban állást. A pályaudvar karbantartása idején az épületben található Kormányablak zárva tart.

A Kelenföld és Érd felső közötti szakasz felújításának június 14-ig tartó fázisában a Budapest–Pusztaszabolcs–Pécs vonalon módosított menetrend szerint, de már az eredeti és a teljes útvonalukon közlekednek az elővárosi és a távolsági vonatok. Az InterCity vonatokról a továbbiakban már nem kell pótlóbuszokra átszállni. A későbbi munkafázisokhoz igazodva is lesznek változások a felújítás 2020 végére tervezett befejezéséig. A tervek szerint július 19-én fejezik be Érd felső megállóhely és a kapcsolódó vonalszakasz felújítását, addig a G43-as vonatok Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár között továbbra is Érd alsó érintésével közlekednek.

További információ:

40a Budapest – Pusztaszabolcs [– Dunaújváros]

40 Budapest – Pécs

46 Sárbogárd – Bátaszék

30a Budapest – Székesfehérvár

A Budapest–Hatvan vasútvonal pályarekonstrukciójának jelenlegi fázisában várhatóan decemberig szünetel a vonatforgalom Pécel és Aszód között, jelentős korlátozásra kell számítani az itt utazóknak. Az InterCity-k helyett a Keleti pályaudvar és Hatvan között pótlóbuszok járnak, a többi vonat helyett – eltérő szakaszokon – pótlóbuszok viszik az utasokat. Sokaknak érdemes a gödöllői HÉV-járatokat választani, melyeken elfogadják a vasúti jegyeket és bérleteket. Utazás előtt mindenképpen tájékozódjanak az utasok a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu/bphatvan), vagy a menetrendi keresőben vagy a Vonatinfó mobilalkalmazás segítségével.

Változások a H8-as és a H9-es HÉV vonalon:

Az Örs vezér tere és Kerepes között – a térségből érkező, a szokásosnál több utas kiszolgálása érdekében – hétköznap csúcsidőben a megszokottnál kétszer sűrűbben, 7-8 percenként indulnak a HÉV-ek. Három helyett hatkocsis vonatok viszik az utasokat a H8-as vonalon hétköznap a reggeli és a délutáni csúcsidőben a legtöbb, valamint vasárnap 14 és 20 óra között minden szerelvény esetében.

A Gödöllő és Budapest közötti út gyorsabbá tétele érdekében a hétköznap reggeli csúcsidőben egyes HÉV-ek gyorsított vonatként, Cinkota és Kerepes között ezek a gyorsjáratok nem érintik:

az Örs vezér tere felé Szentjakab, Zsófialiget, Kistarcsa, Kistarcsa, Kórház és Ilonatelep megállóhelyet;

Kerepes felé Ilonatelep, Kistarcsa, kórház és Zsófialiget megállóhelyet.

A gyorsított vonatok csak a reggeli csúcsidőben közlekednek. Gödöllőről reggel minden második vonat (30 percenként) személyvonatként közlekedik, amely minden állomáson és megállóhelyen megáll. A gyorsított vonatokhoz Kerepesen helyből induló, az Örs vezér tere felé közlekedő személyvonat csatlakozik. A H9-es vonalon, a Csömör és Budapest közötti szakaszon utazóknak, hétköznap csúcsidőben Cinkota állomáson át kell majd szállniuk Budapest, illetve Csömör felé tartó szerelvényre. A Csömör és Cinkota közötti vonalszakaszon korszerű motorvonat – az elővárosi vasútvonalakról is ismerhető piros Desiro típusú szerelvény – is közlekedik. Hétköznap csúcsidőn kívül, illetve hétvégén továbbra is a megszokott rend szerint, átszállás nélkül lehet utazni ezen a vonalon.

Csömör és Kerepes között, munkanap napközben új betétjárat indul H9-es jelzéssel Kistarcsán át, ez a korábbiakhoz képest új utazási lehetőséget jelent mind a csömörieknek, mind a Kerepes felől utazóknak – többek között a kistarcsai kórházhoz vagy a bevásárlóközponthoz. Ezen az új viszonylaton is Desiro szerelvényekkel lehet utazni. Hétvégén nem változik a H8-as és a H9-es HÉV menetrendje, mindkét vonalon a megszokott rend és követési időköz szerint járnak a vonatok. Vasárnap 14 és 20 óra között három helyett hatkocsis szerelvények közlekednek a H8-as vonalon.

