Illegálisan tartott ragadozót fogadtak örökbe Szegeden: nem mindennapi eset volt

A gesztussal a nagykövetség az elismerését fejezi ki a Szegedi Vadasparknak, valamint a magyar rendészeti és állat-egészségügyi hatóságoknak erőfeszítéseikért, melyet a vadon élő állatok illegális kereskedelme és a veszélyeztetett fajok védelme érdekében tesznek

- közölte a diplomata. Szegeden két fiatalnak számító pumát gondoznak. A 2015-ben született hím az angliai Exmoor Zoo-ból egyévesen érkezett Szegedre. A párja azonban elkobzott egyedként került az állatkertbe. Egy magánszemélynél foglalták le több más nagyragadozóval együtt.

Magyarországon a veszélyesnek számító vadállatok tartása szigorú feltételekhez, engedélyekhez kötött, a különösen veszélyes fajok egyedeit - így a pumákat - csak állatkertben gondozhatják. A fiatal - feltehetően szintén négyéves - nőstény tisztázatlan körülmények között került tartójához, így a természetvédelmi hatóságnak nem volt más lehetősége, mint közgyűjteményben elhelyezni az állatot.

A Szegedi Vadaspark komoly tapasztalatokkal rendelkezik a pumák tartásában, így 2017. november 21-én be tudta fogadni az elkobzott állatot. A kezdetben nagyon félénk nőstény megszokta új, eddigieknél tágasabb helyét és a párját, így remélik, idővel utódjuk is születhet.

Az amerikai földrész emlősei közül valaha a puma élt a legnagyobb kiterjedésű területen, a mérsékelt övtől a trópusokig. Az emberi települések, a mezőgazdasági területek terjeszkedésével élőhelyeinek száma csökkent. Egyedei közül sok esik a vadászat áldozatává, egyrészt, mert az indokoltnál nagyobb mértékben hibáztatják a háziállatok elejtésével, másrészt félnek tőle.

A puma akár óránkénti 50 kilométeres sebességgel is képes futni, álló helyzetből vízszintesen hat, függőlegesen 2,5 méterre ugrik, harapása pedig jóval erősebb, mint bármely háziasított kutyának. A hímek egy-másfél méteresre nőnek meg, testtömegük meghaladhatja az egy mázsát is. A kifejlett nőstények hossza 80-130 centiméter, tömege 30-60 kiló.

A puma jellemzően egyedül vadászik, zsákmányai nagy testű emlősök - szarvas, villásszarvú antilop -, de ha arra kényszerül kisebb állatokat is megeszik. Élelmüket saját vadászterületükön szerzik be, amit jól ismernek és ahol egész életüket töltik. A hímek territóriuma 250, a nőstényeké 50-150 négyzetkilométer is lehet.