Változások a budapesti elővárosi forgalomban:

Az S80-as személyvonatok csak Budapest-Keleti pályaudvar és Pécel, illetve Aszód és Hatvan állomás között közlekednek. A Keleti pályaudvar és Pécel között óránként két pár, a reggeli csúcsidőszakban – 6 és 8 óra között – három pár vonat közlekedik. Aszód és Hatvan között óránként egy-egy vonat közlekedik mindkét irányban.

Pécel és Aszód között S80-as és G80-as pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az S80-as jelzésű pótlóbuszok Pécel és Aszód között minden állomáson és megállóhelyen megállnak, míg a G80-as jelzésű járatok csak a Bag, Dózsa György út 8. alatti autóbusz-megállóhelyen állnak meg.

A Pécel–Hatvan szakaszon gyors pótlóbuszok közlekednek, melyek Gödöllőn, a H8-as HÉV vonalán a Szabadság tér és az Autóbuszállomás megállóhelyeken állnak meg. A Szabadság tér megállóhelyen biztosítják a csatlakozást a MÁV-HÉV járataira. A vasúti jegyek, bérletek – a nemzetközi menetjegyek és bérletek kivételével – érvényesek a H8-as HÉV vonalán a Gödöllő–Budapest, Örs vezér tere viszonylaton. Aszódot – a lényegesen hosszabb közúti eljutási idő miatt – a gyors pótlóbuszok nem érintik, ezért az eljutást az Aszód és Hatvan állomás között közlekedő személyvonatok, a főváros felől pedig Pécelről a személyvonatokat helyettesítő pótlóbuszok biztosítják.

Munkanapokon, csúcsidőben egyes S80-as jelzésű pótlóbuszok csak Pécel és Gödöllő között közlekednek. A késő esti és kora hajnali órákban további vonatpótló járatok is közlekednek Rákos és Hatvan, Rákos és Aszód, valamint Pécel és Hatvan között.

A személyvonatokat pótló autóbuszoknál forgalomtechnikai okból több településen jelentősen módosulnak a megállási helyek. Isaszegen a vasútállomást nem érintve, a főútvonalon kijelölt autóbusz-megállóban állnak meg a buszok. Gödöllőn az átépítés alatt álló vasútállomást a pótlóbuszok nem érintik, helyette a Gödöllő, Szabadság téri H8-as HÉV- és az Autóbuszállomás megállóhelyeken állnak meg. A gödöllői Szent István Egyetem a MÁV-HÉV járataival változatlanul megközelíthető. Gödöllő, Szabadság tér megállóban a MÁV-HÉV járataira a csatlakozás biztosított, továbbá az autóbusz állomáson is van lehetőség vasúti jegy- és bérletvásárlásra. A gödöllői vasútállomásnál a MÁV-START mobiljegypénztárában válthatnak jegyet az utasok. A MÁV-HÉV járataira pedig a HÉV-végállomáson és Gödöllő, Szabadság tér megállóhelyen a jegy- és bérletvásárlás a BKK automatáiból is biztosított.

Munkanapokon reggel gyorsított HÉV vonatok közlekednek Gödöllőtől Örs vezér teréig a HÉV vonalán, amelyek Szentjakab, Zsófialiget, Kistarcsa, Kistarcsa, kórház, valamint Ilonatelep megállóhelyeken nem állnak meg. A kimaradó megállóhelyek változatlan kiszolgálása, illetve a megnövekedő utazási igények miatt betétjárat közlekedik Örs vezér tere és Kerepes között a reggeli és délutáni csúcsidőben.

Változások a távolsági forgalomban:

A Keleti pályaudvar és Hatvan között a miskolci, a kassai, a nyíregyházi és a debreceni InterCity-járatok helyett IC-pótlóbuszok szállítják az utasokat. Az M3-as autópályán közlekedő buszok a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes autóbusz-megállóhelyről indulnak és oda is érkeznek. Az IC-k és pótlóbuszaik pótjeggyel és díjmentes helyjeggyel vehetők igénybe.

Hatvanból Budapestre 6:05-kor és 7:15-kor, továbbá a Keleti pályaudvar melletti Verseny utcai ideiglenes megállóból Hatvanig 19:40-kor IC-pótlóbuszok is közlekednek a közvetlen és gyorsabb eljutás érdekében az M3-as autópályán. Erre a három pótlóbuszra a menetjegy, illetve a bérlet mellé is kell pótjegyet váltani, továbbá érvényesek a Budapest-bérletek és a csatlakozó jegyek, bérletek is.

A sátoraljaújhelyi sebes és egri gyorsvonatok csak a Hatvan–Sátoraljaújhely és a Hatvan–Eger vonalon közlekednek változatlan menetrend szerint; a miskolci gyors- és a füzesabonyi személyvonatoknak sem változott a menetrendje a Hatvan–Miskolc és a Hatvan–Füzesabony viszonylatokon. A gyors- és sebesvonatok teljes útvonalon gyorsvonati pótjegy váltása nélkül vehetők igénybe.

A kör-IC-k csak a Budapest-Keleti pályaudvar–Nyíregyháza, illetve a Nyíregyháza–Budapest-Nyugati pályaudvar vonalon közlekednek.

Márciustól az utasok észrevételei és vasúttársaság tapasztalatai alapján kedvezően változott a hatvani vonalon közlekedő pótlóbuszok menetrendje és menetideje.

A Keleti pályaudvarról induló és Hatvanig közlekedő InterCity pótlótóbuszok menetideje 70-ről 60 percre; míg a Hatvanból a Keleti pályaudvarra indulók menetideje 75-ről 65 percre csökken. A módosítások csak a Keleti pályaudvari indulási és érkezési időadatokat érintik, Hatvanból, illetve Hatvanba az eddigi időpontokban indulnak és érkeznek a pótlóbuszok.

A Hatvan és Pécel között közlekedő gyors pótlóbuszok – a 4:52-kor, 5:18-kor, 6:10-kor és 7:20-kor induló járatok kivételével – Isaszeg bejárati út autóbusz-megállóhelyen is megállnak.

A Pécelről Aszódra induló buszok 6:33 helyett 6:37-kor, 6:53 helyett 6:57-kor érkeznek, illetve az Aszódról Pécelre 4:19-kor induló busz Pécelre 5:18 helyett 5:13-kor érkezik, a péceli rövid átszállási idők miatt.

A Gödöllő és Pécel közötti 5:50-kor, 6:50-kor és 7:50-kor induló buszok a teljes útvonalukon 3 perccel korábban közlekednek.

Esténként még egy S80-as jelzésű busz is közlekedik Pécel és Gödöllő között, amely Pécelről 19:50-kor indul.

Aszód–Balassagyarmat vonal:

Az Aszód–Balassagyarmat vonalon több vonat menetrendje módosult. Május 12-ig Aszód és Galgamácsa között nem közlekednek a vonatok, helyettük vonatpótló buszok szállítják az utasokat.

Változás, hogy a meghirdetett vágányzári menetrendhez képest a Balassagyarmatról Vácrátótra induló vonat 5:26 helyett 5 órakor, a Vácrátótról 5:20-kor induló vonat Galgamácsáról 5:56 helyett 6:10-kor indul tovább Balassagyarmatra.

A Galgamácsa és Aszód között közlekedő busz Galgamácsáról 6:36 helyett 6:13-kor indul, megfelelő csatlakozást biztosítva az Aszódról Pécel felé 6:35-kor induló pótlóbuszhoz, így az utasok korábban érkezhetnek Budapestre.

Ebben az időszakban a MÁV-START naponta oda-vissza 5–5 vonatnál – vácrátóti útvonal-hosszabbítással, kerülő útirányon egyéb, alternatív csatlakozásokkal – biztosít eljutást a Galgamácsa–Vácrátót–Budapest-Nyugati pályaudvar, illetve a Galgamácsa–Vácrátót–Vác–Budapest-Nyugati pályaudvar között. Vácrátót és Galgamácsa állomások közti szakaszon nem állnak meg a vonatok.

Az Aszód–Balassagyarmat–Ipolytarnóc vonal állomásai és a főváros között váltott menetjegyek, bérletek a kerülő útirányon, többletmenetdíj megfizetése nélkül is felhasználhatók.

80 Budapest – Hatvan – Miskolc – Sátoraljaújhely

80aBudapest – Hatvan

78Aszód – Balassagyarmat

Itt letölthetők a tájékozódást segítő vágányzári térképek.

Vinár és Celldömölk között május 18-tól június 8-ig pályakarbantartást végeznek, a Győr–Celldömölk vonalon a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Vinár és Celldömölk között pedig pótlóbuszok szállítják az utasokat.

10Győr – Celldömölk

A Székesfehérvár–Szombathely vonalon, május 12-től 19-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek karbantartások miatt. A Veszprém és Ajka közötti szakaszon pótlóbuszokkal kell utazni.

20Székesfehérvár – Szombathely

25Celldömölk – Zalaegerszeg

A Balatonfenyvesi Kisvasút Balatonfenyves és Somogyszentpál közötti szakaszán május 31-ig pótlóbuszok közlekednek a Balatonfenyves és Imremajor között végzett pályakarbantartási munkák miatt.

39 Balatonfenyves GV – Somogyszentpál

A Budapest–Szob vonalon módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok május 18-tól 19-ig és 25-től 26-ig a Nagymaros és Szob között végzett pályakarbantartási munkák miatt. A Nyugati pályaudvarról 7:15-kor, 8:15-kor, 9:15-kor és 10:15-kor induló személyvonat csak Nagymarosig közlekedik.

70 Budapest – Szob

Miskolc-Tiszai pályaudvar és Szikszó között május 27-én 21:10-től június 3-án 5:45-ig végzett pályakarbantartást végeznek, emiatt módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok a Miskolc–Hidasnémeti vonalon. Miskolc-Tiszai és Szikszó között négy hajnali és két esti vonat helyett pótlóbuszokkal kell utazni. Ezek útvonala és megállói eltérnek a menetrendtől, a buszok Felsőzsolca állomást nem érintik.

90. sz. Miskolc – Hidasnémeti

A Budapest–Debrecen–Nyíregyháza–Záhony vonal Kaba és Ebes közötti szakaszán pályafelújítást végeznek. Május 26-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek a vonalon. A kör InterCity-k Nyíregyházáig járnak, így csak Budapest-Keleti és Nyíregyháza, illetve Nyíregyháza és Budapest-Nyugati pályaudvar között közlekednek. Budapest-Keleti és Hatvan állomás között az InterCity vonatok helyett közvetlen IC-pótlóbuszok közlekednek. A Miskolc–Szerencs–Nyíregyháza vonalon is módosított menetrend érvényes.

100 Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza – Záhony 2019. április 07-től 2019. május 03-ig

100c Miskolc – Szerencs - Nyíregyháza

100 Budapest – Szolnok – Debrecen - Nyíregyháza – Záhony 2019. május 04-től 2019. május 12-ig

A Kiskörei Tisza-híd felújítása miatt május 14-ig a Kál-Kápolna–Kisújszállás vonalon módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok. Kisköre és Abádszalók között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Március 27-től ismét lezárták a hidat a közúti forgalom elől is. Emiatt a pótlóbuszok ismét a Kiskörei Erőmű hídján és a töltéseken lévő árvízvédelmi utakon fognak közlekedni (a korábbi útvonaluknak megfelelően), de ez a menetrendjüket nem érinti.

Kál-Kápolna - Kisújszállás

A Debrecen–Füzesabony (108-as) vasútvonalon december 14-ig módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok, illetve Balmazújváros és a megyeszékhely között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

A személyszállítás mintegy 8 hónapos autóbusszal történő helyettesítése a debreceni Észak-Nyugati Gazdasági Övezet fejlesztésével összefüggő kavics- és kőszállítások miatt szükséges. A szállításokat végző Rail Cargo Hungaria (RCH) a ki- és átrakodásokhoz a macsi megállóhely teljes vágánykapacitását igénybe veszi. A vasúti kőszállítás révén legalább 22 ezer nehézgépjármű folyamatos közlekedtetésétől mentesül a közúthálózat.

A munkálatokat régészeti feltárások előzték meg, melyek sikeres lezárását követően május 2-tól megkezdődött a kőszállítás. A tervezett munkák idején – a stabil menetrend és a kiszámítható csatlakozás biztosítása érdekében – a pótlóbuszok menetideje Debrecen és Balmazújváros között csak minimálisan változik a vonatokéhoz képest; a kényelmes átszállásra tíz perc áll majd rendelkezésre. A Debrecenből Hortobágyra 13:55-kor és a Hortobágyról Debrecenbe 15 órakor induló vonat helyett a teljes útvonalon pótlóbusz szállítja az utasokat, a buszok Kónya megállóhelyen nem állnak meg. Ez a vonatpár, illetve helyettük a pótlóbusz június 14-től szeptember 2-ig közlekedik munkanapokon. A pótlás során kerekesszékkel való utazásra is lesz lehetőség, ehhez – az eddigi gyakorlatnak megfelelően – legalább 48 órával előbb értesíteni kell a vasúttársaságot.

108 Debrecen - Füzesabony

Pályakarbantartási munkák miatt május 26-ig a Debrecen–Nagykereki vonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Debrecen–Sáránd, illetve Nagykereki között pótlóbuszokkal kell utazni.

106 Debrecen – Nagykereki

Szeged-Rókus és Hódmezővásárhelyi Népkert állomás között a tram-train vonal kiépítéséhez kapcsolódó munkálatok miatt Szeged és Hódmezővásárhely között pótlóbuszok közlekednek. A munkálatok különböző fázisához igazodó menetrend várhatóan december 14-ig, az országos menetrendváltásig érvényes. A vágányzár ideje alatt Szeged-Rókustól Hódmezővásárhelyi Népkertig a 135-ös vasútvonalat keresztező útátjárók biztosítóberendezéseit, sorompóit kikapcsolják. A vonatközlekedés esetén a forgalmat jelzőőr irányítja. Az érintett vasúti átjáróknál erre KRESZ-jelzések figyelmeztetnek.

135 Szeged – Békéscsaba

Mezőtúr és Orosháza állomás között várhatóan június 14-ig változott a vonatközlekedés, Mezőtúr és Szarvas között két pár vonat helyett, Szarvas és Orosháza között minden vonat helyett pótlóbusz jár.

Mezőtúr – Orosháza – Mezőhegyes – Battonya

A GYSEV Sopron–Győr vonalán pályakarbantartási munkák miatt május 19-ig a vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. Sopron és Csorna között pótlóbuszok szállítják az utasokat.

Sopron -Győr

NEMZETKÖZI KÖZLEKEDÉS

Az osztrák vasút hálózatán végzett pályakarbantartási munkák miatt június 6-tól 12-ig egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Június 7-től 12-ig a Keleti pályaudvarról 6:40-kor induló rj 162-es számú vonat Salzburg Hbf és Wörg között kerülő útirányon, Zell am See érintésével közlekedik: Salzburg Hbf 12:04, Wörgl Hbf 14:37, Innsbruck Hbf 15:03, Ötztal 15:28, Landeck-Zams 15:52, St. Anton am Arlberg 16:22, Bludenz 17:04, Feldkirch 17:23, Buchs SG 17:54 csak leszállás céljából áll meg, Sargans 18:11 csak leszállás céljából áll meg, Zürich HB 19:33 érkezik meg.

Június 7-től 12-ig a Keleti pályaudvarról 7:40-kor, 11:40-kor, 13:40-kor és 15:40-kor induló rj vonat Salzburg Hbf érintése nélkül Passau érintésével közlekedik. A Keletiből 9:40-kor induló rj 62-es vonat Salzburg Hbf–München Hbf között nem közlekedik. Az Innsbruck Hbf állomásról 5:10-kor induló rj 49-es vonat utasait Innsbruck Hbf és Salzburg Hbf között pótlóbuszok szállítják, a vonat Salzburg Hbf állomástól közlekedik. A München Hbf állomásról 11:30-kor induló rj 65 vonat csak Salzburg Hbf állomástól közlekedik. A München Hbf állomásról menetrend szerint 13:30-kor induló rj 67 vonat Salzburg Hbf állomás érintése nélkül Passau állomáson át közlekedik.

Június 7-én a München Hbf állomásról 9:30-kor induló rj 63 vonat Salzburg Hbf állomás érintése nélkül Passau érintésével közlekedik. Június 8-án és 9-én a Frankfurt (Main) Hbf állomásról 5:17-kor induló rj 63 számú vonat Salzburg Hbf állomás érintése nélkül Passau érintésével közlekedik.

június 6/7-től június 12/13-ig a Keleti pályaudvarról 20:40-kor induló 466-os számú Wiener Walzer En vonat Salzburg Hbf-ig menetrendszerint megy, Salzburg Hbf –től kerülő útirányon, Hallwang–Elixhausen–Salzburg Gnigl–Zell am See állomáson át az alábbi módosított menetrend szerint közlekedik: Salzburg Hbf 0:24/2:30, Innsbruck Hbf 5:52, Bludenz 7:48, Feldkirch 8:10, Buchs SG 8:55, Sargans 9:12, Zürich HB 10:20 érkezik.

Június 6-tól 12-ig a München Hbf-ról 23:20-kor induló 463-as Kálmán Imre EN vonat módosított menetrend szerint közlekedik: München Hbf indul: 22:36, München Ost 22:49, Salzburg Hbf 1:04/4:47, Linz Hbf 6:16, St. Pölten Hbf 7:10, Wien Meidling 7:46, Wien Hbf 7:52, Hegyeshalom 8:42, Mosonmagyaróvár 8:50, Győr 9:10, Tatabánya 9:44, Kelenföld 10:20, a Keleti pályaudvarra 10:35-kor érkezik.

Június 7-től 12-ig a Zürich HB állomásról 10:40-kor induló rj 165 vonat Wörglig menetrend szerint, onnan kerülő útirányon, Zell am See érintéséven, módosított menetrend szerint közlekedik: Wörgl 14:43, Bischofshofen 16:33, Salzburg Hbf 17:26, Linz Hbf 18:41, St. Pölten 19:38, Wien Meidling 20:05, Wien Hbf 20:22, Hegyeshalom 21:07, Mosonmagyaróvár 21:15, Győr 21:35, Tatabánya 22:09, Kelenföld 22:41, a Keletibe érkezik 22:58-kor.

Osztrák Vasút

A szerb vasútvonalon pályafelújítást végeznek december 14-ig. Emiatt a Keleti pályaudvarról 11:57-kor induló 343-as számú Ivo Andrić nemzetközi gyorsvonatról a kelebiai állomáson át kell szállni egy másik szerelvénybe, amely Újvidék (Novi Sad) állomásig közlekedik. Újvidék és Belgrád között nincs vasúti közlekedés. Belgrádba a továbbutazás menetrend szerinti autóbuszokkal lehetséges, melyekre a vasúti menetjegyek nem érvényesek. Az Újvidék és Belgrád között közlekedő buszok menetrendje a következő hivatkozáson keresztül érhető el: http://www.bas.rs/RedVoznje.aspx?lng=sl

A szerb vasúton végzett pályakarbantartási munkák miatt december 14-ig a 341/340-es számú Beograd gyorsvonat csak Budapest-Keleti pályaudvar–Kelebia–Budapest között közlekedik.

A Wien Hbf–Budapest-Keleti pályaudvar–Beograd útirányon át közlekedő 345/344-es számú Avala EuroCity vonat változatlan menetrenddel, de csak Wien Hbf–Budapest–Wien Hbf viszonylaton közlekedik.

A vágányzár ideje alatt Szerbia felől Budapest-Keleti pályaudvarig az eljutás Újvidék (Novi Sad) kiindulási állomással, kelebiai átszállással, a módosított menetrend szerint közlekedő 342-es számú Ivo Andrić nemzetközi gyorsvonattal lehetséges. A vonat Kelebiáról 14:46-kor indul, Budapestre 18:04-kor érkezik.

A belföldi forgalomban Budapest-Keleti–Kelebia–Budapest-Keleti között az alábbi változások léptek életbe február 1-től:

A Keletiből pályaudvarról 7:57-kor induló, új 7922-es számú vonat közlekedik Kelebiáig,

Kelebiáról 12:46-kor induló, új 7925-ös számú vonat közlekedik Budapest-Keleti pályaudvarra,

Kelebiáról 16:46-kor induló, új 7923-as számú vonat közlekedik Budapest-Keleti pályaudvarra.

INFORMÁCIÓK A RÁDIÓK KÖZLEKEDÉSI HÍREIBEN

A fenti vágányzárakról és az ezzel együtt járó korlátozásokról, menetrendi változásokról hétfőtől péntekig érdemes meghallgatni a MÁVINFORM menetrendszerű bejelentkezéseit is a különböző rádióadásokban.

A Kossuth Rádió Hajnal–Táj című műsora 5: 28-kor a hírek előtt, egy óra múlva pedig a 180 perc című műsor hírei előtt 6: 28-kor kapcsolja adásba ügyeletes kollégánkat. A Kossuthon a délutáni Krónika hírei után 16:08 körüli időpontban hallható a MÁVINFORM.

A Magyar Katolikus Rádió hallgatóit a nap indulásakor 6:30-kor és 7:30-kor tájékoztatjuk a vasúti közlekedési helyzetképről.

A Karc FM-en és a Sláger FM rádióban reggel 7 és 8 órakor, továbbá a 16 órás hírek után hangzanak el a MÁVINFORM aktuális hírei.

Az ideiglenes menetrendi változásokról bővebb tájékoztatás a MÁVDIREKT információs szolgálatánál a +36 (1) 3 49 49 49-es telefonszámon kérhető. Telekom hálózatból a +36 (30) 499 4999-es, Telenor hálózatból a +36 (20) 499 4999-es számon érhető el a MÁVDIREKT. A részletes menetrend megtalálható a www.mavcsoport.hu internetes honlapon a Vágányzári hírekben. A GYSEV vágányzári menetrendjei itt olvashatók.

